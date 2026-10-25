L’Empatia Suicida e gli scontri che servono al Governo

Dagli scontri e dai saccheggi della settimana, tra Parigi e Milano, un commento sull'«empatia suicida» teorizzata da Gad Saad: dalla ragazza francese al prete milanese, fino al governo che, alla fine, ringrazia.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Settimana di scontri e saccheggi un po’ ovunque. Allarme? No, routine, anzi i Governi in genere sono contenti degli scontri. A volte li provocano pure. Dove la trovi qualcosa meglio di quattro scemi che ti distraggono per giorni e giorni dai problemi reali della società sfasciando a favore di telecamera le vetrine, saccheggiando? Con il vantaggio poi che il Governo dopo aver eluso provvisoriamente i temi del caro vita, del carburante, della crisi economica, sovrastati mediaticamente dal Maranza che si fotte il borsello di Vuitton, può fare anche il piagnone per giorni e giorni sfoggiando vittimismo antologico.

Dove li trovi scemi così perfetti che, mentre sono convinti, devastando le città, di stare cambiando il mondo, stanno solo facendo da strumento e da utili idioti al potere? Ma a chi lo vai a spiegare: se sono scemi sono scemi.

Tre immagini

Questa settimana però penso, come a tutti, mi hanno colpito alcune immagini rimaste nella narrazione collettiva. La donna parigina bionda attivista di sinistra che rimane attonita davanti alla distruzione dei negozi, il bambino marocchino milanese dodicenne spavaldo che affronta gli scontri e la più bella a mio avviso in assoluto il prete milanese che risponde agli insulti con dito medio dei Maranza di passaggio col suo di dito medio. Il prete sfanculatore. Tutto fantastico.

Ma partiremo dalla bionda fagiana parigina per spiegarvi un concetto che amo particolarmente descrivere e che si chiama «empatia suicida». A mio avviso il male peggiore del nostro tempo.

Tutti avrete visto il video della giovane bionda francese a Parigi, quasi in lacrime, che implora i saccheggiatori di fermarsi. «Perché fate questo? Non è ciò per cui lottiamo» chiede ingenua e convinta. Alcuni la deridono. «Ci ha votato lei» tranne poi scansarla in malo modo e continuare il solito saccheggio. Lei rimane attonita con un’aria inebetita che se fosse stato un fumetto sarebbe stato pieno di punti interrogativi, esclamativi, fulmini e nuvolette. Come a dire non è questo per cui lottiamo, che succede?

L’empatia suicida

Ma ciò che vedi sul suo volto non è stupidità. È soprattutto una cosa più sottile: è una malattia che ha infettato l’intero Occidente ed ha un nome: Empatia Suicida. Il termine viene da Gad Saad, uno scienziato del comportamento evolutivo alla Concordia University di Montreal. Un uomo che è fuggito dalla guerra civile libanese da bambino e che sa com’è quando una società si sfascia. Il suo libro si chiama, «Empatia suicida. Morire per essere gentili» (Suicidal Empathy: Dying to Be Kind) ed è il seguito di «Mente Parassita» (The Parasitic Mind) un altro volume sullo stesso tema.

Ecco la tesi sostenuta, e perché riguarda ognuno di noi. L’empatia è una delle cose migliori di noi. Si è evoluta per un motivo: per prendersi cura dei nostri figli, dei nostri parenti, della «nostra tribù». Era calibrata per un mondo in cui le persone di cui ti importava erano quelle intorno a te, e in cui l’empatia veniva sempre accompagnata dal suo contrappeso: l’istinto di proteggere i tuoi e di riconoscere una minaccia.

L’empatia suicida invece è ciò che accade quando quel meccanismo si inceppa. Quando si accende sui bersagli sbagliati, nelle dosi sbagliate, senza freni. Quando proviamo più pena per il criminale che per la sua vittima. Più per lo straniero che infrange le regole che per il cittadino che le rispetta. Più per quanto sembriamo compassionevoli che per ciò che la nostra compassione produce davvero. È il morbo del nostro tempo.

La provenienza dell’empatia suicida

Da dove viene? Quattro aspetti.

(Foto: Tino Romano © Ansa)

Primo, la biologia. L’empatia è un riflettore, come l’ha definita lo psicologo Paul Bloom. Illumina un solo volto davanti a te e lascia tutto il resto al buio. Il migrante che piange sulla barca è visibile. Le migliaia di future vittime di un sistema rotto sono statistiche. Un riflettore è uno strumento terribile per governare un Paese.

Secondo, la nostra stessa civiltà. L’Occidente è la civiltà che ha posto la vittima al centro della sua morale. Il cristianesimo ci ha insegnato a prenderci cura dello straniero, del povero, del debole. È stata una delle più grandi rivoluzioni morali della storia. Ma separata dalla sua altra metà – giustizia, responsabilità, il dovere di proteggere i tuoi – si trasforma in qualcos’altro.

Terzo, l’ideologia. In «The Parasitic Mind», Saad ha descritto i patogeni delle idee, idee che dirottano il nostro ragionamento. L’empatia suicida è il corrispettivo emotivo: un’ideologia che dirotta la nostra compassione. Divide il mondo in oppressori e vittime, poi esige empatia illimitata per chiunque sia classificato come vittima, qualunque cosa faccia.

Quarto, lo status. Nell’era dei social media, l’empatia è diventata uno spettacolo. Postare «benvenuti i rifugiati» non costa nulla e guadagna applausi. Il conto lo pagano altri: la classe operaia, le periferie, le vetrine spaccate, le donne che tornano a casa di notte.

Le conseguenze dei quattro aspetti

(Foto: Roby Bettolini © Imagoeconomica)

I risultati sono ovunque. Criminali trattati come vittime della società. Aggressioni sessuali da parte di migranti accolte con condanne blande. Autodifesa marchiata come aggressione. Confini trattati come crudeltà. La conclusione di Saad è semplice: una società muore quando preferisce sfoggiare tolleranza infinita piuttosto che usare il suo istinto di sopravvivenza. Una civiltà poggia su un equilibrio: compassione e forza, apertura e confini, misericordia e giustizia. Quando un elemento prevarica l’altro, le fondamenta si incrinano.

Ciò che stiamo vedendo in Europa è ciò che accade quando all’empatia non resta più alcun contrappeso.

Il ragazzino e il prete

Volete un altro esempio facile facile: il ragazzino dodicenne dagli occhioni azzurri e dal fare aggressivo in prima fila negli scontri milanesi. Che va di fronte alla telecamera mentre riprende col fare tipo «te parto popo de capoccia» come Er Cipolla. Con l’autore del video che esterrefatto gli fa «ma dove vai sei alto un metro e trenta». Una scena surreale davvero.

Ma sui social invece di un sano senso del ridicolo si scatena l’empatia suicida. «Che civiltà siamo noi che permettiamo ai bambini di dodici anni di essere maltrattati. Povero ragazzino chissà che vita difficile. Dobbiamo interrogarci su noi stessi». E stronzate varie del genere. Mentre il molesto nanerottolo è semplicemente un delinquentello in erba cresciuto con molta probabilità in un contesto che è peggio di lui. Quel contesto familiare dovrebbe andare ai Servizi Sociali: non i figli della famiglia nel bosco! Ma che ve lo dico a fare.

Il prete che porge il dito e non la guancia

Giannicola Maria Simone porge il dito

Quello che invece ho adorato assolutamente è stato il prete milanese che fermo di fronte al portone barricato della parrocchia vede passare il solito Maranza che facendogli il dito medio con tutte e due le mani urla «A morte la chiesa figli di p…» e lui con una calma serafica alza il dito medio anche lui e risponde nella stessa lingua dei segni del giovane cafonotto.

Lui è padre Giannicola Maria Simone parroco di Sant’Alessandro in Zebedia, una chiesa a pochi passi da via Torino. Un mito. Dite sempre che bisogna parlare il linguaggio dei giovani e lui lo ha fatto, no?

Ma ancora più belle le risposte nelle interviste: «C’era tanta gente che scappava dai violenti, li ho fatti entrare tutti. Sono rimasti qui finché non è passata la baraonda», racconta al Corriere della Sera. «Mentre questi giovani passavano, qualcuno mi ha fatto il dito medio. Sono ragazzi, quindi non mi sorprendo. Io gli ho risposto a mia volta con il dito medio, ma senza intenzioni né violente né con il rischio di scatenare ulteriore rabbia», prosegue, specificando di non avere rimorsi per quanto fatto: «Pentimento? Avessi dato un cazzotto allora sì, ma le mani non le ho mai alzate con nessuno, neanche nei momenti più difficili. Io ho 65 anni e lavoro con i ragazzi da una vita e ogni tanto bisogna anche dirgli “Stai attento a quello che fai”. Di certo fuori dal contesto degli scontri non avrei mai fatto una cosa del genere».

E giù tutte le cassandre a dire «eh ma è un prete non si fa». Ecco l’empatia suicida ha prodotto anche questo equivoco per cui il cristianesimo debba essere sottomesso e remissivo. Eppure è la religione degli angeli guerrieri come San Michele Arcangelo, dei santi combattenti come San Giorgio, della Militia Christi con la spada sguainata dei Cavalieri Templari. È la religione che è riuscita a dissolvere l’indistruttibile impero romano. Che ha difeso il santo sepolcro con le Crociate. E poi fermato le innumerevoli invasioni islamiche in battaglie epiche con Carlo Martello a Poitiers, Giovanni III a Vienna e soprattutto con la flotta della Lega Santa a Lepanto. Figurati se ci possono mettere paura i Maranza.

La distrazione di massa

Cosa diversa però è ammettere questa silenziosa ma violenta invasione che ci circonda giustificata dalla sciocchezza dell’empatia suicida. E poi anche lamentarsi che vengano messe a ferro e fuoco intere città. Ma neanche per guerre di religione solo per fregare articoli di lusso. Come siamo finiti.

Francesco Cossiga (Foto: Carotenuto / Imagoeconomica)

Il governo intanto ringrazia, quale migliore arma di distrazione di massa che gli scontri nelle città e le devastazioni da usare prima come foglia di fico poi come «lamentatio perennis». Gli organizzatori si dolgono che ci fossero degli infiltrati: è un classico. Non hanno mai conosciuto il ministro dell’Interno Francesco Cossiga mi sa e nemmeno le sue teorie di gestione delle manifestazioni di protesta.

Ma i video e le foto dei Maranza che scappano con la refurtiva dopo avere spaccato le vetrine non sono certo AI. Scoperto poi l’organizzatore social della rivolta denominata «17 ottobre». Un trentenne islamico Youssef Siher che ha collaborato come free lance anche con autorevoli quotidiani nazionali. Un fagianetto secco di corporatura, ma secco che se lo vedi gli dai uno scappellotto vola via come una foglia. Ma questo è colui che ha tenuto per giorni in scacco l’Italia.

Francesco Lollobrigida (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Non gli faranno niente, tranquilli: per la regola dell’empatia suicida. Certo al confronto, a me almeno, ha fatto male invece vedere trattati come delinquenti i trasportatori e gli agricoltori che disperati, come i tanti cittadini in difficoltà economiche che sono stati costretti a protestare perché ridotti quasi alla fame. Il ministro Francesco Lollobrigida, con evidente superficialità, ha detto che la loro protesta era inquinata dalla malavita organizzata, il ministro Adolfo Urso in Parlamento ne ha paventato l’arresto per i blocchi stradali. Siamo diventati un governo di questurini. Gli italiani che lottano per sopravvivere sono trattati come delinquenti mentre il Maranza che si fotte le cinture di marca e spacca le vetrine è un poverino che va compreso. Capite ora dove ci porta l’empatia suicida? Lo avete bello chiaro davanti agli occhi.

La responsabilità collettiva

E chiudo con una frase della «canzone del maggio» di De André molto utilizzata in questi giorni sui social che si riferiva al maggio francese del ’68 e dice così:

“E se nei vostri quartieri, Tutto è rimasto come ieri, Senza le barricate, Senza feriti, senza granate, Se avete preso per buone le “verità” della televisione. Anche se allora vi siete assolti, Siete lo stesso coinvolti”.

Fabrizio De André

È un’assunzione di responsabilità collettiva ma mi fa impazzire pensare che oggi dopo alcuni anni si sia completamente rigenerata ma in senso opposto. Perché oggi quello che vige è una deresponsabilizzazione collettiva. Un’assoluzione globale ed onnicomprensiva ma solo di quelli inseriti nella casella presunte vittime del sistema. Mentre De André li difende perché colpevolizzati dalla pubblica opinione, oggi invece è la pubblica opinione che li assolve senza neanche processo . Non importa se sia un nanerottolo molesto o dei casseur francesi che dileggiano meritatamente la bionda catatonica. L’empatia suicida assolve tutti. D’ufficio.

Guardate di nuovo quella giovane donna se vi capita. Non è il nemico. È una vittima, in effetti. È ciò che questa ideologia ha fatto a una generazione a cui è stato detto che la gentilezza sarebbe bastata. Il nostro compito è assicurarci che sia l’ultima generazione che deve imparare la lezione in questo modo.