Le indagini del mondo al contrario

Una nuova denuncia tira fuori episodi di vent'anni fa. Che il magistrato inquirente ha fatto bene a voler chiarire. Ma in questa storia ci sono molte anomalie. Vediamole insieme

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Riguardo alla ingegnosa vicenda apparsa sui giornali in questi giorni su un indagine che mi vede indagato approfitto delle colonne di questa testata e lascio alcune considerazioni per chi avrà voglia e pazienza di leggerle.

La vicenda di cui parliamo è datata 2004 (21 anni fa) con una appendice nel 2011 (14 anni fa). Riguarda le due nomine a Direttore Generale del comune di Anagni avvenute la prima nel 2004 e la seconda nel 2006.

Indagini e non condanna

Franco Fiorito (Foto: Valerio De Rose © Imagoeconomica)

Mi dispiace deludere i miei (pochi) detrattori che festosi celebrano sui social ma non è una condanna, si tratta solamente della Chiusura delle indagini: cioè il momento in cui gli inquirenti avvisano del termine del loro lavoro e chiedono agli eventuali imputati note difensive a spiegazione di quanto emerso. Dai giornali sembra ci sia stata già una pronuncia dei giudici quando non è ancora nemmeno stato chiesto un eventuale rinvio degli atti al giudizio del Tribunale o celebrato un processo.

In realtà in questo momento noi non abbiamo ricevuto altro che le contestazioni ma soprattutto letto nemmeno una virgola sulle prove a sostegno di tali tesi perché ancora non ci sono state fornite. Risponderemo puntualmente su tutto, certi di poter chiarire ogni aspetto.

Su questa vicenda ho ricevuto negli anni ben 4 ondate di denunce anonime, la prima delle quali nel 2004 subito dopo la prima nomina e l’ultima delle quali nel 2012 durante il noto processo, tutte archiviate. Nonostante questo al quinto tentativo nel 2021 (17 anni dopo i fatti) sempre a seguito di una nutrita serie di lettere anonime un procuratore della Corte dei Conti ha ritenuto opportuno verificare comunque quanto vi fosse scritto, cioè se avessi o non avessi i titoli necessari per ricoprire quell’incarico. E per questo riapre la vicenda.

Una laurea e tre quarti… ed un’assoluzione

L’università La Sapienza

Di tante lettere anonime hanno preso in considerazione solo quelle che mi riguardavano. Sono un uomo fortunato. Queste lettere anonime sono talmente ricche di particolari conoscibili solo ad alcune specifiche persone e corredate da informazioni accessibili solo a un ristretto novero di soggetti che fanno comprendere con facilità da dove provengano.

Il procuratore, opportunamente va a verificare se io abbia o non abbia i titoli. Abbiamo pazientemente atteso e al momento in cui siamo stati chiamati per fornire spiegazioni abbiamo fornito tutti i certificati dei titoli di studio non solo della prima laurea ma anche dei 22 esami su 24 sostenuti per la seconda.

Infatti al momento di celebrare il processo nel 2021 la Corte dei Conti mi ha assolto dall’accusa. E scrivo assolto perché è quello che c’è scritto testualmente nella sentenza.

Pubblicazione inibita

(Foto via Imagoeconomica)

Ma se non bastassero le stranezze finora elencate dopo questa assoluzione ne succedono di incredibili. Premesso che nell’estendere la sentenza il giudice ne inibisce la pubblicazione con i nomi come sua facoltà per legge. Forse per evitare il solito clamore che segue il mio nome. Quindi la notizia della mia assoluzione non esce in nessun giornale o sito. Mai. E nemmeno io faccio nessun comunicato per celebrare la mia innocenza. Come fanno tutti tra l’altro, ma non io.

Dunque questa era conosciuta e conoscibile solo ed esclusivamente da giudici, accusa e difesa. Non dai normali cittadini. Nonostante questo qualche settimana dopo arrivano in serie diverse nuove lettere anonime i cui autori non solo sono perfettamente a conoscenza di tutti i particolari della sentenza ma forniscono alla Procura un nuovo quadro che ipotizza una irregolarità sulle carte che abbiamo prodotto nella difesa. Altra interessante casualità.

Ora, seguite bene, si pongono alcune domande. Come fanno gli estensori della lettera anonima a sapere che ero stato assolto se mai reso noto? Come fanno a sapere il contenuto esatto della sentenza se mai pubblicata? E come fanno a sapere chi era il Procuratore che ha indagato senza avere gli atti? Come fanno a sapere avvenimenti successi solo nelle stanze comunali o al massimo sotto al portico comunale? Io un sospetto ce l’ho e non vi tolgo il gusto di arrivarci da soli.

Riaprire il caso dell’assoluzione

Nonostante la fresca assoluzione, il Procuratore si trova a dover riesaminare le cose alla luce delle nuove lettere anonime. Chiede agli inquirenti di aprire una indagine su queste nuove teorie, senza sospettare che l’unico fine fosse quello di portarlo a riaprire il processo che mi aveva appena visto assolto. Lo scopo di chi ha inviato le lettere, sia chiaro è solo questo: cercare di riaprire il processo in cui sono stato già assolto.

Dunque per ricapitolare nessuno mi ha mai denunciato o nessuna indagine è stata aperta autonomamente ma il meccanismo è stato solo quello delle lettere anonime. Spedite dopo l’assoluzione. Sempre più chiaro.

Nel frattempo il procuratore modifica il capo di imputazione: le lauree e gli esami sono evidenti. Ma non instaura in questi anni mai il giudizio perché per farlo c’è bisogno di nuove prove. E per cercare nuove prove un indirizzo lo propongono le lettere anonime.

La nuova accusa

Palazzo da Iseo

La nuova accusa, vi prego leggetela bene, sarebbe che io sia stato nominato Direttore in maniera occulta senza nessuno fosse a conoscenza di questa cosa e che in seguito a questa nomina occulta non abbia mai svolto il mio lavoro, mai neanche un giorno. E dunque non avendo mai svolto il ruolo di direttore sarei tenuto a restituire integralmente gli stipendi ricevuti. Lo so che suona incredibile ma è così.

Ora, prescindendo dal fatto che per essere nominato ho dovuto presentare protocollandole due domande corredate dalla documentazioni prevista dalla legge. Tenendo conto che:

per ben due volte il Segretario Comunale ha dovuto redigere un istruttoria dove verificava i titoli e le caratteristiche come obbligato dalla legge.

dove verificava i titoli e le caratteristiche come obbligato dalla legge. Che per ben due volte nel 2004 e nel 2006 siano state adottate all’unanimità due delibere di giunta redatte dal Segretario e corredate dal suo parere favorevole insieme a quello del responsabile finanziario che attestavano l’idoneità a ricoprire quel ruolo.

due delibere di giunta redatte dal Segretario e corredate dal suo parere favorevole insieme a quello del responsabile finanziario che attestavano l’idoneità a ricoprire quel ruolo. Che queste delibere siano poi tornate agli uffici che hanno predisposto i contratti di lavoro. E che i contratti siano poi stati approvati dalla giunta e registrati tra gli atti al protocollo.

E che i contratti siano poi stati tra gli atti al protocollo. Che i due contratti siano stati inviati alle autorità competenti in materia di lavoro. E che si siano fatte delle variazioni nel bilancio per prevedere le somme necessarie approvate in giunta e consiglio e poi pubblicate all’albo pretorio come tutti gli atti finora descritti.

in materia di lavoro. E che si siano fatte delle per prevedere le somme necessarie approvate in giunta e consiglio e poi come tutti gli atti finora descritti. Che l’ufficio personale abbia inquadrato la figura nella dotazione organica del comune con ulteriore atto. E che l’ufficio paghe abbia mensilmente provveduto all’emissione degli emolumenti con i relativi documenti.

nella dotazione organica del comune con ulteriore atto. E che abbia mensilmente provveduto all’emissione degli emolumenti con i relativi documenti. Che questi siano transitati attraverso il conto ufficiale del comune.

Risulta perlomeno ardito affermare che tale nomina fosse celata o sconosciuta al pubblico.

Atti e giornali

Se a questo aggiungiamo che, come è stato fornito ampiamente alla Corte dei Conti, sono agli atti centina di determine da me firmate come direttore, gare svolte, contrattazioni sindacali registrate, lettere inviate e ricevute e atti a vario titolo, queste accuse risultano oltremodo irrealistiche.

Ma se non volessimo attenerci solo agli atti basterebbe ricordare che la mia nomina scatenò da parte dell’opposizione una critica pubblica continuativa e pressante per tutta la durata del mandato. I giornali registrarono decine di articoli sulla vicenda alcuni dei quali titolavano che io attraverso quell’incarico fossi il vero sindaco ombra. Ne ricordo uno a nove colonne di Ciociaria Oggi che ho anche fornito tra gli atti alla corte. Nel paese non si parlava di altro.

È un po’ complesso sostenere che siamo in presenza di una nomina occulta e nessuno svolgimento dell’incarico.

Le manipolazioni

Ma per tornare ai fatti più recenti cioè alle presunte manipolazioni di carte la questione è ancora più semplice.

Pensate voi di essere raggiunti dopo quasi venti anni da un provvedimento che ti chiede conto di atti di due decenni precedenti. Nessuno conserva in casa atti di venti anni prima, tantomeno io. Dunque la prima cosa che fa è ricostruire mentalmente la vicenda e cercare gli atti li dove si trovano. In questo caso presso i giornali e presso il comune. Paradossalmente grazie alla cortesia degli amici di Ciociaria Oggi è stato più semplice reperire articoli di venti anni fa piuttosto che delibere comunali che invece è obbligatorio conservare per legge.

Appena recato al Comune alla richiesta di consultare e copiare la documentazione inerente le mia nomine la risposta è stata: “non c’è più niente”. Come non c’è più niente? “Eh non si trova più” fu la risposta. Solo dopo dalle carte ricevute dalla Procura venni a sapere che invece il comune aveva inviato si della documentazione ma completamente sbagliata. Alla richiesta del regolamento degli uffici e dei servizi fu inviata, sicuramente per errore, la copia del regolamento precedente e non di quello in vigore all’epoca dei fatti. Completamente diversa. Con certezza fu una casualità.

Alla richiesta invece del curriculum, e questa è straordinaria credetemi, fu inviato ufficialmente un curriculum che mai era stato protocollato al Comune di cui adesso vi racconto la storia.

L’ornitologo

Al momento della prima nomina, viste le pressanti polemiche, per vedere chi andava a consultare gli atti, scrissi un curriculum ironico che rimase famoso perché come attività elencai che facevo “l’ornitologo”. E lo lasciai a disposizione presso la Segreteria del sindaco.

Ebbene il primo che si recò a chiederlo fu Antonio Gravina all’epoca ottimo consigliere comunale, che ricorda benissimo l’avvenimento. E appena lo lesse comprese, come avrebbe compreso chiunque, che si trattava di una cosa ironica e mi chiamò immediatamente scherzosamente apostrofandomi per la presa in giro. Ma quel curriculum mai fu protocollato al protocollo ufficiale del comune. Mai. Infatti non reca alcun numero di protocollo.

Indovinate quale curriculum è stato fornito, sicuramente per una svista, alla Corte dei conti? Non quello ufficiale di cui non c’era più traccia a loro dire ma quello da ornitologo. Escludo con convinzione che sia un caso di follia e più ancora di malafede.

Due anni ed una differenza

Con una aggravante. Che casualmente l’esposto che mi riguardava era solo per la nomina del 2006 e vi spiego perché. Perché le due giunte comunali non erano uguali e forse uno degli estensori della lettera poteva far parte delle giunta precedente quindi perché rischiare di autodenunciarsi? Ma il curriculum ornitologico recava chiara la data del 2004 e dunque non poteva essere quello del 2006 era lapalissiano. Ciò nonostante la Procura è stata tratta in inganno con quello che se non fosse un errore sarebbe un falso processuale: di conseguenza ha per tutto il procedimento sostenuto che quello era il curriculum che valeva ai fini dell’indagine. Questa è verità inoppugnabile agli atti.

Allora come avrebbe fatto chiunque mi sono messo alla ricerca della documentazione originale presso gli uffici comunali. Ma come tutti non ricordavo i protocolli esatti a memoria e dunque ho dovuto cercare tra i titoli di quei periodi temporali quali fossero le carte giuste. In questo mi hanno aiutato i dipendenti comunali, seppur non incoraggiati dall’amministrazione, che mi indicavano dai titoli alcuni protocolli possibili ed io chiedevo poi di verificarli. E questo sarebbe ad avviso della procura il reato contestato ai funzionari.

Rispetto l’ipotesi del magistrato inquirente. Ma temo che se un giudice la convalidasse, verrebbe introdotto in Italia il principio che il semplice aiutare un cittadino a trovare della documentazione sia contrario alla legge. Forse Bassanini non condividerebbe

Gli atti ritrovati

Foto: fulopszokemariann

Fatto sta che una parte della documentazione viene rinvenuta. Prima facendo appello ad un vecchio funzionario in pensione che ne ritrova parte in alcuni vecchi scaffali e poi attraverso la ricerca telematica. Compresi quali protocolli fossero chiedo formalmente, con tanto di richiesta scritta ufficiale al protocollo, le copie al Comune che per tramite del Segretario Generale me le rilascia e che su mia richiesta le timbra e le vidima per attestarne l’ufficialità.

Io dunque non faccio altro che prendere i protocolli ricevuti dal Comune e girarli alla Corte dei Conti nel processo dove poi sono uscito assolto.

Fino a qui tutto normale. Poi però dopo l’assoluzione, evidentemente indigesta a qualche mio amico, un’altra serie di lettere anonime ne contesta la validità. Ora voi vi chiederete ma come fa lo scrittore o gli scrittori anonimi a conoscere questi particolari interni del comune di Anagni? La risposta è facile. O quantomeno, io me la sono data. Nessun cittadino comune aveva accesso a quelle informazioni. E non aggiungo altro.

E di nuovo spariti

Ma l’incredibile non è terminato, adesso viene il meglio. Dopo le lettere anonime il procuratore chiede di riaprire l’indagine e richiede le stesse carte. E udite udite quella carte con si trovano più. Sparite. Lo stesso Comune che poche settimane prima mi ha fornito ufficialmente dei documenti non è in grado di ritrovarli dopo il processo. Anche questa, con certezza, una casualità. Ma resta un interrogativo: dove sono finiti?

Allora tramite qualche solerte incaricata si inizia ad ipotizzare che quei protocolli non fossero corrispondenti alle carte da me fornite. Ma le prove? Eppure è in vigore un protocollo elettronico e la ditta privata incaricata che ne cura l’utilizzo ha tutta la possibilità di verificare qualsiasi manomissione. Lo ha fatto? Vi faccio un esempio concreto. Si sostiene dallo stesso ente che me le ha rilasciate che forse un protocollo era dei servizi sociali, una domanda di sussidio da parte di un cittadino. Bene ma cosa dovrei entrarci io in questo e che ruolo dovrei avere avuto. Io ho solo chiesto degli atti e li ho ricevuti.

Poi vai a controllare e quel documento sembra non sia materialmente agli atti. Allora risalgono al possibile richiedente dell’epoca. Ricordo che parliamo di venti anni fa. Lo rintracciano ma è morto da anni. Allora gli investigatori vanno dalla vedova e le chiedono “secondo lei questo protocollo potrebbe essere la domanda fatta da suo marito venti anni fa”? E la signora risponde “E che ne so? Si potrebbe essere”. E questa dovrebbe essere la prova. Una persona che non è nemmeno la richiedente ricorda a memoria un protocollo di venti anni fa.

I documenti fantasma

Dunque non vale quanto scritto nel protocollo elettronico che fa fede ma la poderosa memoria di una attempata signora si.

In un protocollo recante a caratteri cubitali Direttore Generale nel titolo, un addetto dichiara che a memoria ricorda che non era il curriculum ma un altro atto. Però… anche questo non c’è. Mentre agli atti c’è il mio. Atti elettronici non cartacei. Peccato che la stessa persona quando qualche settimana prima la Corte dei Conti ha chiesto di fornire tutta la documentazione inerente la mia attività di direttore non abbia minimamente fatto accenno a quel protocollo e a quel contenuto che oggi invece pare miracolosamente ricordare a memoria. E sono tutti così. Tutte ipotesi.

Avrete capito dunque che il sottoscritto è indagato per aver cercato documentazione a sua difesa mentre nulla si contesta sulla “casuale” sparizione di interi fascicoli documentali che hanno l’obbligo di essere conservati nella casa comunale. È veramente il mondo al contrario.

Ebbene dietro agli altisonanti titoloni si celano queste singolari vicende. Fatte di sparizioni e riapparizioni di documenti pubblici. Sparizioni di quelli utili a me e riapparizioni di quelli contrari. Ma voi mi direte cui prodest? A chi giova tutto ciò, ve lo spiego subito.

Cui prodest?

La Corte dei Conti non può non sapere proprio perché dai lei comminata che la pena che ho subito ha causato la vendita all’asta di tutti i miei beni. Tutti. Attraverso i ricavati io ho risarcito completamente il danno erariale di un milione e duecentomila euro. Non sono dunque più un buon cliente per loro avendo esaurito tutta la mia possibilità risarcitoria.

Infatti la finalità è un’altra. Cercare di riaprire un processo in cui sono stato assolto per cercare di nuovo di farmi condannare serve ad una cosa sola. Ad impedire eventuali future candidature in caso di condanna. Lo scopo è solo ed esclusivamente quello. E lo stanno perpetrando alcuni miei ex amici anche con un percorso maldestro ed evidente che noi conosciamo nei particolari da sempre.

Pensate al paradosso finale di questa vicenda: alla fine io sono l’unico indagato riguardo alla mia nomina. Ma di tutti gli attori in campo sono l’unico che non ha fatto nessun atto in questa vicenda. Capite. È come se io mi fossi fatto l’istruttoria da solo, la verifica da solo, poi nominato in giunta da solo, poi fatto il contratto da solo, poi pagato da solo, poi dato le carte da solo. Vi sembra una cosa credibile?

Per fortuna qualcuno come già è successo nella precedente assoluzione sarà chiamato finalmente a stabilirlo. Sono infinitamente dispiaciuto per i dipendenti comunali coinvolti, persone serie ed oneste, che hanno avuto l’unico torto di cercare di aiutarmi a ricostruire la documentazione difensiva senza, ritengo, commettere alcun illegalità.

Così come sono convinto che chi ha avuto la pazienza di leggere queste righe si sia fatto un idea chiara ed esaustiva del contendere e lo ringrazio per il tempo e l’attenzione dedicata.