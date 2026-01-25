La violenza è il motore della storia, l’economia il mandante. Davos 2026

L'uso della forza e quindi la guerra tornano in primo piano in un equilibrio mondiale sempre più instabile. D'altronde la storia racconta secoli di conflitti ed i filosofi li ritengono inevitabili. Anche nel forum svizzero è emerso che la potenza militare è fondamentale e Trump non lo ha nascosto nel suo fragoroso intervento. Bisogna rendersi conto che siamo in un momento di profondo cambiamento e l'Europa appare in forte ritardo

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Sì lo so volete aggiungere le donne tra le cause principali dei conflitti. Eh però la guerra di Troia. Se credete che sia veramente accaduta per Elena siete degli ingenui. Quella fu certo la goccia che fece traboccare il vaso ma anche in quel caso la spinta furono il potere e la conquista materiale.

Non c’è Troia che tenga, sempre inteso come città, ogni conquista che si rispetti è passata attraverso la violenza, la guerra. E il motivo è sempre stato lo stesso: l’interesse. Il vil denaro nelle sue molteplici forme di sterco del demonio. Τα δε πάντα πόλεμος diceva Eraclito: al di sopra di tutto il conflitto.

Quest’anno devono averlo brutalmente capito anche a Davos, l’amabile cittadina svizzera dove ogni anno si svolge il World Economic Forum perché tutta l’edizione è stata percorsa da fortissime tensioni geopolitiche e venti di conflitti.

Cos’è il Forum di Davos

(Foto: Chris_Heeney © World Economic Forum)

Il World Economic Forum è una fondazione con sede a Ginevra, fondata nel 1971 dall’economista tedesco Klaus Schwab, quello che ha scritto “Il grande reset”, un libro terrificante. L’obiettivo era facilitare i contatti tra leader europei e nordamericani. Nel 1987 ha cambiato nome in “World Economic Forum“, ampliando la sua missione: “Migliorare lo stato del mondo coinvolgendo leader di business, politica, accademia e società civile”.

L’evento si tiene ogni anno a fine gennaio a Davos, nel Cantone dei Grigioni. All’inizio era un incontro tra soli manager d’impresa, ma dal 1974, con la crisi energetica, sono stati invitati anche leader politici. Oggi è un appuntamento che richiama circa 3 mila partecipanti paganti: Ceo delle maggiori aziende mondiali, capi di Stato e di governo (quest’anno oltre 60), ministri, accademici, leader religiosi, rappresentanti di Ong e circa 400 giornalisti. Insomma è il summit dei potenti di tutto il mondo. La super riunione dei ricconi che contano.

Il presidente Usa protagonista assoluto

Donald Trump (Foto: Benedikt von Loebell © World Economic Forum)

Mattatore come sempre Donald Trump con un discorso durato due ore. Riassunto: sarete pure i più ricchi del mondo ma io sono il più potente militarmente e faccio quello che serve ai miei interessi. Che ad ascoltarlo capisci perché hanno cercato di ammazzarlo prima delle elezioni. Perché quello è un ruolo chiave. È il capo della potenza militare più forte al mondo ed anche dell’economia più potente.

Ovviamente non tutti hanno gradito ma un po’ come quei video in cui i cani di piccola taglia abbaiano fragorosamente a quelli più grandi dietro il cancello salvo poi tacere quando il cancello si apre l’effetto è stato un po’ ridicolo.

Capofila degli scontenti il presidente francese Macron. Uno che sono anni che non riesce neanche a fare un governo stabile in Francia ma si atteggia a leader mondiale. Dopo che gli è scoppiata una vena in un occhio si è presentato con un paio di occhiali da top gun a specchio azzurrini.

Emmanuel Macron (Foto: Valeriano Di Domenico © World Economic Forum)

Gli occhiali di una ditta italiana firmati dal gruppo iVision Tech. Per la precisione, sono il modello Pacific S 01 Doublé Or sono sold out da qualche giorno. Lui prima ha dovuto prendersi le battute di quelli che pensavano lo avesse picchiato la moglie Brigitte. Ma poi intrepido ha attaccato definendo senza mezzi termini Trump un bullo.

Trump intervenuto il giorno dopo dapprima lo ha sfottuto: “Cerca di fare il duro con gli occhiali da sole”, ha affermato tra le risate del pubblico. Poi lo ha pistato come un tamburo tra prese in giro e minacce non tanto velate. Poi ha minacciato dazi del 200% su vini e champagne. Macron tramortito non ha mollato rispondendo che avrebbe attivato il “Bazooka” europeo cioè un pacchetto di contromisure economiche. Credo l’annuncio non abbia fatto effetto neanche alla moglie figuriamoci a Trump che ha continuato a deriderlo.

Ecco il “Board of peace”

Per tutta risposta il presidente americano ha usato l’appuntamento per presentare il “Board of peace” un nuovo organismo da lui capeggiato in cui secondo i suoi desiderata si risolveranno le controversie mondiali. Una specie di prepensionamento dell’Onu direi. Così come ha prepensionato anche l’Oms l’Organizzazione Mondiale della Sanità dalla quale gli Stati Uniti sono usciti ufficialmente il 22 gennaio scorso.

Bum detto e fatto. Due colpi ben assestati all’ordine mondiale costituito. E non si può dire che non lo avesse detto. Ecco è questo che mette paura di Trump questa consequenzialità. Questo effetto detto fatto che spiazza sempre tutti. Anche su temi giganteschi ciò che annuncia lo realizza.

E con Ucraina, Palestina, Iran, Venezuela sul tavolo non poteva mancare la Groenlandia. Ultimo annuncio in ordine di tempo. Terra considerata indispensabile per scopi militari e anche come sempre per le terre rare ed il petrolio. E potete scommettere che in un modo o nell’altro arriverà all’obiettivo.

Eh ma non è giusto si dice. Ma ciò che è giusto o meno lo ha sempre deciso la forza, la violenza attraverso i conflitti. Ed è questo il tema del giorno. Chi è in grado di opporsi allo strapotere militare ed economico degli Usa? Non certo Macron con gli occhialetti da sole di Tom Cruise. Ecco che torna la violenza come motore della storia. L’uso della forza. Quello che ha determinato da sempre la formazione o la scomparsa degli stati come oggi li definiamo.

Un momento di grande cambiamento

Il mondo vive un profondo cambiamento che potrebbe portare a potenziali conflitti

Io poi ho una mia personalissima teoria. Che gli anni Venti degli ultimi secoli sono sempre stati il detonatore dei conflitti più potenti percorsi da tensioni che poi negli anni Quaranta esplodono facendo danni. Dobbiamo ricordare fascismo, nazismo e comunismo nel secolo scorso? E la guerra mondiale che ne è seguita. O nel secolo precedente l’espressione è successo un quarantotto. Intendendo gli avvenimenti di quella specifica epoca.

Ecco quello che voglio dire è che il momento attuale è un momento di grande cambiamento. Quello che dobbiamo capire è che noi in questo momento siamo proprio dentro il cambiamento. Anche se non ce ne accorgiamo, presi dal benessere e dalle distrazioni della società che ci circonda. Ed è un cambiamento che può essere potentissimo e portare a potenziali enormi conflitti. Il cambiamento è adesso, si muove si agita e ci siamo immersi dentro.

Certo lo capisco oggi che vi hanno devirilizzati, narcotizzati fino quasi a lobotomizzarvi, e quando comprendete che il ritorno alla violenza ed alla guerra non è più solo un videogioco saltate sulla sedia. Ma abituatevi il grande classico della guerra sta ritornando. Ed è bene che ne prendiate consapevolezza al più presto. L’Europa, che non lo ha fatto, oggi nello scacchiere mondiale non conta nulla.

E continuerà a non contare nulla almeno per i prossimi venti anni perché creare potenze mondiali militarmente attrezzate come Usa, Russia e Cina non si può fare in poco tempo. Soprattutto se le scelte degli ultimi decenni sono state quelle di smantellare gli eserciti ed abolire la leva militare.

La corsa europea agli armamenti

Un aereo da guerra

Eh si abbiamo stanziato mille miliardi per la corsa europea agli armamenti. Certo se fosse vero sarebbe una notizia confortante. Ma i soldi in questo caso sono l’obiettivo non il mezzo. Le solite élite illuminate vedono in questo ricorso agli armamenti la nuova torta da spartirsi dopo la succulenta scorpacciata farmaceutica.

Gli stessi che prima con aria grave vi annunciavano che l’unica salvezza del mondo era vaccinarvi oggi appaiono con gli stessi volti da necrofori a spiegarvi che la via salvifica è solo armarsi fino ai denti.

E voi, che ascoltando la notizia sprofondate sul divano con il telecomando in mano terrorizzati, vi rendete conto che il vostro post appena scritto sui social, con cui avete appagato la vostra voglia di coscienza civile inneggiando alla pace ed alla democrazia, è invecchiato nello stesso momento in cui lo avete pubblicato.

E state li a bofonchiare che Trump ci mette le mani in faccia a suo piacimento e che Putin è un cattivo oligarca invasore. Vi do una notizia: loro lo fanno perché lo possono fare. E lo possono fare perché hanno la forza militare per farlo.

La storia sempre maestra di vita

Montecassino dopo il bombardamento (Foto: US Air Force 232-6 / Collection if the National WWII Museum)

Eh ma siamo in democrazia non si può fare. Ottimistica ed apprezzabile intuizione, peccato che contro la forza non funzioni. Non vorrei essere troppo crudo nel rivelare che la democrazia come la intendiamo noi è un concetto Ottocentesco che ha poco più di un secolo. Nei tremila anni che ci precedono e, bene o male, è esistita solo nell’antica Grecia e solo per un brevissimo periodo. Il resto sono stati secoli e secoli di guerre conquiste e violenza. Punto.

Proprio noi poi parliamo, che vantandoci della potenza e della discendenza dell’impero romano dimentichiamo di citare che ovviamente fu frutto della preponderanza militare. Noi che dimentichiamo che dopo essere stati invasi, ops scusate liberati, dagli stessi Stati Uniti che festeggiamo il 25 aprile oggi critichiamo le azioni simili che compiono nel mondo.

Il maresciallo Josip Broz ‘Tito’

Noi che dimentichiamo che per calmare gli appetiti del comunista Tito abbiamo ceduto alla fine della Seconda Guerra Mondiale Istria e Dalmazia con gli italiani che sono riusciti in parte a fuggire gli altri invece infoibati. O che qualche tempo prima sempre per motivi militari abbiamo dovuto cedere Nizza e Savoia alla Francia. Ma la storia si studia ancora?

I primi Homo sapiens non erano meno territoriali e intolleranti. Dai segni, le fratture e i traumi sui ritrovamenti preistorici è chiaro che la violenza organizzata è sempre stata specifica degli esseri umani. Dai Neanderthal all’Ucraina sono cambiate solo le tecnologie

La filosofia e la guerra

Gli effetti del bombardamento di queste ore in una zona residenziale di Kiev (Foto © State Emergency Service Ukraina / Kyiv Post)

Chi crede che gli scontri armati e i genocidi siano un prodotto della tecnologia e dell’organizzazione sociale più o meno moderne, ovvero del nostro modo di vita emerso in tempi storici, sbaglia: l’aggressione e la violenza organizzate sono una caratteristica antichissima del gruppo di primati cui apparteniamo, una caratteristica che precede l’emersione della nostra stessa specie.

Eraclito di Efeso (VI-V secolo a.C.) è il primo filosofo a formulare una teoria della guerra come principio universale. Nel celebre frammento 53 afferma: “Polemos è padre di tutte le cose”. Senza conflitto non esisterebbe il divenire. Eraclito non “inneggia” alla guerra, ma la considera inevitabile e strutturale, un motore della storia e della natura.

Platone non celebra la guerra, ma la considera un elemento necessario per la difesa e la stabilità della polis. Nella Repubblica, la classe dei guardiani è educata alla guerra come funzione essenziale dello Stato. La sua visione è funzionale: la guerra non è un valore, ma uno strumento per garantire un ordine politico giusto.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel è il filosofo moderno che più esplicitamente attribuisce alla guerra un ruolo positivo nel processo storico. Nella Filosofia del diritto, Hegel sostiene che la guerra impedisce agli Stati di irrigidirsi in un egoismo assoluto e ricorda loro che la vita etica non è fondata sulla mera sicurezza materiale. La guerra è un “momento etico” perché rivela la natura dello Stato come totalità superiore agli interessi individuali. La guerra è un mezzo attraverso cui la storia avanza.

Friedrich Nietzsche non parla della guerra in senso militare come strumento politico, ma come metafora della lotta creativa. La guerra è vista come espressione della volontà di potenza, come energia vitale che rompe la stagnazione e permette la nascita di nuovi ordini culturali.

Fino ad arrivare alla nostra epoca. Il filosofo francese Georges Sorel, teorico del sindacalismo rivoluzionario, attribuisce alla violenza un ruolo mitico e rigeneratore. Nel Tramonto dell’Occidente, Spengler interpreta la guerra come fase inevitabile del ciclo vitale delle civiltà. Ogni civiltà, secondo lui, attraversa una fase di espansione militare che precede la sua decadenza. Nel pensiero di Gentile, la guerra è un momento in cui lo Stato afferma la propria eticità e la propria unità. Nell’Attualismo, lo Stato è la forma suprema dello spirito, e la guerra è una manifestazione della sua volontà.

Un equilibrio difficile da trovare

Volodymyr Zelensky (Foto: Gatis Rozenfelds © Valsts kanceleja)

Queste teorie però non devono essere lette come celebrazioni della guerra, ma come tentativi, spesso problematici, di comprendere un fenomeno che ha segnato profondamente la storia umana.

La filosofia contemporanea, dopo le tragedie del Novecento, ha abbandonato quasi completamente queste visioni, riconoscendo nella guerra non un motore di progresso, ma una catastrofe morale e politica. Tuttavia, studiare questi autori è fondamentale per capire come la guerra sia stata pensata, giustificata o interpretata, e per evitare che tali concezioni possano riemergere in un mondo che, ancora oggi, fatica a trovare un equilibrio tra forza e diplomazia.

Foto: Omar Naaman / ApaImages

Un equilibrio difficile oramai da trovare solo con gli strumenti della diplomazia. È un concetto che dobbiamo avere ben chiaro. Ed invece di limitarci a manifestare con le bandierine cambiate a turno rispetto all’obiettivo del momento, dovremmo entrare nel meccanismo della storia vissuta come prova di forza prima comprendendolo e poi preparandoci.

A proposito di comprensione chiudo con due piccoli giudizi personali sul modello del top e flop che tanto successo ha sul nostro giornale. Il flop assoluto va a Zelensky che dopo essere stato reso ricco come creso dall’Europa in un tentativo di riposizionamento trumpiano, di questa ha detto peste e corna. Irriconoscente. Il top invece va al premier canadese Mark Carney, che invece ha dimostrato di essere perfettamente consapevole dei tempi che corrono. Nel suo intervento in chiave antitrumpiana ha regalato la migliore frase del forum: “Se non sei nel tavolo vuol dire che sei nel menu”.

Scriveva Seneca: “Silent leges inter arma”. Le leggi tacciono in tempo di guerra. Se non siete ancora nel menu, buon appetito.