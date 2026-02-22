Per sempre tuo Cirano

Partendo dal celebre brano di Guccini, emulo musicale del capolavoro letterario Cyrano di Bergerac di Rostand, il confronto dialettico resta centrale nelle vicende politiche pur tra contraddizioni, ipocrisia ed autentici sproloqui. Emblematico il dibattito sul referendum o sulla politica estera con il botta e risposta tra la Meloni e Macron

Franco Fiorito Ulisse della Politica

“Venite pure avanti voi con il naso corto signori imbellettati, io più non vi sopporto infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio perché con questa spada vi uccido quando voglio”. Lo diceva il Cirano di Guccini, emulo musicale del letterario capolavoro Cyrano di Bergerac di Rostand. Che con ardita metafora sbeffeggiava coloro che erano di lui meno dotati, a partire dalle dimensioni. Del naso ovviamente per poi estendere, certamente, la stessa metafora alle capacità.

Con quel senso di superiorità sovrano di chi sa usare la parola come arma: che come gli antichi sapevano già uccide più della stessa spada. Il logos.

Egli che sul suo naso declamò un forbito monologo, facendo di quello che gli altri ritenevano un difetto fisico,. la sua forza. Con la capacità unica di ribaltare in modo copernicano le prospettive del dialogo di poteri che vige nella nostra società. Dove prima del potere e dell’ostentazione vengono ancora, forse per poco, la cultura e l’intelligenza.

Il potere tagliente della parola

Gerard Depardieu nel film Cyrano de Bergerac (1990) diretto da Jean-Paul Rappeneau

In effetti col predominio dell’economia, della materialità, la cultura viene relegata sempre indietro nelle posizioni. Non siamo nella Grecia dei filosofi dove sapienza era potere. Né nella romanità imperiale dove a questo fu aggiunta la forza militare. Che derivava sempre dall’intelligenza, dalla strategia. Arte di cui i politici moderni sembrano essere deprivati.

Ma una cosa è sopravvissuta nei secoli. Il potere tagliente della parola.

Ed è un affascinante esercizio notare come anche se i meccanismi del potere oggi risiedano in altri luoghi che non nella parola o nel confronto dialettico, questo invece rimane centrale nello svolgimento di ogni vicenda politica. Si è deprivato del suo potere fondante, ma strumento necessario ed indispensabile per comunicare.

Forse oggi è uno sfoggio oratorio a posteriori. Nel senso che le decisioni probabilmente vengono prese in altri luoghi e poi corroborate, difese, sostenute dalle dichiarazioni degli incaricati di volta in volta. Che non ne diventano più i creatori ma dei funzionali assertori.

Poeti sgangherati, inutili cantanti…

La logica dello schieramento in fazione ne è il plastico corollario. L’enunciazione del proprio pensiero in un dibattito è incanalato in una posizione precostituita alla quale l’oratore prescelto partecipa più come strumento che come protagonista. Finendo per sostenere tesi alle quali spesso neanche crede ma che sono veline di Partito che deve ingoiare, pena la non ricandidatura e l’espulsione dal cerchio magico.

Francesco Guccini

Inorridirebbe certo Cirano dall’alto della sua prosa ad osservare quella meccanica e priva di estro dei suoi emuli attuali. In fondo se ci pensate qualsiasi politico attuale potrebbe essere agevolmente sostituito da un pupazzo animato dall’intelligenza artificiale senza che alcuni lo scorgesse davvero. Prova ne è il fatto che già oggi si fatica a volte a distinguere cosa prodotto dalla reale prestazione umana o quello artificiale.

“Venite pure avanti poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria, ma non avete scorza godetevi il successo, godete finché dura ché il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura e andate chissà dove per non pagar le tasse col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe”. Avrebbe proseguito il Cirano di Guccini non andando lontano dalla realtà attuale.

La stilettata linguistica e il referendum

Ma seppur lontano da vette poetiche il taglierino della stilettata linguistica continua a produrre effetti divertenti. Che ancora appassionano le persone.

In pieno clima referendario non mancano le battute reciproche finalizzate a catturare la preferenza degli elettori. Mai si era vista tanta dedizione tra i politici per un referendum. Al massimo dell’energia in passato avevano invitato ad andare al mare invece sul quesito giustizia lo scontro si scalda.

Il deputato Simonetta Matone, ex magistrato

Ma l’intervento più tagliente della settimana è stato in campo amico. Simonetta Matone deputato leghista, ex magistrato e secondo me uno dei politici migliori e più preparati di questo Parlamento attuale, nel corso di un convegno di Partito apostrofa senza mezzi termini le uscite di Nordio, il ministro della Giustizia, come drammatiche per l’esito del referendum.

“Se prima eravamo dieci a zero chiosa ora grazie a lui siamo dieci pari”. Aggiungendo poi una frase illuminante“tutti pensiamo certe cose ma non si devono dire in pubblico”. Rendendo plastica rappresentazione della divisione tra il cogito ed il logos. Tra i pensieri reali e la loro rappresentazione pubblica.

Il confronto tra gli avatar

Ma in tema referendario il confronto più affascinate del momento è quello tra gli avatar. Quello della memoria. Mi spiego. Sappiamo tutti che la coerenza non è virtù italica, da sempre.L’italiano è campione mondiale di capriole. Lo trovi zompettare da una posizione all’altra senza ritegno alcuno. Quello che un tempo chiamavano trasformismo. E l’unico antidoto al trasformismo è la memoria.

Ma oggi la tecnologia è crudele diviene custode imperterrita di quella memoria che attraverso la rete una volta lanciata non puoi più recuperare. Riemergono interventi datati che tramite la bocca dello stesso identico oratore dicono tutto e poi il contrario di tutto.

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia

Ed oggi in una inedita riedizione del Kramer contro Kramer alla Woody Allen maniera ci ritroviamo l’esercizio del logos contro logos. Cioè a video di personaggi pubblici che tempo fa dichiaravano in senso assolutamente opposto alle loro posizioni attuali che vengono remixati con le dichiarazioni attuali. Che meravigliosa forma di crudeltà tecnologica vero. Gli smentitori di se stessi.

Ne ha fatto le spese Gratteri che tempo fa sosteneva posizioni esattamente opposte oggi radicalmente mutate. La coerenza italica. O lo stesso Nordio a cui hanno riesumato un vecchio video in cui diceva “mai i magistrati in politica anche dopo” e che non avrebbe mai fatto il ministro.

Trionfo del cinismo tecnologico soggetti che si prendono a schiaffoni da soli. Avrebbe fatto impazzire pure Lacan col suo significante e significato. Le opinioni passate riemergono come zombie per divorare i loro estensori attuali.

Senza… vergogna

Ma tranquilli nessuna vergogna, nessuna lapidazione in piazza o esposizione al pubblico ludibrio come era costume medievale. Oggi la vergona è stata sdoganata è a la page. C’è pure gente in giro che giura di opporsi a qualcosa prima delle elezioni stracciandosi le vesti per poi diventarne primo sostenitore subito dopo le elezioni.

La copertina del celebre libro “Cyrano de Bergarac” di Rostand

Oggi la vergona se la appuntano sulla giacchetta misura xxxs come una decorazione. Ne vanno fieri. Altro che damnatio memoriae.

E quando mai sarebbe accaduto con Cirano, che della difesa dei propri principi faceva un vanto. Anche se solitario. “Io sono solo un povero cadetto di Guascogna però non la sopporto la gente che non sogna. Gli orpelli? L’arrivismo? All’amo non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco io non perdono, non perdono e tocco!”, avrebbe detto .

Ecco questo romantico controbattere in difesa dei principi per poi contrattaccare non è più in voga. In genere oggi fanno i piagnoni, paga di più. Alcuni se li attacchi corrono sotto la gonnella della mammina per farsi difendere. Non c’è più l’arte del tocco. Inteso da spadaccino provetto quale era Cirano come tocco della spada. Da schermidore.

Il botta e risposta Meloni-Macron

Emmanuel Macron, presidente della Francia

Ne ha dato prova il conterraneo d’oltralpe Macron che in settimana si è lamentato coi giornalisti per le dichiarazioni della Meloni su un ragazzo di destra ucciso da un branco di militanti di sinistra a calci e pugni per strada. Quentin Deranque era il suo nome. E Macron, invece di condannare il gesto, si è detto piccato delle indebite intromissioni della Meloni su una vicenda interna. Lui che è intervenuto su ogni argomento possibile in ogni salsa e misura per lustri.

Una dinamica nata e sviluppatasi in Francia ma arrivata anche all’attenzione della Meloni che, profondamente turbata dall’accaduto, l’ha definito con ragione da vendere “una ferita per l’intera Europa”. Macron ha commentato la vicenda, sostenendo che se ognuno resta a casa propria “le pecore saranno ben custodite”. Che ardita metafora.

Un soggetto incredibile. Se fosse redivivo Cirano lo avrebbe sistemato con un verso dei suoi. Fregandosene del giudizio degli altri ma concentrato sulla forza dell’argomento enunciato. Per poi chiosare con la mia frase preferita della canzone: “Spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato coi furbi e i prepotenti da sempre mi balocco e al fin della licenza io non perdono e tocco io non perdono, non perdono e tocco!”.

Ma che meraviglia quel “spiacere è il mio piacere”. L’ostentazione del gusto della polemica del suo fascino sempre attuale. “Io amo essere odiato dei furbi e prepotenti da sempre mi balocco”. Poi è illuminante e ci da l’ultima chiave di lettura.

La Premier Giorgia Meloni

La polemica è sempre stata contro il potere. Da questo traeva forza generatrice. Dal dileggio dallo scherno dalla critica. La polemica è un atto di guerra punta alla distruzione, almeno prima dialettica, poi se fortunati anche quella strategica.

Mentre oggi la polemica è esercizio puro del potere. È sempre tra poteri. Ha mutato la sua condizione è una polemica un tanto al chilo fatta più per servire i potenti più che per distruggerli.

Il potere del logos finto polemico

“Io ne ho viste cose che voi giornalisti non potreste immaginarvi”, avrebbe detto parafrasando Blade Runner. E questa settimana ad esempio ho visto giornali che ci ammorbavano per decenni con tutti i particolari viziosi del bunga bunga di Berlusconi. Relegandoci alle loro morbosità moralistiche degne di Savonarola piene di sdegno democratico.

Alfonso Signorini

Li ho visti non dire una parola ma che sia una sul caso Epstein in corso in America. Ho visto giornali sfondarci i bulbi oculari con migliaia di articoli al tempo del mee too, non dire una parola sulla vicenda Signorini. Nessun tocco alla Cirano maniera. Solo servilismo dialettico.

Il potere del logos ridotto a schiavetta del potere. Servizievole e finto polemico.

Tutto questo in una canzone di un simpatico comunista anni settanta? Si è un piccolo capolavoro che si conserva nella attualità del tempo. Così come il “tocco” di Cirano sopravvivrà ai dibattiti asfittici dell’era contemporanea. Perché la genialità dialettica non morirà mai.

L’ipocrisia di alcune lezioni dialettiche

Certo anche Cirano aveva dei difetti non condivisibili. Tutta la vita innamorato di Rossana, una furbetta che mentre apprezzava i suoi versi e la sua arte si trastullava con un tale Cristiano suo vero amante. E lui li ancora a scrivere versi da infatuato fino a concludere nonostante il mancato amore “per sempre tuo, per sempre tuo Cirano”.

Versi che io avrei sostituito agevolmente con “per sempre tuo fagiano”. Perché figlio mio fai tanto il censore dialettico poi rimani imbambolato davanti a una donna? Così fai la fine di Macron che fa il maschione con la Meloni poi quando torna a casa prende le pizze dalla moglie. Meloni che tra l’altro giovanissima usò proprio i versi del Cirano di Guccini per concludere uno dei suoi interventi in una delle prime edizioni di Atreju.

Vasco Rossi (Foto: Leonardo Puccini © Imagoeconomica)

Ecco l’ultimo aspetto che mi preme sottolineare quello dei vizi privati e pubbliche virtù. Chi potrà mai dare lezioni dialettiche di moralità ad alcuno se nasconde il turpe in casa propria. Chi può fare esercizio di verità se vive nella menzogna perenne. Nella finzione.

Nessuno, le sue opinioni si scioglieranno come neve al sole. Mentre anche se impopolari bisogna sempre sostenere le proprie quelle di cui si è intimamente convinti. Per questo “spiacere è il mio piacere e dei furbi e dei potenti mi balocco”. Perché la verità, come un altro elemento naturale che ora non mi sovviene, viene sempre a galla.

Ed è inutile poi che vi presentate con quelle facce con gli occhi sbarrati come Gasperino il Carbonaro a giurare che la verità voi la dite mentendo anche nel semplice atto di affermarlo. Dopo un po’lo capirebbe pure un fagiano come Cirano.

Più prosaicamente lo diceva ancheVasco Rossi in “Senza parole”. “Ho guardato dentro una bugia. E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l’hai”. Invece ce l’avete eccome e non si può guarire mai. È patologico. Per cui a voi mentitori seriali di ogni specie e genere che vi credete più furbi di tutti lascio affogarvi nelle vostre bugie e col vostro permesso vi saluto e tocco.

Per sempre vostro Cirano.