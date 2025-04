Odio le file. L’effetto gregge visto dal lupo

Insopportabili. Le file e l'effetto gregge: portano ad una spersonalizzazione e un'omologazione sociale. Il comportamento automatico delle masse contrapposto all'indipendenza individuale.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Odio le file. In qualsiasi loro forma. Mi fanno sentire parte di un gruppo a cui non ho deciso volontariamente di aderire con la vaga sensazione di essere circondato da concorrenti. Odio qualsiasi cosa che richiami all’effetto gregge e le sue implicazioni. È una questione morale scriveva Friedrich Nietzsche. “Con la morale, il singolo viene educato a essere funzione del gregge e ad attribuirsi valore solo come funzione”.

E odio quei meme in cui per evidenziare chi si distingue dalla massa esaltano la pecora nera. Si certo è di un colore più gradevole ma è sempre una pecora. Io preferisco il lupo. Potete scommettere che si distingue ancora meglio. D’altronde come diceva Einstein “Per essere un elemento perfetto di un gregge bisogna innanzitutto essere una pecora”.

Non fa una piega. Eppure anche io come voi vivo in un sistema sociale di cui ho accettato regole, pregi e difetti. Non senza una certa diffidenza, vero.

Tutti in fila

Odio le file. Soprattutto quelle inutili, quelle in cui l’effetto gregge manifesta la sua più insensata stupidità. Siete mai stati in aeroporto, certamente. Arrivate felici muniti del vostro bel documento e del biglietto. Sul vostro biglietto ci sono dei bei numeretti che identificano il posto dove siederete. Non ci troverete nessun’altro seduto, allo stadio e nei concerti a volte succede ma si rimedia, hanno inventato i numeri per questo.

Eppure quando la gentile signorina spesso con un accento improbabile e con quella voce classica degli annunci in aeroporto, nei quali non si capisce mai niente, comunica l’apertura dell’imbarco tutti scattano felici all’impiedi per mettersi in fila con quell’espressione quasi liberatoria che li rende soddisfatti di incanalarsi in una fila per raggiungere l’agognato traguardo.

Solo io resto beatamente seduto sui seggiolini a guardarli con aria diffidente. Perché è tutta una vita che non comprendo perché se il mio posto è già assegnato e dunque in quella fila non c’è nessun vantaggio in palio dovrei stare in piedi appiccicato a gente sudaticcia ed immotivatamente entusiasta a compiere una fatica inutile. Mi godo anche lo spettacolo di quelli che con fare anonimo cercano di guadagnare posizioni. E penso siccome non esiste motivo logico, l’unica spiegazione per quelli che cercano di superare nella fila per l’imbarco è l’abitudine alla cafoneria.

Quelli con il calzino bianco nei sandali

Una volta arrivati all’ultimo fagiano della fila mi alzo porgo il documento ed entro beato. Con il vantaggio che si sono già quasi tutti sistemati quindi non devi fare manco l’ulteriore fila dentro l’aereo dove c’è sempre il turista tedesco, coi calzoncini cachi con la cioccolata squagliata in tasca che trasuda e il sandalo marrone col pedalino bianco, che ti sbatte la valigia sulle terga camminando a scatti e poi ti dice “skusare”. Si a volte ti occupano la cappelliera sopra il posto e devi mettere il bagaglio un po’ più in la ma il posto c’è sempre l’aereo è progettato per questo.

E tanto anche se ti capita il ciccione ingombrante a fianco (in genere sono io per gli altri) con cui poi dovrai battagliare per chi poggerà il gomito sul bracciolo in comune, l’inesorabile e cabalistica assegnazione numerica te lo avrebbe fatto trovare lo stesso. Ti saresti solo sorbito quel quarto d’ora in più di ascella commossa tipica della fase in cui prima del decollo ancora non accendono l’aria condizionata.

E lo stesso faccio all’uscita. Li avete mai visti quelli che quando atterrano fanno l’applauso. Odio anche quello. Ma terminato l’applauso, entusiasti si alzano scattando in piedi armandosi immediatamente di bagaglio anche se l’aereo sta ancora rullando, come se volessero uscire dai finestrini e rifanno la fila anche per l’uscita. Io no io odio le file. Aspetto che esca l’ultimo e mi accodo. Tanto santa miseria finiamo tutti come le sardine dentro lo stesso pullman per il terminal, sempre privo di aria condizionata, dove il tripudio di ascelle profumose e fronti perlate da il suo meglio.

Gli ultimi saranno i primi

Io entro per ultimo. Mi evito l’armonico olezzo e quando apriranno le porte arrivati al terminal sarò il primo ad uscire in pole position manco fossi Leclerc per il controllo documenti. E quelli che si sono sbrigati ad affastellarsi nel pullman sono ancora li a fare la sauna.

Stessa cosa coi bagagli. C’è sempre una comoda panchinetta sistematicamente vuota vicino al rullo bagagli. Io mi siedo li. Vuota perché tutti in genere si assembrano come una muta di cani sul bordo del rullo come in attesa di un pezzo di carne da brandire. Al suonare della sirena scattano come levrieri afgani dietro la lepre artificiale nei cinodromi. I più sagaci si piazzano sgomitando davanti all’uscita del rullo. La cosa peggiore perché se la valigia la lisci, non prendendola al volo, devi aspettare tutto il giro o rincorrerla tipo “momenti di gloria” inseguendola sul rullo spintonando gli altri ed emettendo ilari gridolini di scuse.

Io invece aspetto che esca mi avvicino e con fare disincantato, dopo un bel relax sulla panchina, attendo che si presenti al mio cospetto (per questo hanno inventato i rulli) la prendo e me ne vado. Tanto anche li l’algoritmo casuale dell’uscita valigia non dipende da me.

Consigli di viaggio

In più, per la rubrica consigli per i viaggiatori, se esci per ultimo hai meno probabilità che il finanziere panciuto dallo sguardo sibarita ed indagatore appostato sull’uscita stia in quel momento rovistando nella valigia di qualcun altro passato prima e ti eviti la rottura di fermarti a perdere tempo aprendo la valigia ed esibendo nel farlo la tua biancheria intima al pubblico ludibrio.

Lo so voi direte ma questa è soprattutto pigrizia, non tirarla così alle lunghe. Beh in effetti pigro lo sono ma avendo anche io ahimè accettato le regole del vivere in comune mi riservo questo spazio di presunta trasgressione per appagare almeno il mio io che lotta nietschianamente contro la morale. Ma non bisogna cedere mai, la fila ti cambia ti corrompe. Bisogna resistere lo diceva pure un noto comico in un bellissimo dialogo.

E poi pensateci. La fila è uno stress a gradazione progressiva. Prima la speranza consolatoria “Vedrai che dura poco, non c’è mai a quest’ora”. Poi l’illusione percettiva “Vedi che si muove? Lentamente, ma si muove”. Poi la consapevolezza razionale “Non si muove per niente, ci vorrà almeno un’ora”. Poi la rabbia indiscriminata “Ma perché non si muove, che fanno questi bastardi?”. Poi la disperazione solitaria “Perderò minimo due ore, come faccio?”. Poi il risentimento universale “Siamo troppi! L’abbiamo voluta la libera circolazione? Eccolo qua, la democrazia! Ritiriamo su il Muro di Berlino!”. Poi la rassegnazione filosofica “Prima o poi tutto finisce, ne verremo fuori, fossero tutti questi i guai nella vita”.

Periodo Bukowski

Rassegnarsi da subito farebbe molto meglio alla salute, ma mica siamo tutti filosofi. E io ad esempio non ho l’abitudine a rassegnarmi in nulla. Anzi. Io la vedo esattamente come Bukowski. Si mi è ripreso il periodo Bukowski come quasi sempre in primavera dove rileggo compulsivamente quasi tutto. “La gente aspettava per tutta la vita. Aspettava per vivere, aspettava per morire. Aspettava in fila per comperare la carta igienica. Aspettava in fila per prendere i quattrini. E se non aveva quattrini aspettava in file più lunghe”.

Così scriveva ed aggiungeva: “Sapevo che le code mi stavano uccidendo. Non riuscivo ad accettarle, al contrario di tutti gli altri. Tutti gli altri erano normali. Per loro la vita era bella. Potevano far la coda senza provare dolore. Potevano mettersi in coda e starci per sempre”. Ed io la penso esattamente allo stesso modo. Io non so aspettare il turno.

Diciamo pure, prima di fare alcuni considerazioni più serie, che l’ironia spesso ci aiuta. Sulle file, ci sono delle perle nelle leggi di Murphy che sono saggezza pura. Avete presenti le Leggi di Murphy la cui prima e fondamentale è “se qualcosa può andar male lo farà”. Ne creò una apposita per le file. Legge sulle code: “In autostrada come all’ufficio postale, la fila accanto è sempre la più veloce”. Corollario: “se proverai a cambiare fila, quella in cui eri prima inizierà a muoversi velocemente, quella in cui ti trovi ora rallenterà inesorabilmente”.

La coda allo sportello

Ma come non dimenticare tra le leggi di Murphy la Regola di Flugg: “Più è urgente il motivo per cui si fa una coda, più lento sarà l’impiegato allo sportello”. Adesso non dite che non è successo anche a voi. Piccole gioie di vita quotidiana. E quanti esempi. Per esempio la mia banca di solito apre due sportelli. Tranne quando c’è fila, in tal caso ne apre uno solo.

Ma al di la delle battute io odio la fila perché l’espressione più plastica e fisica dell’effetto gregge. Della sua automazione del suo essere così pervicacemente inserito nella nostra cultura sociale.

Siamo al tentativo di omologazione completa. Guardiamo tutti gli stessi programmi televisivi. Alla radio ascoltiamo tutti le stesse cose, parliamo tutti delle stesse cose. Non c’è rimasta più nessuna sorpresa. Tutto uguale sempre di più. Solo ripetizioni. Siamo cresciuti tutti con gli stessi show televisivi. È come se avessimo tutti lo stesso impianto di memoria artificiale. Abbiamo tutti gli stessi traguardi. Tutti le stesse paure. Il futuro non è radioso.

Imbrigliati nel pensiero

Molto presto, avremo tutti gli stessi pensieri allo stesso momento. Andremo perfettamente all’unisono. Sincronizzati. Connessi. Uguali. Gli stessi. Come formiche. Insetti. Pecore.

Ed il bello è che lo faremo naturalmente senza nemmeno ravvisare il condizionamento. Li avete mai visti quei video dove ai cavalli mimano solo il gesto di mettere le briglie ma senza metterle veramente e quelli così abituati seguono il cavaliere esattamente come se fossero imbrigliati. O quello di quel povero orso che vissuto in cattività per anni una volta liberato anche in natura continua a camminare in cerchio nonostante adesso abbia tutto lo spazio del mondo. Ecco moltiplicatelo ed avrete il perfetto effetto gregge. Che non vale per i singoli ma per la massa.

Anzi mia personalissima opinione. La pecora ha bisogno di un solo gregge, ma le persone hanno bisogno di due greggi: uno a cui appartenere e in cui vivere con tranquillità e uno a cui dare la colpa per tutti i problemi della società.

Effetto gregge

L’effetto gregge, noto anche come “comportamento del gregge”, descrive la tendenza degli individui a conformarsi alle azioni o alle opinioni della maggioranza, spesso senza una valutazione critica delle proprie decisioni. Questo fenomeno è osservabile sia nel regno animale, dove specie come pecore o uccelli si muovono in gruppo per protezione, sia negli esseri umani, in cui le altre persone influenzano comportamenti sociali, economici e culturali.

Dal punto di vista psicologico, l’effetto gregge è strettamente legato al desiderio umano di appartenenza e accettazione sociale. Gli individui tendono a seguire il gruppo per evitare la disapprovazione o l’isolamento, cercando sicurezza nelle decisioni collettive. Lo possiamo considerare come una sorta di trappola cognitiva. L’istinto del gregge sfrutta la nostra inclinazione naturale a cercare sicurezza nel gruppo. In situazioni di incertezza o ambiguità, le persone tendono a osservare e imitare il comportamento altrui, assumendo che la maggioranza possieda informazioni o competenze superiori.

Tuttavia, questo può portare a decisioni collettive errate, poiché l’affidamento sul giudizio altrui può ridurre la responsabilità individuale e la capacità critica. Inutile citare quanto successo nel caso del Covid, non vi siete mai chiesti perché la chiamavano immunità di gregge, perché ci consideravano come pecore. Inutile che obiettate che era per la diffusione. (So che il direttore sul punto non è d’accordo).

Pacifisti a giorni alterni

Foto: Dario Pignatelli © Imagoeconomica

Ed in questo periodo con il dibattito sulla guerra? Prima tutti pacifisti oggi tutti guerrafondai e militaristi. Ci riconosci dentro subito due tre bias cognitivi classici. Bias di conformità, la tendenza ad adeguarsi alle opinioni o comportamenti del gruppo per evitare il conflitto o l’esclusione; l’effetto carrozzone, la propensione a fare qualcosa principalmente perché lo fanno gli altri, indipendentemente dalle proprie convinzioni; o un bias di conferma, la ricerca e l’interpretazione di informazioni che confermano le proprie credenze, ignorando quelle contrarie.

Ma come diceva Gustave Le Bon (che non è Simon il cantante dei Duran Duran) “La folla è un gregge che non può fare a meno di un padrone”. “Les foule humaine est un troupeau qui ne saurait se passer de maître” vi mollo pure la citazione francese tiè.

Ma lo aveva capito bene anche Arthur Schopenhauer quando in Parerga e Paralipomena, scriveva: “Il grande gregge del genere umano ha sempre e dovunque necessariamente bisogno di capi, guide e consiglieri, nelle figure e secondo le occasioni più varie: tali sono i giudici, i governanti, i condottieri, i funzionari, i preti, i medici, i dotti, i filosofi, e così via, che hanno tutti insieme il compito di condurre, attraverso il labirinto della vita, questo genere umano, per la maggior parte estremamente incapace e stolto”.

Liquido e Solido secondo Bauman

Uno dei sociologi più importanti che si è interessato allo studio della modernità e di conseguenza agli individui all’interno di quest’epoca è Zygmunt Bauman. Nei suoi ultimi lavori ha dato ampio spazio all’interpretazione della postmodernità intendendo quest’ultima come “liquida” e “solida”. Ma cosa vuol dire? La modernità solida è definita così per la sua tendenza a creare istituzioni durevoli e stabili che la porta a privilegiare il legame spaziale e territoriale all’effervescenza temporale. In quest’ottica le principali icone della modernità “solida” sono state le istituzioni classiche.

In netta contrapposizione alla visione solida, vi è la visione “liquida”, quella che oggi ci interessa e in cui siamo immersi. In una società liquida, i confini e i riferimenti sociali si perdono. I poteri si allontanano dal controllo delle persone. Ci troviamo in un’epoca frenetica, dove tutto sembra mutare da un momento all’altro, dove non ci sono più riferimenti, sicurezze, punti d’incontro. Un’epoca dove non è più importante distinguersi dal gruppo ma omologarsi ad esso non solo perché magari si condividono determinati valori ma per paura di essere esclusi.

Cosa vuol dire distinguersi e perché doverlo fare? Ogni individuo è un soggetto unico e irripetibile ma oggi sembra che tutti siano uguali non tanto nel modo di pensare o di condividere determinate ideologie, quanto nel modo di agire o apparire. Ma è davvero questo il senso di esserlo? Un conto è far parte di una stessa categoria sociale, un conto è cercare di adeguarsi alla massa facendo cose che non ci appartengono.

Inclusione ed esclusione

Foto: Lothar Dieterich / Pixabay

Detta in maniera spicciola, di certo non sarà il cellulare da mille euro a dare valore ad una persona e a farla “entrare” in una cerchia sociale. Adattarsi alle attitudini di un gruppo per non essere e sentirsi esclusi provoca un effetto boomerang che torna indietro con molta più potenza di prima perché si rischia di annientare la reale essenza di quell’individuo. A tal proposito Bauman afferma che l’esclusione sociale non si basa più sull’estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare ciò che risulti essere necessario per soddisfare un bisogno primario, ma sul non poter comprare per sentirsi parte della modernità.

Secondo il sociologo polacco, il povero, “liquidamente”, cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi e a vedersi come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. In tal modo, in una società che vive per il consumo, tutto si trasforma in merce, incluso l’essere umano con relazioni sterili; basti pensare a quanto sono diventati freddi i rapporti fra gli individui con l’avvento di Internet .

Però si tratta di un consumismo che non mira tanto al possesso quanto all’utilizzo temporaneo di oggetti di desiderio in cui appagarsi, trovandoli in breve obsoleti, e passando quindi da un consumo all’altro in una sorta di bulimia . Ognuno dovrebbe avere il proprio stile che lo contraddistingua pur facendo parte di uno stesso gruppo sociale. Non essere come gli altri non vuol dire che si è fuori luogo o non si è all’altezza delle cose. Non essere come gli altri è sinonimo di diversità: ma il diverso non è mai negativo.

Odio la spersonalizzazione

Foto: Valerio De Rose © Imagoeconomica

È per questo che odio tutta quella gamma di cose che va dalle semplici file all’effetto gregge globale che spersonalizzano, banalizzano, omologano. Infatti lo stesso Schopenauer ne faceva una prioritaria questione di spirito. “Un grande spirito deve pur riconoscere gradualmente la sua missione e la sua posizione di fronte all’umanità, e giungere di conseguenza alla coscienza di non appartenere al gregge, bensì ai pastori, intendo dire agli educatori della stirpe umana”.

Bisogna resistere con tutte le forze dello spirito alla crescente omologazione (non userò mai la parola resilienza che odio tanto quanto le file). E non come pecore nere perché sempre pecore restano ma come lupi. Perché come diceva Joyce: “Si può passar sopra a un morso di lupo, ma non a un morso di pecora”.

E la chiave finale per comprendere tutto ce la da Ernst Jünger: “Se le grandi masse fossero così trasparenti, così compatte fin nei singoli atomi come sostiene la propaganda dello Stato, basterebbero tanti poliziotti quanti sono i cani che servono ad un pastore per le sue greggi. Ma le cose stanno diversamente, poiché tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri che non hanno dimenticato che cos’è la libertà. E non soltanto questi lupi sono forti in sé stessi, c’è anche il rischio che, un brutto giorno, essi tramettano le loro qualità alla massa e che il gregge si trasformi in un branco. È questo l’incubo dei potenti”.

È per questo che io ancora seguo il gregge, ma solo perché sono il lupo.