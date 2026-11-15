Schiavi di una tecnologia padrona ma troppo vulnerabile. Il caso Nvidia

Quando la tecnologia diventa il vero potere, basta una fragilità umana per mandare in crisi l’intero sistema. E la politica resta a guardare

Franco Fiorito Ulisse della Politica

La ‘nvidia in dialetto ciociaro è noto a tutti che sia l’invidia. Un sentimento fin troppo diffuso. Nel resto del mondo invece Nvidia individua la più grande azienda di processori, chip e sistemi al mondo. Fondamentale per ogni tecnologia attuale in particolare per lo sviluppo repentino e potente di quella sulla intelligenza artificiale.

Il grosso caso che giovedì ha portato alle dimissioni di Jensen Huang, CEO e cofondatore dell’azienda statunitense Nvidia e uno degli uomini più potenti dell’industria tecnologica mondiale, è iniziato circa due settimane fa. Fino ad allora, e per più di trent’anni, Huang era stato il capo indiscusso della più importante azienda di microchip statunitense, il ruolo di Huang era così solido che non si era mai neanche parlato di un suo possibile successore. Il motivo? Il più antico del mondo: una donna.

Flirt galeotto

Cambia tutto quando il New York Times pubblica un articolo sul «rapporto stretto» che si era sviluppato tra lui e Alice Huang, una donna sospettata dall’intelligence statunitense di lavorare come spia per il governo cinese. Alice Huang, infatti, è un’imprenditrice cinese ed è stata dirigente di Megaspeed, una società di Singapore che offre capacità di calcolo alle imprese. Gli Stati Uniti sospettavano che Megaspeed, che aveva comprato circa 2 miliardi di dollari di hardware Nvidia, facesse da intermediaria per fornire microchip alla Cina. Gli Stati Uniti, infatti, hanno posto delle restrizioni sulle esportazioni in Cina dei chip più potenti, considerati strategici per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e per possibili applicazioni militari. Un affare economico e strategico gigantesco.

Il quadro, però, è quello ricostruito dal New York Times, che cita fonti anonime: finora nessuna accusa di intelligence è stata confermata in modo indipendente. Anzi, secondo il Washington Post il quadro potrebbe essere stato forzato: il segretario di Stato Rubio avrebbe riscritto in termini più assertivi il report della CIA sulla liaison tra il CEO di Nvidia e Alice Huang. Gli 007 americani non erano sicuri che la donna fosse una spia cinese, mentre Rubio avrebbe riferito a Trump che fosse al soldo di Pechino.

La «trappola al miele» e le vulnerabilità

“Trappola al Miele” la chiamano da sempre i servizi segreti. La cosiddetta “honey trap”, la seduzione come arma di spionaggio, tra sesso, relazioni segrete, ricatti e informazioni riservate. Ma a prescindere dal fatto che da millenni si sa che le donne siano “pericolose”, almeno per gli sprovveduti e gli ingenui, la vicenda ha evidenziato una vulnerabilità assoluta del sistema che è preoccupante. Si aggiunge alle decine di casi in cui in questo periodo la tecnologia è diventata un pericolo evidente e le contromisure sembrano davvero inefficaci.

Basta guardare alla ignobile scena degli allarmi bomba di questi giorni in Italia fino ad arrivare al blocco di migliaia di aerei proprio in queste ore negli stati uniti paralizzati da sedicenti guasti tecnici. Che sono la scusa per non allarmare come abbiamo detto anche in un precedente articolo parlando dell’hackeraggio dei frigoriferi addirittura.

Hacker in azione (Foto © DepositPhotos.com)

Ed ecco che torna un tema a noi sempre caro la figura, a me repellente, dell’uomo schiavo di una tecnologia padrona ma che rivela sempre di più la propria vulnerabilità assoluta. Vulnerabilità contro cui la politica non ha strumenti per contrastare perché è diventata oramai impotente e residuale. Scavalcata prima dal potere economico ed adesso anche da quello tecnologico.

Il potere del denaro e dell’economia sulla politica lo aveva capito già Marx. Che aveva intuito prima di altri la conversione del denaro da semplice mezzo a scopo. Se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene il denaro non è più il mezzo ma il primo scopo. Il primo. Cambiamento radicale nel rapporto mezzo fine.

Ed oggi lo stesso rapporto logico si può applicare alla tecnica che sta rapidamente sopravanzando anche l’economia. Attualizzando: se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo ma il primo scopo che tutti vogliono.

La tecnica ha già fatto fuori la politica

È un dato di fatto evidente. La politica è stata inventata da Platone. La definiva in greco antico “basilikè téchne” cioè tecnica regia. Perché tecnica regia diceva Platone, perché mentre la tecnica sa come si devono fare le cose, l’ingegnere ad esempio sa come costruire le navi,la politica decide se e perché si devono costruire, quindi è il luogo della decisione. Ma con buona pace di Platone oggi la politica non è più il luogo della decisione perché il luogo della decisione è chiaramente l’economia.

Giorgia Meloni e Mario Draghi

Faccio un esempio facile facile. Basta guardare la politica economica della Meloni. Certamente ad esempio lei e Draghi non condividono la stessa visione politica. Ma sta applicando in pieno i dettami del piano Draghi. Perché? Perché siccome il luogo della decisone ormai è l’economia è l’economia che decide di fare le stesse cose. Semplice e lapalissiano.

L’economia è più potente della politica: ci sono multinazionali i cui bilanci superano di gran lunga i bilanci degli stati. Basti guardare Black Rock, State Street o Vanguard. Ci sono agenzie di rating che stabiliscono il livello di valore delle nostre economie e a seconda che le alzano e le abbassano ne vanno delle condizioni finanziarie dei vari stati. Basti ricordare le dimissioni di Berlusconi per lo spread.

L’economia è diventata il luogo della decisione ma non l’ultima istanza perché l’ultima istanza della decisione è oramai andata alla tecnica. Perché? Dove investe l’economia? Nelle risorse tecnologiche. Punto.

La tecnologia sovrana

E allora oggi il luogo della decisione finale è la tecnica. Ma la tecnica non ha scopi, non apre scenari di senso, non dischiude orizzonti di salvezza, non dice la verità. Non perché mente ma perché non gli importa né del vero né del falso, la tecnica semplicemente funziona. Ed il suo funzionamento è diventato globale.

La tecnica diventata sovrana nella nostra società

Lo diceva anche Heiddeger “la tecnica semplicemente funziona”. Ed il suo funzionare induce ad un altro funzionare. E sempre lo stesso filosofo aggiungeva: “Non abbiamo più bisogno della bomba atomica per sradicare l’uomo dalla terra, l’uomo è già sradicato non abita più la terra, abita la tecnica”.

Ma cosa vuol dire che la tecnica è inquietante perché è funzionamento. Non perché sia negativa in se, ma perché è solo funzionamento. Solo quello. Quando la tecnica ha uno scopo da raggiungere, questo scopo ha valore non in quanto raggiunto ma come strumento per raggiungere un altro scopo. E quando lo scopo B è raggiunto questo non ha valore in sé ma come mezzo per raggiungere un altro scopo C. E così via all’infinito senza uno scopo finale.

Capite dunque ora cosa vuol dire abitare nell’epoca della tecnica. È solo una filiera di perfezionamento in cui un anello si congiunge ad un altro senza un vero progetto sul futuro.

La vulnerabilità del sistema

Ma torniamo alla sua vulnerabilità. Se oggi un magnate della tecnica come Huang di Nvidia detiene un potere tale da poter cambiare la politica e l’economia di stati interi e tutto questo sistema può essere messo in discussione dalla più antica delle trappole al miele degna di una novella Mata Hari cinese vuol dire che il sistema è assolutamente vulnerabile.

Vittorio Sgarbi (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Lasciamo perdere i costi personali perché Huang con un patrimonio di quasi 150 miliardi di dollari era l’ottavo uomo più ricco del mondo. In questi giorni ne ha persi 16 di miliardi per questa situazione scendendo al dodicesimo posto. Questo, per sdrammatizzare, mi ha ricordato una battuta che il mio geniale amico Vittorio Sgarbi, a cui voglio ed auguro sempre un gran bene, mi fece in una divertente cena tempo fa.

Lui sottosegretario alla cultura non amava particolarmente il ministro in carica. E dopo che questi a suo avviso aveva finanziato per dieci milioni un film alla sua sedicente amante, una procace attrice napoletana, Vittorio sosteneva che quella fosse stata la più costosa fellatio della storia. Inutile dire che ci abbiamo riso per tutta la cena. Allo stesso modo, visto che il povero Huang ha perso di un colpo sedici miliardi, possiamo affermare con ragionevole certezza e con la stessa ironia sgarbiana che questa vicenda sia stata la più costosa copulatio della storia.

Ma al di fuori delle battute avrete capito con chiarezza che il problema è grave e pericoloso se tutta l’architettura del nostro sistema contemporaneo poggia su basi così labili e vulnerabili da essere messe in ginocchio da una procace signora. E che la tecnica fine a se stessa, senza un’etica che la guidi è un rischio grave e minaccioso.

Per questo mi piace chiudere con una frase del filosofo italiano Galimberti dal suo libro “Psiche e Techne”. “L’etica, di fronte alla tecnica, diventa pat-etica: non si è mai visto che un’impotenza sia in grado di arrestare una potenza. Il problema è: non cosa possiamo fare noi con gli strumenti tecnici che abbiamo ideato, ma che cosa la tecnica può fare di noi.”

Per questo la scelta è sempre stata se vogliamo essere padroni del nostro destino o schiavi della tecnica. Perché oggi i ruoli sono esattamente invertiti. E, come ci illumina Galimberti, chi cede alla propria etica corre il rischio, anzi ha la certezza, di diventare patetico. Ed è un rischio che non va corso mai. Ad ogni costo.