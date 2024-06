L’Italia col fiatone: dalle Europee agli Europei di calcio

Dal post elezioni Europee agli Europei di calcio: l'Italia è in affanno. Il calo di considerazione in Europa. La Russia continua a rafforzare legami esterni, mentre negli eventi calcistici e politici si intrecciano tensioni e speranze

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Ha avuto un po’ di affanno l’Italia nell’ultima partita con la Spagna, anzi diciamo un bel fiatone. Persa uno a zero per uno sfortunato autogol. Poteva andare anche peggio se non fosse stato per un ottimo Donnarumma protagonista di splendide parate.

Nella settimana in cui si sanciva il passaggio dall’attenzione all’Europa politica con elezioni Europee e G7 in primis a quella calcistica segnata dall’inizio dei campionati Europei di calcio, entrambi i campi, per usare lo stesso parallelo, hanno visto l’Italia un po’ in affanno. Con un po’ di fiatone.

L’Italia con il fiatone

Giorgia Meloni

L’europeo di calcio iniziato con una vittoria sull’Albania recuperando un gol su erroraccio preso nel primo minuto ha visto nella partita con gli iberici una delusione in particolare per il gioco sviluppato.

Lo stesso vale per l’Italia istituzionale dopo la settimana trionfale con le ottime elezioni Europee ed il G7 dove abbiamo recitato un ruolo da protagonisti. Adesso che sono iniziate le trattative per la formazione della nuova Commissione Europea sembra che il momento di forma viva un certo appannamento.

Mi spiego meglio. Dopo le ottime prestazioni elettorali, diversamente da molti leader europei e l’incontro dei leader mondiali in Puglia la Meloni sembrava molto in confidenza con la Von der Leyen e tenuta in considerazione dai partner europei.

Gli ottimi rapporti con la leader tedesca avevano in questi giorni spinto anche la Meloni ad aprire ad un appoggio ufficiale alla riconferma della Von der Leyen. Cosa che aveva in parte fatto storcere il naso a quella parte di destra che vede l’attuale commissione europea come un coacervo di interessi legati ai potentati mondiali. Molti schernivano la stretta confidenza dimostrata dalle due leader europee sembrate sempre molto a proprio agio tra loro tanto che qualcuno era arrivato criticamente a parlare di “amichettismo” versione europea.

La Meloni coraggiosamente si è spinta ad ipotizzare anche un appoggio diretto ad Ursula. Fatto sta che la proposta, per ora sembra caduta nel vuoto. O perlomeno invece di creare entusiasmo ha creato malumori in coloro che in Europa non vogliono una virata troppo a destra del governo europeo.

La foto in solitaria

Giorgia Meloni lasciata sola

Hanno fatto infatti scalpore le foto delle riunioni dei leader europei della maggioranza Ursula in cui la Meloni non è stata neanche invitata. Subito la sinistra nostrana ha enfatizzato le foto circolate dicendo che la Meloni non era tenuta in nessuna considerazione. Ma la situazione è facilmente spiegabile. La Meloni con Fdi non fa parte del gruppo dei Popolari europei che costituiscono l’ossatura della attuale maggioranza ed il raggruppamento con più deputati europei. Fa invece parte dei Conservatori europei di cui è anche leader insieme ad esempio al premier ungherese Orban.

Ma non c’è un’unica destra, l’altro gruppo Identità e democrazia, meno propenso al sostegno alla Von der Leyen comprende ad esempio la Lega e Rassemblement national il partito della Le Pen. Dunque appare normale che il gruppo Ppe del quale fa parte anche Forza Italia si riunisca per progettare le proprie strategia senza la Meloni o altri leader. Meno usuale che una disponibilità così evidente al sostegno verso la maggioranza Ursula venga lasciata cadere così senza neanche un commento o un apprezzamento.

Questo ha fatto sembrare quasi che il ventilato appoggio venisse snobbato dalla maggioranza attuale. Per questo molti detrattori sottolineavano che a fronte dei toni trionfali del G7 quando si entra nel vivo delle decisioni importanti l’Italia non giochi un ruolo di primo piano. Infatti lo scacchiere è tutt’altro che completo ed ogni sorpresa è possibile ma sembra comunque che i ruoli dominanti non saranno appannaggio dei nostri rappresentanti.

No tu no

(Foto EU Press Service)

Antonio Tajani ad esempio è stato molto chiaro. Ha detto vogliamo la vice presidenza ed un commissario di peso. Cosa ragionevole per una nazione importante come la nostra ma per ora i nomi che si fanno ufficiosamente non ci vedono mai citati. Si parla di Portogallo addirittura Estonia e Malta e di Olanda per la nuova guida Nato. Che dovrebbe toccare a Rutte l’attuale premier dei Paesi Bassi. Uno che non sembra molto un pacifista scorrendo all’indietro le dichiarazioni. Così come in chiave anti russa si pensa alla premier estone che come nomini Russia vede rosso.

La Russia piuttosto è sempre il convitato di pietra. Agli Europei di calcio l’hanno esclusa. Partecipa però la Georgia. Che io ignoravo fosse in Europa. Ero rimasto che il confine fosse il bosforo, sono uno all’antica. Fatico fortemente a considerare Europa pure la Turchia. Ricordo che ci volevano invadere nel corso dei millenni e dell’urlo mamma li turchi che riecheggia con paura nel meridione ancora oggi. Ma forse sono antiquato io vedrò di modernizzarmi.

D’altronde anche il G7 prima si chiamava G8 perché partecipava pure la Russia oggi invece espunta dai partecipanti. Forse si è Europei per decreto. Ammetto che lo ignoravo.

Nonostante le sanzioni

Vladimir Putin (Foto Kremlin P.O.)

La Russia appunto che mentre si svolge tutto questo bailamme europeo pare sia diventata per Pil la quarta potenza mondiale superando il Giappone. Sarà l’effetto delle sanzioni. Una Russia che non è stata ferma a guardare. In questo periodo il leader Putin è stato in importanti nazioni alleate oggi Corea del nord e prima in Cina. Due incontri diversi per modalità e peso specifico ma entrambe significativi.

Il passaggio in Corea del Nord è stato molto coreografico. Il leader Kim Jong Un, avete presente quello a cui tagliano i capelli col goniometro, ha accolto in pieno stile comunista il presidente russo: strade svuotate tripudio di bandierine, coreografie, interminabili applausi. Putin ha portato in dono una limousine di fabbricazione russa la Aurus Senat considerata la Rolls Royce sovietica. Una specie di cassone su ruote alla cui guida si sono alternati i due leader sulle strade coreane facendo sfoggio di amicizia reciproca. Se gli mettevi due Ray Ban neri sembravano la versione comunista dei Blues Brothers.

Sembra che congedandosi il leader coreano si sia rivolto all’omologo russo urlando nello stile di Mario Brega “io non so communista così, so communista cosiii”. brandendo al contempo entrambe i pugni chiusi in aria. Ma facezie a parte l’incontro è terminato con un accordo ufficiale di sostegno militare reciproco. Un particolare non poco rilevante.

L’accoglienza a Pechino

Xi Jinping

Altrettanto trionfale fu l’incontro cinese, ancora più pregno di significato. Accoglienza da grandi eventi con il leader di Pechino Xi che ha abbracciato il suo omologo russo all’arrivo. Una smanceria non così usuale che denota un grande rispetto e legame. In particolare fatta dal un leader come Xi che generalmente ha la stessa empatia di un Moai dell’isola di Pasqua.

Anche li le dichiarazioni non furono molto morbide ed i due Paesi promisero di combattere le ingiustizie globali in comune rafforzando il sostegno reciproco. Ma al di la di queste due espressioni di solidarietà se pur importanti a me ha colpito di più un’altra notizia passata sotto silenzio ma invece molto indicativa. Sembra che l’Arabia Saudita non rinnoverà l’accordo sulla commercializzazione del greggio esclusivamente in dollari Usa. Accordo che durava da decenni che tutti chiamavano il petroldollaro. In pratica l’esclusiva con la moneta Usa dava al dollaro una grande forza e stabilità e potere contrattuale in cambio gli Usa si erano impegnati a fornire accordi di difesa militare e strategia.

Ora al di la delle sfilate con le bandierine tipo parate sovietiche il segnale è molto pesante. Dal punto di vista economico rischia di svalutare il dollaro permettendo il commercio in tutte le valute. Da quello geopolitico fa pensare che se con tanta libertà i Paesi arabi rinuncino alla protezione Usa forse hanno già trovato un alternativa che li rende sicuri di questa mossa. Circostanza che io non sottovaluterei troppo. E che non credo possa essere controbilanciata da una Nato tra poco guidata da uno che si chiama Rutte. Che secondo il noto adagio latino nomen omen non ispira molta fiducia.

I sottomarini a Cuba

Un’altra notizia, per chiudere questo ragionamento, molto sottovalutata ma che ci riporta in piena guerra fredda è l’arrivo a Cuba di navi e sottomarini nucleari russi. Ha fatto scalpore vedere unità militari sovietiche così lontano da casa riportandoci subito ai tempi della crisi Usa Cuba. Ufficialmente sono lì per delle esercitazioni ma vale come intimidazione evidente e spudorata. Da non sottovalutare.

Di fronte a tutta questa tensione non si può che tornare al calcio come elemento distensivo e come distrazione di massa. Tutti a fare gli scongiuri, speriamo che la falsa partenza con la Spagna possa sulla scia di altre competizioni internazionali che alla fine videro l’Italia vittoriosa in un crescendo sportivo e dinamico portare bene. Tutti speriamo che il genio italico che si manifesta spesso in casi di difficoltà anche questa volta ci accompagni sotto una buona stella. E lo diciamo compiendo abbondanti gesti apotropaici.

Tutti sappiamo quanto una vittoria sportiva abbia effetto benefico sugli umori di una nazione. Quanto sia arma di distrazione di massa o veicolo di immagine anche politica. Infatti in molti pregano perché la loro nazionale ben figuri. Forse quello che ne ha più bisogno e ci spera di più è Macron. In crisi nera di consensi e con le elezioni politiche alla porte. Infatti con inusuale e forse poco opportuno tempismo abbiamo visto calciatori di punta francesi schierarsi politicamente nelle conferenze stampa come mai si era visto prima.

Avrete letto di Mbappè o Thuram che in questi giorni hanno rivolto pubblici appelli contro la destra francese guidata dalla Le Pen e dal suo Rassemblement National saldamente in testa ai sondaggi elettorali.

Effetto Bardella

Jordan Bardella

La destra francese infatti viene accreditata di un possibile successo con suo candidato Jordan Bardella un ragazzo molto giovane e preparato di origini italiane. Adesso a parte il fatto che mai si era visto che si usasse un palcoscenico sportivo come quello degli Europei in corso per dichiarazioni politiche così nette. Fa un po’ sorridere che dei calciatori, che peraltro sono emigrati dalla Francia per giocare all’estero a suon di miliardi, improvvisamente riscoprano una coscienza civile e politica pontificando seduti sopra una montagna d’oro a favore di classi popolari che nella vita di tutti i giorni non vedono neanche col binocolo confinati nei loro esili dorati.

Ma a parte questo è evidente che le elezioni francesi potrebbero avere un influenza forte anche nella composizione del nuovo governo europeo. Tanto che Tajani, giustamente, ha sottolineato che sarebbe inopportuno formare la Commissione Europea prima dello svolgimento delle consultazioni francesi.

Un intreccio calcio politica insomma che ha caratterizzato la settimana in corso così vivido e sfacciato come mai era successo. Ma in fondo si tratta in entrambe i casi di vittoria. Che sia politica o sportiva la vittoria in questi casi diventa fondamentale.

La vittoria ama la preparazione

“Amat victoria curam” dicevano i romani. La vittoria ama la preparazione. Dunque vincerà chi nella politica e nello sport si è preparato meglio. Capiremo nei prossimi giorni se la bravura di Spalletti e dei nostri giocatori renda la sconfitta con la Spagna solo un ricordo riportandoci in competizione per vincere. E se al pari dello sport la strategia politica della Meloni la tela che è andata tessendo in questi mesi porti a dei frutti vincenti o si sciolga lasciandola con l’amaro in bocca.

Per non fare la fine di Annibale il grande condottiero cartaginese a cui Livio tributò questa frase. “Vincere scis Hannibal, victoria uti nescis”: sai come vincere Annibale ma non sai come prendere vantaggio della tua vittoria.

Infatti alla fine Roma prevalse. Speriamo dunque che dopo il tanto lavoro diplomatico del nostro Governo arrivino anche dei risultati tangibili all’interno delle stanze del potere europeo. Sarebbe per il futuro della nostra nazione un risultato importantissimo vista l’influenza che le istituzioni europee rivestono oggi nella nostra vita quotidiana.

Allora Vincere e vinceremo! No questa la cancello. Non ricordo chi la disse ma non ha portato sempre bene.