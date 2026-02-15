Le referendiadi  tra il curling e fondo duro

Dal curling elegante di Stefania Constantini al fondo muscolare di Andrew Musgrave: il referendum sulla giustizia si trasforma in scontro brutale. Tra parole incendiarie, etichette e fazioni contrapposte, lo spazio per il ragionamento si assottiglia.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Tutti innamorati per una settimana di Stefania Constantini la campionessa di curling che insieme al compagno di squadra Amos Mosaner ha raggiunto il bronzo alle olimpiadi invernali.

La inquadravano concentrata distesa come una pantera con lo sguardo felino e protesa verso il lancio di quel disco strano che si usa nel curling. Che è quello sport un po’ fagianeggiante che appare solo in occasione delle Olimpiadi, nel quale un membro lancia questa specie di sfera ovoidale con un manico detta “stone” mentre un altro la precede zompettando sui pattini spazzolando con uno scopettone il ghiaccio per migliorarne le prestazioni.

Stefania Constantini alle olimpiadi di Milano Cortina (Foto: Tiziana Fabi © ANSA)

Diciamolo, all’apparenza non è che sia uno sport per maschioni. Infatti la nostra interprete femminile ha colto l’attenzione di tutti per grazia e precisione. Il curling in realtà è uno sport di assoluta precisione con regole simili alle bocce dove colpire le sfere avversarie allontanandole per avvicinare alla zona punti le proprie richiede attenzione e strategia. Un gioco semplice ma affrontato in punta di fioretto perché la forza non ecceda e abbia la giusta rotazione lo spin esatto. Insomma una cosa da precisini.

Il curling del referendum

Ecco io nel dibattito referendario, almeno prima che iniziasse, mi aspettavo una strategia tipo curling, con giuristi che alternavano le loro tesi che fossero per il Si o per il No, decantandone le bontà dell’una o dell’altra, al fine di consentire una scelta ragionata agli elettori, in genere digiuni di giurisprudenza. Uno lanciava un colpetto di qua l’altro di la uno segnava un punto, l’altro ribatteva. E forse sarebbe stata la cosa più normale.

Andrew Musgrave (Foto: Filip Singer © ANSA)



Invece no. Invece ci siamo trovati al posto della gentile ed aggraziata campionessa di curling di fronte Andrew Musgrave. Un gigantone britannico con la faccia da vichingo che nel gelo più totale incurante del freddo polare ha corso la 10 km di fondo senza maglietta completamente a torso nudo. Tutto spettoriato direbbero al mio paese. Un’ immagine potente, virile, rozza, deflagrante. In un mondo di fighetti spunta fuori questo bigfoot che sembra appena uscito da un pub con la quinta pinta di birra in mano facendo i ruttini come Fantozzi dopo aver ingurgitato una cassa di Perrier. Ed il fondo non è uno sport per mammolette la dieci kilometri poi. Non è lo sci che porta te ma tu che porti te e lo sci. Uno sforzo muscolare serio e devastante.

Ecco il dibattito referendario non lo stano facendo delle aggraziate “Constantin” ma degli energumeni alla “Musgrave”. Non raffinate teorie e colpi precisi ma mazzate su mazzate prodotte con una violenza tale mai vista in un dibattito referendario.

L’obiettivo sbagliato

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Intanto sembra un dibattito più sui giudici che sul quesito stesso. Una specie di referendum tra chi ama e chi odia la magistratura. Che già è sbagliato in se. Non rende giustizia all’importanza di una consultazione referendaria così delicata.

Molti magistrati sono schierati per il Si ma la stragrande maggioranza sono per il No. Autoconservazione è comprensibile. Ma le botte peggiori sono venute proprio dalla compagine filo giudiziaria. Qualche avvisaglia si era avuta con accostamenti di dubbio gusto tra i votanti del Si e varie immagini che colpivano. Una addirittura con uno stuolo di saluti romani diceva che chi vota si era fascista. Una piccola generalizzazione mal digerita.

Nicola Gratteri (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Ma la bomba vera in settimana la lancia Nicola Gratteri il procuratore capo di Napoli. Che già poco incline alla delicatezza in un intervista dice senza mezzi termini: “Voteranno No le persone perbene, voteranno Si gli indagati, gli imputati, i massoni deviati, i centri di potere“. Mamma che bomba. E apriti cielo. Tutti a contestare la schematizzazione forzata ed i toni non confacenti ad un magistrato di quel livello. Ed infatti lui cerca di ritrattare ma la frittata è fatta.

Si dice che le dichiarazioni vanno interpretate e non estrapolate dal contesto. Anche se nel contesto sembrano comunque belle pesanti. Tutti ad attaccarlo. Il ministro Carlo Nordio con inusitata pesantezza ha chiosato che servono test psico attitudinali non solo ad inizio carriera per il magistrati ma anche durante ed alla fine. Una offesa niente male. forse aveva ancora il dente avvelenato per quando Gratteri lasciò intendere che alzava un po’ troppo il gomito. Certuni tipo Augusto Barbera, storico del Pd, sono arrivati a definire le parole di Gratteri “eversive”. Un termine che negli anni Settanta ed Ottanta era un macigno quando nominato.

Il dibattito degenerato

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Da li in poi il dibattito è degenerato. Se sei cornuto voti Si, se sei impotente voti No. Se sei brutto voti No, se bello il Si. Se sei intelligente voti No se sei un fagiano voti Si e così via ognuno appioppava una definizione a suo dire riprovevole alla categoria che riteneva negativa al fine di indirizzare verso il contrario di questa.

Ci ha provato il Pd a ributtarla sul curling ma gli ha detto male. Infatti per uno spot ha usato proprio l’immagine della Constantini e del compagno di gara con uno slogan elettorale. Apriti cielo il Coni e tutte le associazioni sportive in subbuglio. C’è stata strumentalizzazione scrivono. Alla fine lo spot viene ritirato.

Ma oramai la falla è aperta e i dibattiti sono irrimediabilmente inquinati dall’odio reciproco. I sondaggisti fremono. Vanno dalla vittoria per il Si con il 60% fino a quella per il No col 117% secco. Si avventurano in ragionamenti tipo se l’affluenza è alta vince il No. Che sono il classico stratagemma per invitare le truppe della sinistra, in genere più fedeli alle urne, a non disertare.

Poco spazio per il ragionamento

Oramai nei dibattiti è tutto o bianco o nero non c’è più spazio per il ragionamento, non funziona e non paga. Paga solo il vittimismo e la faziosità purtroppo. Ci si sente costretti a scegliere o di qua o di la. Per ragione che propendono da una parte o dall’altra forse più per ragioni statistiche.

Per esempio gli Usa non fanno eccezione. La scorsa settimana nello spettacolo half time del superbowl (che sarebbe la finale del campionato di football americano) si è esibito un artista di origine portoricana Bad Bunny. Che sarebbe “coniglietto cattivo”. Ma si è esibito in lingua spagnola non in inglese. E giù tutti a dividersi in due fazioni che lo trovava un monumento all’inclusione ed alla America unita e chi lo trovava una boiata pazzesca e non riusciva neanche a comprenderne le parole.

Tra Epstein e Signorini

L’America poi in questi giorni è alle prese con i file di Epstein il miliardario pedofilo che usava ospitare gente famosa sulla sua isola privata allettandoli con gentili compagnie spesso minorenni. Ne stanno facendo le spese in tanti a partire da il principe Andrew fino a Bill Gates o Bill Clinton o l’inaspettato Noam Chomsky.

In realtà la comunicazione è ormai un gigantesco blob e non distingue più nulla così non serve dire se hai commesso un reato ma solo che sei presente in questi benedetti file di Epstein. Allora con stupore ci trovi pure i vari Matteo Salvini citato come destinatario di finanziamenti poi mai realmente avvenuti o come Rula Jebreal la pasionaria giornalista di sinistra che si è trovata catapultata nelle cronache suo malgrado.

Alfonso Signorini

Da noi anche se più piccolo tiene banco lo scandalo Signorini e Mediaset. Per presunti favori in cambio delle partecipazioni ad alcune note trasmissioni. Solo da noi è il contrario, invece di pubblicare i file hanno ritirato tutto. Al povero Corona che aveva fatto scoppiare lo scandalo hanno impedito di pubblicare più qualsiasi cosa con una inedita forma di censura preventiva prima mai contemplata nel panorama giuridico italiano. Ed il tempo di un click tutti i suoi account social sono stati chiusi. Addirittura chiusi anche al suo avvocato. Dall‘epoca del me too sembra passato un secolo. O forse è solo la differenza di sesso.

E dunque lo schema finale è sempre questo bianco/nero, uomo /donna, buono/cattivo è solo la pena che differisce che sia una sanzione o meno. Ed in questa ottica bisogna imparare a districarsi per non essere spenti poi con un interruttore qualsiasi.

Per questo nel titolo le ho chiamate le “referendiadi” perché anche su argomenti importanti e decisivi come il prossimo referendum sulla Giustizia si riprenda una calma olimpica e lo spirito sia quello vero del “che vinca il migliore”. Perché alla fine è solo questione di un cerchio in più o in meno se sei nei cinque delle olimpiadi mentre con quattro sei solo un Audi. È in quale cerchio sei oramai l’unica cosa che che conta.