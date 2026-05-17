L’Europa accerchiata tra la vanagloria dei Re del mondo

La recente visita di Trump in Cina è destinata a modificare gli assetti geopolitici mondiali secondo coordinate finora impensabili. Tra il presidente degli Stati Uniti e l'omologo Xi si è notato un certo feeling nel segno degli affari stramiliardari. L'Europa invece si conferma sempre più marginale nello scacchiere mondiale ed incapace di sedersi nei tavoli che contano. L'esempio emblematico del colosso automobilistico BYD che punta sugli stabilimenti Stellantis compreso Cassino

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Ve lo dico chiaro subito, fossi Ursula Von der Leyen o uno dei “papaveri” europei che compongono la sedicente classe dirigente del Vecchio Continente, dopo la visita di Trump in Cina non dormirei sonni tranquilli. Probabilmente dal punto di vista geopolitico è l’atto più rivoluzionario dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Una visita tutta latte e miele, piena di lodi reciproche e salamelecchi, come mai si era visto prima tra i due Paesi.

Ad un certo punto, tanto è stato lo scambio di cortesie, che sembravano due Paesi provenienti da lunghe e solide alleanze diplomatiche. Mentre fino a ieri erano due Paesi in aperto conflitto certamente dal punto di viste economico, basti ricordare la guerra dei dazi ed anche quasi militare sulla questione di Taiwan. Pronta ad essere la polveriera dell’estremo oriente.

“Chi sei John Wayne”

Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Difatti è stato l’unico argomento mai trattato nelle conferenze stampa ufficiali. Addirittura ad una domanda diretta, Trump ha fatto le cosiddette “orecchie da mercante” fingendo di non sentire la domanda e rimanendo con lo sguardo stolido verso l’infinito accompagnato da spallucce simbolo di mancata comprensione. Sembrava la migliore versione del comico Salvi detto “Er Cipolla” quando diceva fingendo di non capire: “che dici la bici, che hai detto il gatto sotto il tetto, chi sei John Wayne” e così via. Tanto che mi sarei aspettato un “chi sei John Wayne” pure da Trump.

Invece zitti li che si guardavano a vicenda tra lui e Xi Jinping fingendo entrambe di non capire e probabilmente pensando tra loro che il giornalista che aveva fatto la domanda sarebbe presto stato coinvolto in un incidente aereo o similaria, che ne avrebbe determinato la prematura dipartita, al fine di sanare tale affronto.

Peppe Viti (Foto © Ettore Cesaritti)

Che poi li avete visti no, entrambe sembrano due Moloch anche se molto diversi fisicamente fra di loro. Xi sembra l’esatta riproduzione di uno dei Moai dell’isola di Pasqua ma dai tratti più orientali. Quando parla, o almeno le poche volte che lo fa, sembra quasi non apra la bocca. Secondo me emette tipo ultrasuoni che i cinesi captano tipo i delfini. Non ride mai “neanche se gli dai una tortorata sui denti a digiuno” (la frase è del noto filosofo anagnino Peppe Viti, ma sono anni che non capiamo il perché del digiuno).

“Meglio partner che rivali”

Ma tra i due stavolta lo scolaretto pareva Trump che ogni gesto di cortesia riservatogli dal governo cinese, e sono stati davvero tanti, si illuminava in volto come colto da uno stupor mundi di memoria Federiciana. Ad un certo punto erano così in sintonia che temevo si dessero un bacio in bocca in pubblico sullo stile del famoso murale di Berlino che raffigurava“il bacio fraterno socialista” tra il leader sovietico Breznev ed il presidente della DDR Erich Honecker.

Xi Jinping

Trump invece lo conosciamo bene, oramai ha la faccia che sembra un mocassino ma lucidato nella tinta sbagliata. Così come la tinta dei capelli che ultimamente da sul biondo più che sul rossiccio probabilmente da quando il figlio piccolo di Elon Musk quello col nome fatto di strane formule matematiche nello studio ovale gli disse “a roscio”.

Ma per fortuna si sono solo stretti la mano. Ah ecco le famose stretta di mano di Trump. Questa volta tra i due è durata ben 14 secondi Non è un record quello lo detiene ancora Macron. Ma a differenza delle strette classiche del presidente americano, che in genere usa stirare il suo interlocutore avanti ed indietro sballottandolo come un Muppet, come a sottolineare una preponderanza fisica oltre che politica, questa stretta è stata molto composta, lunga ma composta. Segno di rispetto reciproco tra i due.

Tanto che la dichiarazione più significativa del cinese dopo è stata: “Meglio partner che rivali” sembrava quasi che entrambe sottendessero stringendosi la mano il noto adagio di Mario Brega: “sta mano po’ esse piuma o po’ esse fero”.

Putin, il terzo incomodo

Valdimir Putin

Ma l’incontro è stato denso di significati internazionali e importantissimo per gli equilibri mondiali. Tanto che aleggiava nell’aria anche il terzo incomodo cioè Vladimir Putin spettatore molto interessato e curioso.“Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere”, cantava De Andrè in Dolcenera sublimando la figura del terzo incomodo e così deve essere stato per Putin che sarà stato attentissimo a cogliere tutte le sfumature che sono trapelate ma fremendo per conoscere i veri dialoghi.

Attesa che non durerà molto perché in pieno stile ortodosso veterocomunista lo stesso Putin sarà a Pechino il 19 e 20 maggio. Probabilmente per apprendere i risultati del dialogo Usa-Cina e per concordare strategie future con lo storico alleato.

Ecco già solo da questo dato potete capire a quale ruolo è assurta la Cina nel recente periodo, nel ricevere in sequenza i due leader più potenti in occidente pronti ad ossequiarli in casa propria. Potere che sottolineiamo a differenza degli altri due interlocutori non hanno costruito manu militari ma attraverso l’economia. Quella di un regime ancora puro comunista politicamente ma turbocapitalista economicamente. Chissà se Xi ha ricordato a Trump che la Cina possiede più debito pubblico americano di ogni altro soggetto al mondo a proposito di potere economico.

“Se non sei a tavola, vuol dire che sei nel menù”

Io non so se l’Europa ed i suoi pseudo governanti abbia capito la portata di questa serie di incontri, destinati a modificare gli assetti geopolitici mondiali secondo nuove coordinate prima impensabili. Ma soprattutto se si sia accorta della sua totale residuità nello scacchiere mondiale. Mai invitata al tavolo di quelli che contano, anzi snobbata in continuazione come fosse il parente povero. Eppure povero non è ma lo sembra per l’insipienza dei suoi dirigenti.

Ursula von der Leyen (Foto: Daina Le Lardic © European Union 2025)

Gli equilibri del mondo si stanno muovendo spostando grandi masse di economia e potere un po’ come fu la tettonica alle origini del mondo attuale. La tettonica per i meno esperti non è una parolaccia sul seno femminile ma la scienza che studia i grandi movimenti terrestri, le placche tettoniche appunto che scontrandosi hanno dato origine alla forma attuale della terra.

Noi Europa sediamo su una placca di queste e ci lasciamo trasportare mentre gli altri ne indirizzano a loro vantaggio velocità e direzione. Siamo così beatamente ignari del ruolo che ricopriamo. Eppure paradossalmente la tettonica nella sue etimologia greca significava “arte del costruire”. Ecco noi subiamo invece di costruire.

Non viene a nessuno il sospetto che se superpotenze mondiali prima acerrime nemiche oggi si incontrano e dialogano escludendo completamente l’Europa qualcosa di grosso sta cambiando? Eppure ricordate lo disse bene il cancelliere tedesco al World Economic Forum con questa frase ad effetto: “Se non sei a tavola vuol dire che sei nel menu”. Almeno uno se n’era accorto, ma niente. Abbiamo tutti gli spazi chiusi ci siamo buttati sul Sudamerica e nel Maghreb con accordi terribili per le nostre economie e per i nostri produttori. Ci rapportiamo agli altri autodistruggendoci.

L’esempio della BYD

Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd

Guardate forse l’esempio più facile da fare lo abbiamo avuto questa settimana. Tutti abbiamo letto dell’interesse della BYD, colosso cinese automobilistico, a rilevare alcuni siti produttivi tra cui il nostro di Cassino. Ecco oggi sono i cinesi che comprano noi. E speriamo che lo facciano, siamo costretti ad aggiungere. Infatti io in questa notizia ho un mio personale duplice giudizio.

Il primo è l’orrore e lo sdegno che ha provocato la prematura dipartita di tutto l’automotive europeo a causa principalmente delle folli decisioni dell’Europa. Che hanno avuto la funzione di cavallo di troia facendo entrare i cinesi oggi da padroni in casa nostra. Il secondo giudizio è di felicità per l’opportunità che potrebbe avere oggi il sito cassinate di produrre di nuovo occupazione e ricchezza per un territorio martoriato come il nostro. Ma, come ve lo posso spiegare, è una felicità da schiavi. Ridotti così male da sperare che un nuovo padrone venga ad imporci le sue regole pur di poter sfamare le nostre famiglie in crisi. Non è programmazione economica è l’inizio della colonizzazione.

E su questo argomento vi spiego, nonostante sia sempre vituperato ed in effetti è un uomo pieno di difetti, Trump quanto stia più avanti di noi dal punto di vista della logica economica e dell’interesse nazionale.

Trump “scortato” dagli stramiliardari del mondo

Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Vedete Trump non è andato in Cina da solo, ha portato con se un numero incredibile di stramiliardari proprietari e dirigenti dei più grandi colossi mondiali. Tutti volavano con lui sull’Air Force One. Non si era mai visto uno spostamento di capitali così incredibile tutto insieme. Ecco io vorrei stimolare la vostra attenzione su quello che sto per dire: perché dall’aereo di Trump, bilanci alla mano, sono scesi uomini che rappresentano attualmente un capitale di 17 trilioni di dollari.

Ecco per i meno matematici un trilione equivale a un milione di bilioni, ovvero a un miliardo di miliardi. Un trilione si scrive con diciotto zeri dietro. “Non so se mi sono capito”, diceva Frassica. E tra questi grandi leader economici c’erano? Zero. Nessuno. E voi pensate che siano andati in gita? Si parlava di affari. Affari veri di quelli che fanno girare la testa e cambiano i flussi economici mondiali. E noi completamente esclusi. Noi siamo nel menu pronti ad essere mangiati. Sono stato abbastanza chiaro?

Elon Musk

Elon Musk di Tesla, Stephen Schwarzman di Blackstone, Tim Cook di Apple, Larry Culp di General Electric e Larry Fink di BlackRock sono tra i miliardari che si sono recati a Pechino con Trump. Tra gli altri Kelly Ortberg della Boeing, David Solomon della Goldman Sachs e Jane Fraser della Citigroup. Tra gli altri dirigenti invitati figurano Dina Powell McCormick di Meta, Brian Sikes di Cargill, Sanjay Mehrotra di Micron, Cristiano Amon di Qualcomm, Ryan McInerney di Visa, Michael Miebach di Mastercard, Jacob Thaysen di Illumina, Jim Anderson di Coherent e Chuck Robbins di Cisco.

Avete capito che schieramento senza contare quanti volevano partecipare e non sono andati. Il ceo di Nvidia, Jensen Huang (con un patrimonio stimato di 190,5 miliardi di dollari) non ha partecipato. La scorsa settimana Huang ha dichiarato alla Cnbc che avrebbe accompagnato Trump nel viaggio se fosse stato invitato, e Semafor ha riferito che era tra coloro che speravano di ricevere un invito. Huang è uno stretto consulente di Trump in materia di intelligenza artificiale e capite con un patrimonio di 190 miliardi di dollari lo hanno considerato tra i poveri.

Bloomberg ha riferito chela sola Boeing pare sia arrivata alla finalizzazione di un ordine di 500 aerei 737 Max in concomitanza con l’incontro tra Trump e Xi. Capite cosa significa.

E l’Europa resta a… cantare

Poi ti giri guardi l’Europa e cosa vedi tra le notizie di oggi. Il solito attentato del fanatico islamista che ha falciato a decine i passanti per poi aggredirli con il coltello. Bloccato solo dall’intervento di cittadini eroi. Solo che stavolta è successo a Modena in casa nostra. Questo orrore che grida vendetta, anche questo figlio diretto delle scelte scellerate dell’Europa e di chi la sostiene apoditticamente.

Pedro Sanchez

E poi poche ore fa l’Eurovision la gara canora europea. Dove per una volta non ha vinto il solito maschio effeminato con la barba che emette gridolini ma una bella gnocca bulgara. Evviva la discontinuità. Dove l’impegno più importante dei governati europei capitanati da quel genio di Sanchez, il premier spagnolo, era ritirare le loro delegazioni canore in segno di protesta contro la partecipazione di Israele. Capite che livello.

E sapete la cosa più divertente che Israele fino a pochi minuti dalla fine era in testa alla competizione e rischiava di vincerla. Immaginate che gioia per Sanchez e compagnia cantante gli dovevano mettere il pannolone. Queste sono le occupazioni dei leader europei mentre il modo cambia a velocità pazzesche, senza che noi possiamo minimamente mettere becco. Della serie “canta che te passa”.

Il tema del riconoscimento reciproco

Donald Trump (Foto: Saul Loeb / AFP / Ansa)

Ma per chiudere torno all’accoglienza idilliaca ricevuta da Trump in Cina. Bambini che lo accoglievano in tripudio sventolando fiori. Il vicepresidente in persona ad attenderlo sotto la scaletta, Xi che lo porta in visita in un bosco centenario riservato a pochi, tutti segni di grande attenzione. E Trump che in risposta riempie di lodi pubbliche il leader cinese.

Allora mi è tornata in mente una lezione che seguii del filosofo Galimberti che verteva sulla vanagloria. Ed implicitamente dunque anche sulla gloria. Divideva nella vanagloria personale che sostanzialmente coincide con la superbia. E con quella dell’uomo occidentale oggi a suo avviso è immotivatamente smisurata. Ma il concetto era questo: sia la gloria che la vanagloria hanno bisogno per esistere dell’ “altro”. Nessuno si insuperbisce da solo. Sia la gloria che la superbia hanno bisogno di una struttura relazionale.

Dunque il tema centrale è proprio questo “il riconoscimento”. Il riconoscimento reciproco. Ecco è quello che è successo in questi giorni nell’incontro in Cina. Tutti i segnali che sono venuti fuori sono di rispetto, di premura, ma soprattutto di riconoscimento. E nel riconoscimento costoro cercano la gloria. Oltre che l’economia che non fa mai male direi.

A noi europei invece rimane quella che Nietzsche chiamava “la morale degli schiavi” di coloro che non vogliono la bellezza e la nobiltà della vita ma voglio semplicemente conservala la quiete nella vita. Lo status quo. E quindi ci limitiamo a vedere agire i Re del Mondo fungendo solo da spettatori o al massimo da comparse.

Franco Battiato (Foto: rabendeviaregia)

Mentre i nuovi Re del mondo lavorano per decidere i destini di tutti. Per fortuna, per ora, dall’incontro cinese sembra abbiano deciso di farlo attraverso l’economia e non tramite la guerra. Che già è una buona notizia. Ma quella brutta è che noi lungi dall’essere tra i Re del mondo siamo assurti, accerchiati, solo al triste ruolo di comparse nello scenario mondiale. Siamo schiavi inconsapevoli.

Lo scriveva bene Battiato, anche se mutuava il titolo della canzone dal meraviglioso libro di Renè Guénon “Il Re del Mondo”.

“Un giorno in cielo, fuochi di Bengala…

Ia Pace ritornò

ma il Re del Mondo,

ci tiene prigioniero il Cuore.”