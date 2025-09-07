La luna rossa me parla e te

Il fascino dell'imminente eclissi, la Luna Rossa, nelle ore dalla concretezza per i grandi della Terra chiamati da Trump ad una sfida alla Cina sull'intelligenza artificiale: la più potente arma in costruzione

Franco Fiorito Ulisse della Politica

E ‘a luna rossa mme parla ‘e te, Io lle domando si aspiette a me, e mme risponne: “Si ‘o vvuó’ sapé, ccá nun ce sta nisciuna…”.

E la luna rossa di questa canzone simbolo di romanticismo ed infatuazione, cavallo di battaglia di tanti grandi artisti, farà capolino stasera a mostrare tutta la sua bellezza.

Quando la notte si fa teatro e il cielo si prepara a uno spettacolo raro, la Luna si tinge di rosso. Questa metamorfosi ha ispirato nei secoli nomi poetici e suggestivi: “Luna rossa”, “Luna di sangue”. Non è solo un fenomeno astronomico, ma un momento in cui la scienza si fa poesia e il cielo ci ricorda quanto sia meraviglioso il nostro posto nell’universo. Nel grande teatro del cielo, ogni tanto la Luna si lascia “sfiorare” dalla Terra: non è un contatto fisico, ma un abbraccio d’ombra. Un lento, maestoso scomparire della luce, che ci regala uno degli spettacoli più affascinanti dell’universo visibile.

L’eclissi lunare

La luna rossa (Foto © Monojit Dutta / Pexel)

Ma cosa accade davvero quando il nostro satellite naturale si trasforma in una “Luna di sangue”? Entriamo nel cuore dell’eclissi lunare, dove la fisica incontra il sublime. La Luna orbita attorno alla Terra a una distanza tale che, quando si allinea perfettamente con il Sole e il nostro pianeta è fra di loro, si ritrova nel cono d’ombra terrestre.

In quel momento, la sagoma della Terra si proietta sulla superficie lunare, oscurandola. Nel suo movimento di ingresso nell’ombra, inizialmente sembra che qualcuno stia “mordendo” il disco lunare: un’ombra scura lo divora lentamente. È l’inizio dell’eclissi.

Ma la magia avviene quando la Luna è completamente immersa nel cono d’ombra: dovrebbe scomparire nel buio della notte. Al contrario, si accende di un rosso profondo, quasi mistico. La causa è l’atmosfera terrestre: le radiazioni luminose con lunghezza d’onda più corte (come il blu) vengono disperse in tutte le direzioni (è il motivo per cui il cielo è azzurro) mentre le lunghezze d’onda più lunghe (come il rosso) riescono invece a attraversare l’atmosfera senza problemi.

Come nella copertina di The Dark Side of the Moon

L’effetto Luna Rossa spiegato sulla copertina di The Dark Side of the Moon

Ma l’atmosfera agisce anche come un gigantesco prisma rifrattore e la luce rossa che lo attraversa obliquamente viene rifratta più delle altre frequenze visibili verso l’interno del cono d’ombra, raggiungendo la Luna. È lo stesso fenomeno che colora di rosso l’alba e il tramonto. E sì, è proprio ciò che viene rappresentato nella celebre copertina di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Ci sono istanti in cui il cielo si ferma. Il Sole, la Terra e la Luna si allineano perfettamente o quasi, come se si cercassero, come se volessero parlarsi. È in questi momenti che avviene l’eclissi lunare: un fenomeno tanto raro quanto sublime, che si manifesta solo quando la Luna piena si trova dalla parte opposta rispetto al Sole, con la Terra nel mezzo.

Luna rossa, Prada e Giorgio Armani

(Foto © Ricardo Pinto / America’s Cup)

La luna rossa per questo da sempre affascina l’uomo e dalla musica alla cultura lo rapisce. Anche Prada quando chiamò la sua barca per l’America’s Cup lo sapeva e il nome ormai pronunciato rigorosamente in italiano è conosciuto in tutto il mondo. Sarà forse l’imminente eclissi però che ha tolto la parola alla sua proprietaria Miuccia Prada che è l’unica stilista famosa a non aver detto una parola questa settimana sulla dipartita di Giorgio Armani, il re degli stilisti italiani scomparso pochi giorni or sono.

Chi lo interpreta con un gesto altezzoso vista la rivalità dei due marchi nel tempo. Molti invece propendono per un silenzio colmo di rispetto ed ammirazione per il grande creativo italiano che senza dubbio ha lasciato il segno sulla moda e sulla cultura italiana ben più che il lasso di una eclissi.

Giorgio Armani (Foto: Daniele Scudieri © Imagoeconomica)

Su tutti i social trasversalmente la battuta che campeggiava era: “Hai sempre comprato da shein e adesso celebri la morte di Armani?” . Carina sì ma solo se si considera Armani uno stilista e basta, invece lui, come pochi altri grandi creatori di moda, è entrato di diritto nella storia del nostro Paese per l’arte, la cultura ed il costume. Armani poi di un eleganza senza tempo. Gay senza mai ostentare, anzi rimbrottando chi si pavoneggiava. Bisogna farsi ricordare non notare diceva sempre. E lui sarà ricordato per eleganza. Certamente.

D’Alema in Cina

Ma quando penso a luna rossa penso alla vela e con un volo pindarico mi sono ritrovato a pensare al politico velista più noto: D’Alema. Il compagno Massimo che con un colpo di teatro niente male è apparso alla parata militare di stato cinese. Unico italiano presente e forse europeo. Proprio vero che i vecchi amici non si scordano mai.

Massimo D’Alema (Foto: Alessandro Amoroso © Imagoeconomica)

Lui col baffetto da sparviero, non da fagiano certamente, che ultimamente si occupa con costrutto di vendita di armi tra prebende varie a tutti gli stati del mondo, quelli canaglia compresi, è apparso giustamente in una parata militare. Col suo solito aplomb del tipo capisco tutto io e voi non capite un “razzo” ha approfittato da venditore di armi ad una parata militare ripeto per parlare in modo ecumenico e convincentissimo di pace. Un messaggio autentico e credibilissimo che faceva ricordare le battute che dicevamo da bambini dove Dracula faceva il presidente dell’Avis.

La doppia morale di Massimo

Il paragone è lo stesso. Sono i peggiori guerrafondai e approfittatori che parlano di pace mentre alimentano per vantaggio personale la guerra: lo ricordate l’intenso monologo di Alberto Sordi in “Finché c’è guerra c’è speranza”? il film del 1974 da lui diretto e interpretato in cui da venditore di armi entra in giri sempre più loschi per mantenere un alto tenore di vita alla famiglia la quale però è la prima giudicarlo appena scoppia uno scandalo.

(Foto Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

“Ecco la vedi questa? – Diceva mostrando una pistola – per me non è nè buona nè cattiva, questa per me è un oggetto e io così te la vendo. Poi sei tu che lo puoi far diventare buono o cattivo”. La stessa doppia morale dei D’Alema e consimili. Pecunia non olet.

La guerra è denaro lo sanno bene le grandi nazioni imperialiste prima fra tutti gli Usa. È denaro prima con le forniture di armi, durante con il loro uso che fa spazio a nuove produzioni e dopo con la ricostruzione.

Ma questa settimana di guerra si è parlato poco. Trump ad esempio si è occupato di altre armi molto più potenti ed in corso di sviluppo. Quelle della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

La sfida dell’intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale, la sfida alla Cina e la supremazia americana nel settore della tecnologia, che passa dagli investimenti. Sono stati questi i temi affrontanti da Donald Trump alla Casa Bianca durante la cena con i giganti delle Big Tech. A partecipare nomi illustri del mondo della tecnologia.

Da Mark Zuckerberg a Bill Gates, passando per Sergey Brin, Tim Cook, Sam Altman ed i ceo di Google e Microsoft Sundar Pichai e Satya Nadella, il tavolo di Trump ha accolto molti ospiti. Ad eccezione di due assenti illustri: il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex amico del presidente Elon Musk, che ha affermato di essere «stato invitato, ma non ho potuto partecipare».

L’incontro si è aperto con un giro di commenti chiesto da Trump. Il primo a parlare è stato Zuckerberg: «Grazie per aver ospitato questo evento. È un bel gruppo da riunire. Le aziende qui presenti stanno investendo molto nel Paese per costruire i data center e le infrastrutture necessarie ad alimentare la prossima ondata di innovazione».

Bill Gates

Poi Gates: «Il lavoro svolto dalle persone sedute a questo tavolo sta cambiando il mondo. Arriva velocemente, quindi è fantastico che tutti noi possiamo essere qui e parlare di come gli Stati Uniti possano guidare questo settore chiave e applicarlo, anche al di fuori del Paese. Quindi grazie per la vostra incredibile leadership».

E dopo Cook: «Voglio ringraziarvi per aver dato il tono necessario, affinché potessimo fare un investimento importante negli Usa e avere qui un’industria manifatturiera avanzata, di importanza strategica. Credo che questo la dica lunga sulla vostra leadership e attenzione all’innovazione».

Trump e la corsa sulla Cina

E Trump? Ha chiesto quanto intendessero investire le Big Tech negli Stati Uniti. Meta e Apple hanno annunciato 600 miliardi di dollari in investimenti, Google più di 200 e Microsoft quasi 100. Cifre che hanno soddisfatto il tycoon, che ha parlato degli «effetti positivi sull’economia si vedranno tra un anno».

Donald Trump (Foto: Saul Loeb / AFP / Ansa)

Poi ha aggiunto: «Siamo i primi al mondo nell’intelligenza artificiale ma soprattutto siamo avanti alla Cina e dobbiamo garantire di restarci». E ancora: «Non mi preoccupano Cina, Russia e Corea del Nord sull’intelligenza artificiale. Pechino può copiare ma non creare come facciamo noi”. E mo chi glielo dice a D’Alema che è andato alla cena sbagliata?

In ogni caso a prescindere dalla portata enorme del dibattito sulla AI il solito colpo da maestro di Trump che prende tutti i più grandi finanziatori del Partito Democratico nel settore big tech li mette intorno ad un tavolo e gli piazza un microfonetto davanti e a favore di telecamere e li costringe a dire quanto è bello quanto è bravo, con lo stesso volto felice che i rapiti hanno quando devono leggere i messaggi per far chiedere il riscatto.

Xi Jinping

Eppure Trump ha fatto bene, ha ragione: l’intelligenza artificiale è l‘arma più potente in costruzione. E la volontà di non farsi superare dalla Cina è una necessità seria ed impellente. Perché volenti o nolenti anche a migliaia di chilometri tra Cina, Russia, India e Usa siamo tutti sotto lo stesso sole o meglio sotto la stessa luna, rossa.

Chissà se tutti questi si metteranno come noi in giardino a guardare stanotte la luna rossa fare il suo spettacolo. Perché la luna è bella per questo anche se siamo a chilometri di distanza noi guardiamo la stessa luna e le parliamo sperando che il messaggio che le affidiamo raggiunga chi la guarda con noi. E speriamo che il messaggio dei grandi del mondo di fronte alla luna rossa sia uno solo quello di pace.

Aveva ragione Oscar Wilde infatti. Con la libertà, i libri, i fiori e la luna chi non sarebbe felice.