Scontri Meloni Giudici e Ferragni Fedez. Finirà come highlander

Ne resterà uno solo. Così era il leitmotiv di Highlander. Un solo immortale sopravvive. Uno solo a cui andrà la vittoria. E non credo valga solo per il cinema ma anche per la politica e la società in generale. Ci sono casi infatti anche in politica o nelle vicende di costume che le cose vanno così oltre che si supera quello che veniva chiamato il “punto di non ritorno”.

Che si arriva ad un punto di rottura tale che è possibile solo la prevalenza di uno o dell’altro. Non più mediazioni o pareggi. Non si fanno prigionieri. Non si firmano tregue. Il punto di non ritorno lo chiamano i piloti aerei, cioè quello in cui anche volendo non puoi più tornare indietro, alla base.

Lo fai per amore del rischio, per una eccessiva fiducia in te stesso, perché confidi nella fortuna. O forse come i nostri protagonisti: o ti detesti talmente tanto da non poterne fare a meno come la Meloni coi giudici. O come Fedez e Ferragni come quando ti sei amato tanto e adesso trasformi tutto in odio e rancore all’ennesima potenza.

Il dado, Cesare e il Fato

Due meccanismi potentissimi. Quasi sempre distruttivi. Alle fine come l’highlander ne resta uno solo. E non parliamo di scelte, parliamo di necessità. Che siano luminose e solari di chi crede di combattere per spirito di giustizia o oscure come chi crede di combattere per spirito di vendetta cambia poco.

Questi tipi di conflitti si risolvono sempre con la dissoluzione di ciò che era stato. E quasi sempre con la “punizione” per chi soccombe. Ricordate Giulio Cesare ed il suo “Alea iacta est”? Il dado è tratto. Che pronunciò al momento di varcare il Rubicone per marciare su Roma. La parola latina alea significa sorte, ma anche il gioco dei dadi, mentre il verbo iacta est, da iacio, significa lanciare. Letteralmente alea iacta est si tradurrebbe con “il dado è stato lanciato”. Ma per questa identità letteraria e semantica significa che anche la sorte è stata azionata.

Alea iacta est si pronuncia quando si è presa una decisione irrevocabile o in seguito a un’azione che non è più reversibile. “Il dado è tratto”, in effetti, ha un significato metaforico legato al fatto che una decisione è stata presa e a quel punto si possono solo accettare le conseguenze: la sorte è già stata decisa.

La fortuna sì, ma ambigua

Ed anche se i romani e più di tutti Cesare credevano che il fato decidesse tutto in precedenza per gli uomini, quella del Divo Giulio fu invece una scelta ponderata, ragionata, preparata. In realtà, il concetto di Fortuna è sempre stato inteso dai Romani in funzione di interventi molto localizzati nel tempo e nello spazio.

Si parlerà della «fortuna» di un combattimento e di quella di un generale. Vale a dire che il concetto astratto di Fortuna sarà sempre specificato al livello della sua manifestazione: in ciò si riconosce l’intelligenza pragmatica e prudente dell’uomo romano, che vive prima di tutto nel presente dell’azione.

La Fortuna di un giorno non è quindi un dato immutabile, fissato a priori. Non si tratta di un destino determinante, che costringe l’uomo ad agire in un solo modo. È caratteristico della mentalità romana il fatto che questa ambiguità di Fortuna, quale l’aveva trasmesso la mitologia vedica, non diviene positiva o negativa, favorevole o contraria, se non quando è trasformata dall’azione dell’uomo.

E quindi non bastava la fortuna ma era necessaria anche la Virtus. La virtù, l’agire secondo principi. Un concetto che i romani avevano ben chiaro e che riprese anche Machiavelli.

Il coraggio di scegliere

Niccolò Machiavelli

La capacità che secondo lui deve avere il condottiero e, in generale, chiunque abbia responsabilità di governo nell’adattarsi al mutare delle circostanze per avere sempre una buona “fortuna”: il tema era già stato affrontato nel “Principe”, in cui Machiavelli affermava che la fortuna, intesa come capriccio del caso, dominava non più di metà delle vicende umane e per tutto il resto era decisiva la virtù.

Tutta questa piccola digressione, tra l’altro su argomenti che amo particolarmente, solo per creare un discrimine precisare un concetto. Quelle scelte alla Giulio Cesare erano scelte vere. Sì con componenti di fortuna, fato e rischio ma scelte. Io supero il Rubicone, entro a Roma, conquisto il potere.

Ferragnez e toghe vs Chigi

I conflitti di cui parliamo oggi invece sono conflitti indotti obbligati forzati. Si, come le liti post matrimoniali di Fedez e della Ferragni che da coppia ideale e perfetta, sulla carta, oggi si sbattono gli stracci in faccia in modalità pubblica e in stile pescivendoli. Ma anche come il rapporto centrodestra-giudici che mai ha funzionato e mai funzionerà.

E lo dimostra che all’alternarsi di leader e di governi di centro destra l’atteggiamento opposto è sempre lo stesso. Si inizia con la solita solfa della separazione dei poteri, del rispetto delle istituzioni, dell’autonomia, dell’indipendenza. E poi alla Ferragnez maniera si finisce sistematicamente a pesci in faccia. Perché c’è un idiosincrasia di fondo che sarà ineliminabile fino a che il nostro sistema sia così organizzato.

E poi soprattutto perché anche se nel dopoguerra questo assetto costituzionale ha funzionato, per evidenti ragioni storiche e sociali ed organizzative dopo la caduta del fascismo, oggi segna il passo.

Ma quale convivenza…

Roma, il Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio © Imagoeconomica / Carlo Carino

Perché è ingenuo chi continua a parlare di convivenza tra poteri. Il potere è uno solo! E chi lo vuole concorre all’eliminazione degli altri per poter prevalere. Inutile che vi improvvisiate tutti costituzionalisti. Più poteri non possono coesistere per loro intrinseca natura e definizione.

Per questo calza l’esempio degli highlander che ogni volta che si incontravano cacciavano fuori gli spadoni e se le davano di santa ragione fino a che uno annientava l’altro. Che poi gli spadoni si sa non portano mai niente di buono, allora come oggi. Ne resterà uno solo. E quello è l’obiettivo. Uno solo.

Il caso limite

Francesco Lo Voi (Foto: Paolo Cerroni © Imagoeconomica)

Ma per tornare all’attualità, ma quando mai si era visto un Procuratore che indagava il Presidente del Consiglio, due ministri ed il Sottosegretario ai Servizi per una vicenda così normale e ripetitiva nella storia dei Servizi Segreti nostro paese. Per un atto dovuto si dice: ma dovuto a chi? Questo è il problema. Cui prodest?

Giacciono migliaia di lettere impolverate nei sotterranei di tutte le procure da secoli. Questa obbligatorietà dell’azione penale è una farsa. Diciamo invece che c’è stata una volontà precisa. E mirava all’obiettivo più grande. Infatti a tutti ricorda la stessa vicenda che occorse a Berlusconi.

Ma oltre a questo per dare una botta al cerchio ed una alla botte non si era nemmeno mai vista una premier andare in tv con il foglietto dell’Avviso di Garanzia ad attaccare così frontalmente un intera classe giudiziaria. Con le solite frasi “non sono ricattabile” e altre sulla stessa falsariga. Indici di uno scontro aperto, diretto, quasi violento.

La premier “al limite”

Carlo Verdone nello sketch su pistola e porto d’armi

Ve lo ricordate Verdone in una nota scenetta giovanile quando tenendo in mano due fogli diceva “come ce l’ho avuto questo?” E mostrando l’altro diceva “con questo”! Lo so roba da cultori della comicità italiana. Ma a me ha ricordato questo. Un premier in tv coi foglietti degli Avvisi di Garanzia in mano e i giudici che all’apertura dell’Anno Giudiziario brandivano allo steso modo i volumi della costituzione.

Se ci pensate che immagine plastica: ognuno col suo foglietto in mano ad usarlo a mo’ di spadoni contro l’altro. Un immagine meno violenta di highlander ma altrettanto significativa. Cambiano le armi attraverso le epoche ma il risultato si equivale.

Insomma il velo della coesistenza istituzionale è definitivamente caduto e questi sono i prodromi del noto finale dove ne resterà uno solo. E non me ne voglia la Meloni per cui nutro stima, ma se dovessi scommettere su uno dei due, come sempre, scommetterei sulla vittoria dei giudici. Perché sono un potere così lungamente ed organizzativamente costruito che è molto più radicato di politici che sono invece transitori per loro stessa natura.

Le bocciature “albanesi”

Foto: Benvegnu’ Guaitoli / Imagoeconomica

Non vedete? La stanno facendo impazzire non solo con le indagini ma con le continue bocciature dei migranti in Albania. Un fuoco di fila organizzato e efficace. Così come incalzarono molti Presidenti del Consiglio spesso indagati e avversarono decisioni politiche a cui non ponevano fiducia.

Eppure il governo nel meccanismo del contraltare dei poteri ha i suoi strumenti ma non li usa. Ovvero o non li sa usare o non ha avuto finora la forza, il coraggio o la cattiveria di usarli. Diciamoci la verità le piccole ultime riforme della Giustizia sono più dei dispettucci che una vera guerra. Va bene che darà fastidio la separazione delle carriere. Ma pensano veramente che un sistema così solido e collaudato come quello della Giustizia si pieghi per la separazione delle carriere?

Infatti la scena è questa: la Magistratura tira schiaffoni ed il Governo dice non ti azzardare più che reagisco. Ma poi allo schiaffone successivo non reagisce mai se non nella modalità comunicativa. Attraverso giornali e social, non attraverso atti di Governo. Sembra quel vecchio film romanesco in cui, dopo una rissa, il protagonista tumefatto esclamava “si ne ho prese tante (di botte) ma quante gliene ho dette”!

Corona e Mario Brega

Chiara Ferragni e Fedez (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

È per questo che in maniera semiseria ho accostato questa vicenda a quella degli stracci volanti dei Ferragnez. L’acronimo che identificava Fedez e Chiara Ferragni. Pure li prima baci e abbracci, la finta famiglia perfetta e poi esce di tutto. Addirittura Fabrizio Corona che fa trasmissioni intere rivelando particolari piccanti: amanti, intrecci, ménage à trois, ammucchiate varie. Neanche Verdone con “n’omo na donna na donna n’omo, n’omo”. Pure qui ci starebbe la citazione della celeberrima “spada de foco” tanto avversata da Mario Brega.

Quello addirittura che rivela che pochi minuti prima del matrimonio Fedez chiama l’amante e gli dice che vuole scappare con lei. Che poi come sempre l’amante è molto più brutta della moglie. E questo caso lo conferma. Ma visto che spesso vi piacciono le mie interpretazioni “fioritiane” ve ne propongo pure una oggi.

Canto a Sanremo e distraggo

Fabrizio Corona

Vedete Fedez è pronto per salire sul palco di Sanremo. La pubblicità è oro. La Ferragni invece, e non se n’è accorto nessuno è appena stata rinviata a giudizio per truffa per la vicenda dei pandori. Ma voi provate a cercare una notizia sui social. Zero. Perché tutti parlano della vicenda personale morbosetta e pruriginosa. Delle corna, del sesso, degli intrighi. Che sono l’unico argomento che batte sempre anche la giustizia e i soldi.

Ed allora capirete che dietro a tutta questa enfatizzazione c’è un ben preciso scopo personale e commerciale. Un po’ di sputtanamento vale alla Ferragni il silenzio sulle vicende giudiziarie ed a Fedez un lancio in pompa magna per Sanremo.

Corona poi è peripatetico, basta che lo pagano dice qualsiasi cosa. E infatti lo avranno pagato e pure bene per montare lo scandalo.

La tecnica di The Donald

Donald Trump dopo il giuramento

Forse in questo c’è differenza con il caso Meloni giudici. Perché li il disprezzo reciproco è evidente e viscerale ed è frutto di una costante tecnica di provocazione a mo’ di goccia cinese. Ve lo ricordate quando all’inizio dell’esperienza Meloni dicevano non reggerà, non ha il carattere. Non è forte. Sta crollando. La stessa tecnica con cui Trump ha silurato prima la Clinton e poi Kamala.

Invece ha dimostrato di reggere e pure bene. Allora non bastano più le provocazioni giornalistiche passiamo al grado successivo quelle istituzionali e poi a quello successivo ancora a quelle giudiziarie. D’altronde il gossip nel mondo dello spettacolo funziona benissimo in politica fino ad un certo punto.

La maldicenza invece funziona alla grande in tutti e due i campi. Da secoli. I delatores li chiamavano i romani. Gli spioni. In provincia ci sono pure i corvi. Quelli che non sapendo affrontare l’interlocutore scribacchiano anonimamente sfogando i loro più bassi istinti. Il delatore per sua natura è un pavido.

I delatori pavidi

Foto Baninov / Pixabay

Io ad esempio notoriamente non lo sono. Ed in genere anche un laido. Usa molta volgarità perché non sa scrivere e cerca sempre di imputare la maldicenza indirizzandola verso responsabilità altrui. Perché il piacere di questi eunuchi scrittori d’accatto è la gioia nel vedere la sofferenza altrui mentre stanno rintanati nascosti nella loro buia tana.

Incapaci di provare il gesto eroico ed affascinate della polemica aperta. Che a volte vale quasi quanto un orgasmo. Per chi lo sa raggiungere ovviamente, non per questi onanisti. La prossima volta, piccolo consiglio, assoldate Fabrizio Corona è più incisivo e professionale. Lasciate fare le cose a chi le sa fare.

Giorgia tieni botta

Chiara Ferragni e Giorgia Meloni

Ed il consiglio vale per tutti ma non per la Meloni. Alla Meloni do un altro consiglio non richiesto. È bene tenere botta e rispondere alle polemiche giornalistiche. Denota carattere. Ma se l’attacco si riceve attraverso degli atti si risponde attraverso degli atti. Altrimenti le istituzioni diventano l’ennesima telenovela e perdono complessivamente di credibilità.

E se si duella con due armi differenti chi impugna quella più debole è destinato a soccombere. Ognuno nella vita è stato “eletto” per un proprio ruolo. E dico eletto in senso letterale non elettorale.

Perché come diceva Nietzsche: “Un uomo di genio è insopportabile, se non ha almeno altre due qualità: la gratitudine e la purezza. Occorre sbarazzarsi del cattivo gusto di voler andare d’accordo con tutti. Le cose grandi ai grandi, gli abissi ai profondi, le finezze ai sottili e le rarità ai rari”.

Unicuique suum.