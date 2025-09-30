La flottilla Brancaleone.

La Flotilla secondo Fiorito. Con una serie di interrogativi non di secondo piano. Chi c'è dietro e qual è il vero scopo

In una inusuale inversione logica preferisco dirvi subito qual è la mia opinione sulla missione della Global Sumud Flottilla. Io penso che il conflitto in Medio Oriente e la questione palestinese siano cose molto serie. E trattare questi argomenti col tono macchiettistico e festaiolo che accompagna questa pseudo missione umanitaria è il danno peggiore che si possa fare anche e soprattutto alla causa palestinese.

Nella striscia di Gaza si muore davvero, per la reazione durissima degli israeliani agli attentati del 7 ottobre. Negli attentati del 7 ottobre si è morti davvero e molti dei rapiti sono ancora ostaggi di Hamas. I bambini a Gaza al di la di qualche video propagandistico vivono veramente in condizioni assurde e muoiono in continuazione sotto gli attacchi.

Guardare le scene di festa e tripudio, le atmosfere vacanziere che accompagnano la missione, tutta basata sulla comunicazione, della Flottilla è a mio avviso il più grande schiaffo a tutta questa sofferenza.

Greta Thunberg (Foto: Marco Cremonesi / Imagoeconomica)

Che poi lo vogliamo dire a quelli che lo pronunciano con la doppia elle che si legge flottiglia, come la Decima Flottiglia Mas. Come guerrilla si pronuncia guerriglia esattamente come da noi. E l’unico punto vero a favore è proprio questo: la comunicazione. Lo straordinario battage pubblicitario che segue questa missione tutto sommato modesta. Ogni avvenimento anche il più insignificante viene pubblicizzato con una cassa di risonanza che non hanno nemmeno i capi di stato o le guerre in corso.

Eppure ogni giorno i ranghi della missione sembrano assottigliarsi. Si era partiti in tromba da Barcellona con ninentepopodimenoche Greta Thunberg che sfoggiando un capello a caschetto tipo paggio medievale si era messa a capo della missione. Salvo poi lasciare in aperta polemica per divergenze sulla comunicazione. Poi è stata la volta del responsabile della Tunisia che da buon islamico ha protestato per la connotazione troppo gay friendly della flottilla. Facendo emergere evidenti discrasie culturali. Che più ci si avvicina a Gaza più emergono.

Poi dopo infiniti giri nel Mediterraneo all’approssimarsi a Gaza una serie di defezioni motivate dalla paura che l’intenzione reale di infrangere il blocco navale israeliano rischiando ritorsioni militari possa ledere alla propria incolumità. Molti hanno dichiarato che non pensavano si arrivasse veramente in prossimità delle coste che fosse solo una azione dimostrativa e in quanto tale non pericolosa. Invece avendo capito che si tenterà l’affondo intanto hanno preferito svignarsela.

Chi è il padre?

Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini (Foto: LatinPatr via Imagoeconomica)

Poi c’è la guerra delle paternità, tutti italiana, dei parlamentari di Pd, Adv e Cinque stelle presenti a vario titolo sulle barche. Perché i Cinque Stelle sostengono che loro siano sulla barca ufficiale mentre il Pd su una barca di osservazione dell’Arci. E si beccano pubblicamente fra di loro.

Ma quello che ha fatto un sano bagno di realismo per tutti è stato l’appello di Mattarella. Che è arrivato dopo una serie di contatti di varie autorità del Governo italiano, fino alla Chiesa che hanno proposto di fare arrivare gli aiuti attraverso canali ufficiali. Il cardinale Pizzaballa ha offerto di ritirarli a Cipro e consegnarli attraverso i canali della chiesa. Lo stesso, il Governo che ha un canale continuo aperto.

Considerato che la missione è ufficialmente di aiuti umanitari a Gaza poteva essere una soluzione. Invece no perché lo hanno spiegato bene, rispondendo al Presidente della Repubblica: la missione non è portare aiuti ma forzare il blocco navale israeliano per una azione dimostrativa davanti a tutto il mondo.

È stato tristissimo vedere il presidente Mattarella, di certo non un esponente della tanto odiata destra, fare un appello accorato alla flottilla dicendo a gran voce “non rischiate l’incolumità”, per poi venire sbeffeggiato dagli esponenti della flottilla che, gentilmente, gli hanno spiegato che non se lo filavano per niente e che non potevano accogliere il suo appello.

Lo scambio di battute

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ecco cosa ha detto il Capo dello Stato: “MI permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà a destinato a bambini, donne, uomini di Gaza. Il valore della vita umana, che sembra aver perso significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato, con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona.”

Gli attivisti della Flotilla hanno subito risposto all’appello di Mattarella. La portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, ha risposto così: “non possiamo accettare questa proposta per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati. La questione degli aiuti è importantissima, non siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla”.

Diciamo io non sono il più grande estimatore di Mattarella ma lo rispetto molto. Ma vedere che un soggetto qualsiasi dopo essere stato degnato di tanta attenzione e affettuosamente incoraggiato a proteggere l’incolumità dei membri degli equipaggi snobbi in maniera così volgare e qualunquistica addirittura il Presidente della Repubblica, veramente è inguardabile.

Gli aiuti? Un pretesto

Ma anche questo mette a nudo di nuovo la vera natura della missione non portare aiuti ma sfondare il blocco navale per creare casino o magari un caso o magari ancora qualche vittima da immolare all’altare della comunicazione globale.

Diciamo due cose poi. Ma voi le avete viste le barche? Quasi tutte sui dieci metri o poco più. Che chiunque abbia navigato sa che contengono a stento i viveri e le acque necessari per la sopravvivenza degli occupanti. Dove sono dunque queste tonnellate di aiuti? Si aggiunge poi che le autorità hanno comunicato che alcuni beni sono irricevibili per le regole internazionali di controllo. Qualcuno parla di trecento tonnellate di beni. Ma voi le avete mai viste trecento tonnellate. Non quintali eh ma tonnellate di materiale alimentare? Insomma.

Ma mettiamo pure siano reali diciamo che equivalgono a quaranta camion di aiuti. E questi molto teorici quaranta camion sono settimane ormai che girano per il Mediterraneo mentre come ci informa il Financial Times, l’equivalente di centoventi camion di aiuti entrano al giorno a Gaza provenienti dall’estero. Comprenderete la proporzione.

La sicurezza

Guido Crosetto (Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

Andiamo poi alla questione sicurezza. Due governi, italiano e greco, hanno inviato navi per controllare la situazione ed evitare eventuali attacchi. L’Italia ha inviato una fregata la Fasan (che sembra fagiano detto in veneto) e poi una seconda chiamata Alpino. Per eventuali attività di soccorso, assistenza, protezione alle persone che dovessero essere in pericolo ha dichiarato il ministro Guido Crosetto.

Adesso io tra me e me pensavo: saranno stati contenti dell’appoggio italiano. No macché: comunque insulti al Governo a tutte le ore. Allora ripensavo ma quanto costa inviare una fregata a migliaia di miglia dalle nostre coste per seguire una iniziativa non governativa? Allora l’ho chiesto all’intelligenza artificiale che mi ha detto che una fregata a velocità di 14 nodi richiede circa 11.300 KW di potenza corrispondenti a un consumo di circa 2.000 kg ora di carburante .

Cioè ogni ora duemila kili di carburante. “Non so se mi sono capito” diceva Nino Frassica. A quelli la Ai mi dice di aggiungere i costi del personale a bordo, dei viveri e del mantenimento, dei beni di consumo, degli eventuali strumenti militari. Fate voi il conto.

Il paradosso difensivo

Nave Fasan

Ma non sta bene neanche questo perché i flottillatori si lamentano che è solo difensiva! Come solo difensiva. Ma che pensavate che vi venivano dietro due fregate italiane che si face vano largo a cannoni spiegati contro uno Stato straniero tra l’altro nostro alleato militare, con un esercito tra i migliori al mondo e in stato di guerra, per farvi arrivare a portare dei pacchi di pasta e delle cassette d’acqua sulle coste di Gaza? Perché così sembrerebbe.

Il problema sicurezza poi ne vogliamo parlare? Ogni sera lamentano attacchi di droni, inseguimenti, boicottaggi. Poi vedi il video e si capisce bene che al massimo sono razzetti di segnalazione. Che arrivano sempre a favore di telecamera e il massimo del danno che hanno fatto è un fuocherello in coperta.

Voi lo avete mai visto un drone militare vero? Che butta giù un palazzo di dieci piani in un colpo solo. Non ce la fa a buttare giù una barchetta? Ma insomma, un po’ di serietà no. Poi le esplosioni che sembrano quelle dei Raudi che si compravano dal giornalaio da bambini.

La minaccia con gli Abba

La più bella l’ho sentita ieri. Tutti i rappresentati della flottilla a comunicare che erano statti attaccati con delle onde sonore dagli israeliani. E poi, udite udite, i Servizi Segreti israeliani si sono inseriti nei canali radio della flottilla mettendo a volume altissimo la musica degli Abba come forma di minaccia! E guardate che non sto scherzando ci sono mille video in giro. Dicono che li hanno minacciati con la musica degli Abba a alto volume. È fantastico vi giuro il video l’ho riguardato un milione di volte. Che poi tutti a chiedersi ma quale canzone degli Abba??? Mamma mia? Dancing Queen? Gimme gimme gimme? Forse the Winner Take It All? Perché magari cambiando la canzone cambia il tipo di minaccia.

Adesso io su questo sto scherzando bonariamente ma a voi sembra un argomento serio di fronte alle centinaia forse miglia di vittime che subiscono ogni giorno?

E l’ultimo ma non meno importante interrogativo come nasce l’iniziativa della flottiglia e da chi è realmente finanziata?

Nulla di umanitario?

Foto: courtesy Gaza Tv News

Israele sostiene che la Flotilla non ha nulla di umanitario, è solo una iniziativa sostenuta da reti vicine a Hamas e ai Fratelli Musulmani. Secondo quanto riferito dall’ambasciata di Israele in Italia figure di spicco dell’organizzazione sarebbero Saif Abu Kishk e Zaher Birawi, entrambi attivisti del Comitato per l’Attività Palestinese all’Estero (Pcpa), ritenuto affiliato ad Hamas. Abu Kishk, indicato come membro del movimento, gestirebbe la società Cyber Neptune, registrata in Spagna e proprietaria di diverse navi provenienti da Grecia, Italia e Spagna. Birawi, operativo da Londra e definito da Israele già nel 2012 come un importante attivista di Hamas in Europa, è considerato tra i fondatori della Freedom Flotilla Coalition. Birawi avrebbe inoltre avuto un ruolo nella flottiglia «Madleen», fermata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nell’estate 2025.

Secondo le informazioni diffuse, le navi apparterrebbero quindi «in modo indiretto e astuto» ad Hamas. A bordo si troverebbero attivisti islamici provenienti dal Nord Africa e dall’Asia orientale. Tra questi, sostengono le stesse fonti, potrebbero esserci combattenti del gruppo Moro, organizzazione jihadista internazionale, con il rischio che la loro presenza sfoci in episodi di violenza.

Il direttivo della Flotilla smentisce nettamente queste informazioni. «Sono tutte voci messe in giro da Israele senza nessuna prova – dice Tony La Piccirella, lo skipper barese già arrestato lo scorso luglio quando era a bordo della nave Handala insieme a Greta Thunberg -. Siamo solo un gruppo di attivisti che crede nella libertà, combatte il colonialismo e vuole una Palestina libera».

Ma chi paga?

L’idea della Flotilla italiana attuale nasce da Mohammad Hannoun, giordano residente a Genova. Sotto l’amministrazione Biden è stato colpito da sanzioni perché ritenuto un finanziatore di Hamas. Gli Stati Uniti hanno bloccato i suoi beni e in Italia Unicredit e Credit Agricole hanno congelato i suoi conti correnti. Forse, anzi certamente, questa iniziativa si tratta di bravi ragazzi volenterosi che non si rendono conto che l’operazione è una provocazione di un signore che Biden, non Trump o Meloni, dice essere vicino a Hamas.

Qualcuno questo interrogativo di chi paga barche logistica e migliaia di litri di carburante se lo dovrà pur porre però. Altrimenti siamo ingenui.

Restano due questioni sole sul tappeto per quanto mi riguarda. La prima è questa: abbiamo parlato della comunicazione a volte anche macchiettistica ed esagerata nel suo vittimismo. Ma quella non è comunicazione amici miei. Sono segnali. Segnali alle tante truppe di agit prop già schierate in ogni parte dell’Occidente pronte ad ogni presunto attaccoalla flottiglia a mettere a ferro e fuoco qualche piazza o qualche ci successo a Milano pochi giorni fa.

E la seconda questione si lega alla prima. Come il linguaggio usato non abbia niente di pacifista. Sfondare il blocco navale per esempio non è espressione di pace ma di guerra. Quello che tutti temono è proprio questo che l’esasperazione dell’incursione fino ad un territorio di guerra porti ad azioni di rappresaglia. E che le azioni di rappresaglia anche violenta da parte di Israele possano creare grossi danni forse anche qualche vittima. Gli israeliani non vanno mai per il sottile.

Creare il casus belli

Vittorio Gassman nei panni di Brancaleone

Ed allora soprattutto dopo l’appello negato di Mattarella molti temono che la vera funzione di questa esasperazione continuata voglia proprio questo non davvero portare aiuti ma creare un casus belli forse anche una vittima da immolare per riportare come un segnale concordato il caos nelle città occidentali già pronte ad esplodere in proteste di piazza.

E questa sarebbe la fine più drammatica e calcolata di una vicenda che partita con aria festaiola con gnocche bionde a ballare sui ponti delle barche possa finire in tragedia. Che è quello che temono tutti. Dal quisque de populo al Presidente della Repubblica.

Ed allora noi che siamo tra quelli che sperano che non ci sia nessun atto di violenza neanche minimo abbiamo immaginato la flottiglia come una marinara novella armata Brancaleone. Una flottilla Brancaleone che una volta arrivata al confine delle acque del blocco navale incrocia la nave israeliana e replica il famoso incontro di Brancaleone da Norcia che incontrando un altro cavaliere Teofilatto dei Leonzi che gli dice “cedete lo passo” risponde “cedete lo passo tu!”. E dopo una lotta serrata ma paradossale per chi dovesse avere il passo finiva quasi in amicizia con dei simpatici dialoghi che sono rimasti nella storia.

Non li hanno visti arrivare

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Allora vogliamo in questo finale rimanere sull’ironico, perché fino alla fine speriamo che la vicenda della flottilla rimanga nella storia per essere stata una grande operazione di comunicazione finita senza danno per alcuno. Soprattutto senza vittime. Ed usiamo un video fatto sempre con l’Ai che parafrasava una famosa espressione della Schlein tra l’altro appena reduce dalla sconfitta elettorale nelle Marche.

Il sito si chiama “parodie artificiali” e crea video paradossali fatti con l’Ai. In questo si vede una militante della flottiglia coi capelli rasta tinti di blu intervistata da una giornalista che domanda: “e dopo averci divertito per settimane con questa sceneggiata politica vuole aggiungere qualcosa?”. E la ragazza dalla chioma blu della flottilla risponde: “che dire questa volta anche a Gaza non ci hanno visto arrivare”.

E con questo speriamo che tutto rimanga nell’ambito di un sorriso e non si trasformi mai in tragedia. La tragedia vera è già in corso e quella almeno va presa seriamente. Molto seriamente.