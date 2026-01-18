La Meloni Manga e Sturmtruppen in Groenlandia

Tra manga, selfie istituzionali e geopolitica da fumetto, la settimana internazionale scivola dal pop giapponese di Giorgia Meloni alle “truppe Sturmtruppen” in Groenlandia: diplomazia, comunicazione e politica sembrano sempre più una graphic novel.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

È stata una settimana fumettistica quella appena trascorsa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita ufficiale in Giappone è passata dalle foto stile manga con la premier Takaici all’incontrare Tetsuo Hara il disegnatore di Ken il Guerriero. Nel frattempo alcuni Paesi europei inviano truppe in Groenlandia per contrastare le mire espansionistiche di Donald Trump. Più che delle truppe sembrano delle Sturmtruppen come il noto fumetto di Bonvi degli anni Settanta.

L’amato Giappone

Il Giappone, passione antica

Ah, il Giappone. Terra esotica, mitica. Che risveglia, soprattutto nei nati tra i ’70 e gli ’80, i ricordi dei cartoni animati dell’infanzia. E Giorgia Meloni, classe 1977, non fa eccezione. Così, dopo aver discusso con la collega Sanae Takaichi di dossier internazionali – dall’Ucraina alla Corea del Nord – e di collaborazione in settori strategici come intelligenza artificiale, semiconduttori, alta tecnologia e spazio, la premier italiana si è goduta grazie all’ospitalità della sua nuova «migliore amica» – così l’ha definita – un po’ di sano pop nipponico.

«Conta sempre su di me, per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme», ha detto la premier italiana salutando Takaichi al termine del bilaterale a Tokyo, riassunto da un video che ripercorre i momenti clou della visita e pubblicato sull’account ufficiale della prima ministra giapponese. Le due si sono abbracciate commosse, scena che più del protocollo ufficiale ricordava mitiche Carrambate con emozioni e labbruccio tremolante con gli occhi lucidi.

Tanti auguli

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi.

Immancabile il selfie in stile anime. Non da meno il brindisi in onore di Meloni e il «salute» di Takaichi, fino al coro “Tanti auguli a te, Tanti auguli a te, tanti auguli Giolgia” intonato in italiano dalla delegazione giapponese “diretta” dalla premier nipponica. Ovviamente Meloni, che ha compiuto 49 anni il 15 gennaio, è stata festeggiata con torta e candeline. Tanti sorrisi e strette di mano. Takaichi poi ha regalato a Giorgia «un paio di orecchini in vetro di Edo Kiriko», e «alla giovane signorina» Ginevra – la figlia di Meloni – «un bicchiere di Sanrio», il marchio che ogni teenager di ieri e di oggi conosce visto che firma personaggi come Hello Kitty.

Ah ecco per ricordare che la Meloni ha viaggiato portando con sé la dolcissima figlia Ginevra e tutto il coro dei suoi oppositori è ripartito sul fato che si sentivano offesi perché viaggiava a spese dello Stato. Io fatico ogni volta a capire che aggravio di costi possa determinare una bambina su un aereo. Ma soprattutto non capisco perché, sulla base dello stesso principio, non dicono la stessa cosa al presidente Mattarella che porta con se in tutte le occasioni in Italia ed all’estero la figlia che poi tanto bambina non è più. Misteri gaudiosi.

La stampa con Ken

Giorgia Meloni con Tetsuo Hara

Ma c’è stato un altro regalo particolarmente gradito da Meloni. Una stampa di Ken il Guerriero con dedica e l’incontro – anche in questo caso con foto, perché se non è su Instagram non è successo davvero – con il suo creatore, Tetsuo Hara. «Lo ringrazio di cuore per il dono prezioso che mi ha voluto fare e per un’opera che ha segnato la crescita di intere generazioni di italiani, diventando parte dell’immaginario collettivo della nostra Nazione», ha scritto Meloni.

Apprezzo tanto lo sforzo della Meloni ma a me Ken il guerriero non ha segnato la crescita. Almeno non più di altri tipi di fumetti che invece ricordo me l’hanno segnata molto più incisivamente questa benedetta crescita. Ma sono gusti diversi e crescite diverse.

Il bimbo Tommaso

Il responsabile della comunicazione digitale Tommaso Longobardi (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

E tra gli italiani cresciuti a pane e Ken il Guerriero c’è senza dubbio Tommaso Longobardi, responsabile social della premier. Che ha approfittato per scattarsi una foto ricordo con il maestro Hara. «A Tokyo ho avuto l’emozione di incontrare uno dei miti che ha segnato la mia crescita: Tetsuo Hara, il creatore di Ken il Guerriero, e di farmi firmare il mio numero uno dell’edizione italiana del 1997 di Star Comics, un volume che custodivo preziosamente». Ken, continua Longobardi, «non è stato solo un personaggio. È stato un compagno di crescita, capace di trasmettere valori che, senza nemmeno accorgertene, restano con te e contribuiscono a formarti. Incontrare chi ha dato vita a un’opera capace di segnare l’infanzia di intere generazioni è stato davvero emozionante».

Tutto molto bello molto emozionante li vedo commuoversi ma a me francamente tutto questo bambinismo non affascina ma sono gusti. Questo ipotetico “la nuova destra riparta da Ken il guerriero” non mi suona bene.

La versione manga dell’incontro tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi

E proprio Longobardi, rispondendo a «qualche lamentela» circa l’utilizzo dello stile anime per raccontare un incontro istituzionale, ha difeso a spada tratta l’idea con tanto di lezione di comunicazione politica. «Non esistono linguaggi vietati, esistono linguaggi usati bene o male», scrive in una storia su Instagram. «Qui c’erano due leader con una immagine forte, una personalità coerente con questa scelta, un contesto internazionale e una cultura, quella giapponese, che ha reso questo linguaggio universale». E continua: «Se i meme sono da tempo parte della comunicazione politica, è difficile sostenere che il linguaggio manga sia meno legittimo o meno adatto».

Fuori dai canoni

Insomma, per chi non avesse capito o colto, «non è folklore. È comunicazione che sceglie consapevolmente di parlare anche fuori dai formati tradizionali». Insomma aggiunge , se non fosse chiaro: Meloni-Chan is back.

Ed ha mollato su Instagram un altro fumettone della Meloni scalza e vestita essenziale in posa plastica con il braccio proteso in avanti. Ma tranquilli con un solo dito come ad indicare un punto non con tutta la mano aperta.

L’Italia è un paese di ruffiani quando sei al potere apprezzano tutto quello che fai e per la Meloni l’usanza non è cambiata quindi tutti a dire che moderna che simpatica. A me invece queste facezie fanno lo stesso effetto che la corazzata Potemkin fece a Fantozzi. Ma sono gusti intendiamoci.

La questione Groenlandia

La truppe di Paesi Nato in Groenlandia (Foto © Nato / Otan Norway)

Più divertente ancora è la questione Groenlandia. Talmente assurda che, a proposito di fumetti, ancora nessuno ha ritrovato scene dei Simpson che prevedevano qualcosa di simile. E siccome i Simpson prevedono tutto è molto particolare come cosa.

Giovedì sera i soldati di alcuni paesi europei sono cominciati ad arrivare in Groenlandia per un’esercitazione militare coordinata dalla Danimarca. Sono poche decine di soldati in tutto, e l’iniziativa è importante soprattutto a livello simbolico: è la prima volta che vari paesi, tutti membri della NATO, si coordinano per mandare personale militare in Groenlandia, in quello che di fatto è un messaggio contro le mire espansionistiche sul territorio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì ha anche minacciato di mettere dazi a chiunque ostacoli i suoi piani.

I primi soldati arrivano da Germania, Francia e Svezia (rispettivamente 13, 15 e 3 soldati), e se ne aggiungeranno altri da Regno Unito, Norvegia, Finlandia e Paesi Bassi. L’esercitazione, chiamata Operation Arctic Endurance, durerà da giovedì a sabato. Non è un’operazione guidata dalla NATO, ma un’iniziativa di alcuni Paesi che ne fanno parte.

Compromesso lontano

Il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen di fronte alla bandiera

Le forze europee si aggiungono a quelle danesi: è l’unico Paese che aveva già una presenza militare sull’isola, che fa parte del Regno di Danimarca seppur con ampie autonomie. Ora questa presenza sarà espansa, con nuovi «aerei, navi e soldati». La decisione era stata presa dopo l’incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro dell’isola. L’incontro era andato male e il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, aveva detto che non era stato raggiunto nessun accordo concreto e che anzi le varie parti erano «d’accordo sul non essere d’accordo».

Nelle ultime settimane la Danimarca aveva provato a trovare un compromesso con gli Stati Uniti proponendo un aumento della loro presenza militare sull’isola, che c’è già e risale agli anni Cinquanta. Non è chiaro se il governo statunitense abbia preso in considerazione questa opzione, ma mercoledì il presidente Trump ha detto di trovare «inaccettabile» qualsiasi alternativa più conservativa dell’«avere la Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti».

Emmanuel Macron

Motivando la presenza, per quanto simbolica, di truppe del proprio Paese, il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto che la Francia deve «stare al fianco di uno Stato sovrano per proteggere il suo territorio», e aveva annunciato che nei prossimi giorni avrebbe mandato altre forze «terrestri, marittime e aeree», senza specificare quante.

C’è chi dice no

Fatto sta che il giorno dopo a Macron è scoppiato qualcosa in un occhio e si è presentato con questo occhietto inettato di sangue alla conferenza a fare il duro. Devono averglielo fatto notare così dal giorno dopo indossa degli occhiali Ray Ban da top gun utili a coprire l’occhio malaticcio e che forse lui pensa gli diano un aria da Macho. Ma lo pensa solo lui.

Guido Crosetto (Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

Altri Paesi europei hanno rifiutato di partecipare alle esercitazioni, tra cui l’Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che un’iniziativa del genere dovrebbe essere coordinata dalla NATO, e con un inedito slancio di simpatia ha commentato così l’esercitazione: «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità? Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale». Tra i principali Paesi europei l’Italia è stata finora il più cauto nel condannare le azioni e le dichiarazioni aggressive di Trump, di cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni punta a presentarsi come fedele alleata.

Checco Zalone in una scena del film Quo Vado

A proposito, li avete visti i primi soldati scendere dagli aerei in Groenlandia? Altro che Sturmtruppen quelli non farebbero paura manco all’esercito dello stato delle banane. Dei semi pensionati panciuti e spaesati che solo allo scendere delle scalette dell’aereo sembravano a disagio. Il primo scendendo goffo ha esclamato: “cazz’ che freddo qua”. Esattamente come Checco Zalone nel film Quo Vado quando lo mandano al circolo polare artico. Ricordate la scena di quando il ministero lo chiama per sapere come va e lui euforico urla “sto facendo le pugnette agli orsi polari”. Ecco il timore è che questo contingente improvvisato ed imbranato sia li per svolgere lo stesso compito esatto attribuito a Checco Zalone. E non siamo neanche sicuri che siano meglio del comico pugliese, ma sicuro fanno ridere pure loro.

Lo zio, papà di Tex

Nicola Fratoianni con Angelo Bonelli (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

La sinistra invece di frignare potrebbe invece controbattere. Con Tex Willer per esempio. Disegnato dal genio di Sergio Bonelli. Pochi lo sanno ma era lo zio del Bonelli Angelo attuale segretario di Avs. Il quale quando era consigliere regionale era membro della Commissione che presiedevo e nei momenti di pausa gli chiedevo sempre dello zio essendo io un ammiratore. Lui lo incensava sempre ma spesso mi ricordava rattristato “però lui non era di sinistra”. E allora a me piaceva ancor di più.

Ma diciamoci la verità se dovessimo noi inviare esponenti locali sotto forma di fumetti saremmo rovinati. Al massimo troveremmo qualcuno che va di notte a cercare Lady Oscar in giro per gli stradoni e le truppe più agguerrite sarebbero quelle di Biancaneve e i sette nani. Meglio lasciar perdere.

Due degli albi di Crepax

Come io lascerei perdere tutto questo bambinismo fumettistico per tornare ad un ruolo più istituzionale. Non che sia un bacchettone o che non lo trovi fantasioso o divertente ma in fondo i problemi sul tavolo sono più seri e forse necessiterebbero di una comunicazione anche più seria. A me tutti questi Ken, Atreju e compagna cantante non hanno mai detto nulla. Non ci ho mai trovato questi messaggi così ispiratori in costoro che trasognanti volavano su dei cani pupazzo. Unicuique suum dicevano i latini.

Forse perché mentre gli altri guardavano questi pelouche librarsi in aria i miei fumetti preferiti erano Valentina di Crepax e Miele di Milo Manara. De gustibus.