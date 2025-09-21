Veritas ed Alètheia. Due facce della stessa moderna falsità

La comunicazione moderna con il tam tam dei social crea ad arte notizie false. Ed anche la nostra classe dirigente sembra in balia della disinformazione programmata. Emblematico il caso dell'omicidio di Charlie Kirk. Ma proprio le sue idee possono essere una lezione per combattere l'abbrutimento culturale

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Il sostantivo verità deriva da quello latino veritas. Con questo termine i Romani, ad esempio Cicerone, traducevano il termine greco alètheia. I due termini indicano lo stesso concetto? L’espressione usata dai Greci per indicare la verità ha per sua struttura semantica e lessicale un contenuto diverso rispetto all’espressione latina veritas. Etimologicamente il prefisso alfa, con funzione privativa, precede la radice lath che significa dimenticare. Alètheia indica quindi qualcosa che non è più nascosto, che non è stato dimenticato.

In questo senso il termine può essere tradotto come verità intesa nel senso di rivelazione e di svelamento. Dalla medesima radice etimologica deriva anche il nome del fiume Lete che nella mitologia greca è il fiume dell’oblio.

La verità in filosofia

Il filosofo Parmenide

Parmenide parla di alètheia nel suo poema “Sulla natura” di cui abbiamo pochi frammenti: l’alètheia, la via della verità è insegnata al filosofo da Dike, dea della giustizia; questa via si contrappone ad un’altra via, quella delle false opinioni e dell’ignoranza. La verità, oggetto della conoscenza filosofica è quindi ciò che si manifesta, che non rimane oscuro.

Il vero è per il greco qualcosa che non ha più in sé qualcos’altro, cioè la velatezza di cui si è liberato. Quindi verità non significa aderenza o conformità a qualcosa.

Per i Greci riferirsi al vero significa fare riferimento all’intero costituito dalla natura, dall’opera dell’uomo e dall’agire degli dei. Il percorso da seguire per cercare il vero è farne esperienza nel suo nascondersi, nella sua velatezza per poi tentare di strapparla affinché si riveli.

La traduzione della parola greca svelamento appare vicina, almeno in parte, alla filosofia indiana e alla teoria del Velo di Maya divenuta famosa grazie al filosofo Schopenhauer.

Parvenza ed illusione

Arthur Schopenhauer nel 1859

Il fenomeno materiale viene definito da Schopenhauer solo parvenza e illusione: tra noi e la realtà vera si frappone uno schermo che ce la presenta distorta e non come essa è veramente. Occorre lacerare dunque il velo di Maya per arrivare all’essenza ultima delle cose.

Il filosofo tedesco Heidegger nel XX secolo, nell’opera Essere e tempo, riporta l’attenzione sul termine alètheia collegandolo alla nozione di rivelazione. Riprende una testimonianza antichissima, attribuita ad Eraclito, che definisce l’ente come qualcosa che non si mostra. “La natura ama nascondersi” e, afferma il filosofo, il compito dei sapienti è portare alla luce l’essere.

Quando si parla di natura non si deve intendere solo ciò che per noi oggi è oggetto della fisica, ma tutto l’ente, dalla storia dell’umanità all’accadere della natura, all’agire divino.

Questo detto di Eraclito è all’origine della ricerca della verità che caratterizza la filosofia occidentale. Diverso dal concetto greco di alètheia è il concetto romano di veritas.

Lo studio di Adorno

Francesco Adorno

I romani denominavano con questo termine l’antica dea della verità figlia di Crono e sorella di Zeus che si pensava avesse la sua dimora nei pozzi. Bevendo l’acqua i sapienti attendevano, durante la notte, di avere dalla dea i responsi dell’oracolo attraverso i sogni. Lo storico della filosofia Francesco Adorno ha approfondito le differenze etimologiche tra i due termini.

La parola latina veritas proviene dalla zona balcanica e slava e significa fede nell’accezione più ampia della termine. Nella lingua attuale la traccia di questo significato si può ritrovare nella parola véra, l’anello nuziale. Il termine veritas rimanda a qualcosa da accettare in quanto conforme ad una realtà oggettiva non da svelare attraverso la conoscenza.

Un significato opposto quindi al termine alètheia: nel caso della veritas si tratta di dimostrare la conformità di un’asserzione alla realtà mentre per quanto riguarda l’alètheia la comprensione della realtà è insita nello stesso svelamento.

Sicuramente i due termini aprono la via ad altre domande e approfondimenti e ricordano quanto sia difficile affermare di possedere la verità in qualsiasi campo. Questo non significa rinunciare a cercarla anche con la consapevolezza che è qualcosa di dinamico e in continuo mutamento.

La morte di Charlie Kirk

Charlie Kirk (Foto © Gage Skidmore)

Ma perché direte voi ci hai mollato questo pistolotto filosofico. È perché sono nervoso, inquieto questa settimana. Ricordate la scorsa ho scritto della barbara uccisione di Charlie Kirk l’attivista conservatore americano freddato con un colpo di fucile davanti alla famiglia ed a migliaia di studenti accorsi per ascoltarlo. (Leggi qui: Charlie Kirk. La violenza elimina le persone non le idee).

Come sempre la filosofia è molto più attuale di quanto pensiate ed il dibattito mio interno personale ma anche di larga parte della platea culturale questa settimana non verteva, come in natura dovrebbe essere, sulla totale condanna di un efferato omicidio ma sulla verità. Ma solo sulla verità non sulla alèhteia come abbiamo appena dimostrato.

Un’orrenda pantomima

Sì perché non paghi di averlo ammazzato i fautori della cultura mondialista ed i guru woke hanno inscenato una orrenda pantomima tesa all’affermare un concetto solo. Se lo è meritato. Perché pronunciava parole di odio ed era divisivo. Che di per se è già un concetto barbaro. Ma se per usarlo crei e propali ad arte frasi, concetti e discorsi che un uomo non ha mai pronunciato diventa ancora più luciferino.

Sì perché chi come me da una decina di anni ascoltava i dibattiti sempre molto avvincenti nelle università di Charlie Kirk conosceva benissimo il contenuto di questi. Certo era una specie di integralista cristiano quindi se eri favorevole all’aborto non ti piaceva. Se lo eri ai trans, all’immigrazione incontrollata, non ti piaceva. Ma chi lo ha ascoltato veramente sa che non ha mai pronunciato una parola che fosse razzista, omofoba o violenta.

Ma per denigrarlo questa settimana giravano in rete frasi a lui attribuite falsissime, che mai aveva pronunciato, ma che venivano usate per giustificare l’omicidio. Che anche se fossero state vere è un concetto aberrante giustificare la morte violenta per le proprie opinioni. Ma vere non lo erano comunque. Allora la mia analisi verte proprio su questo: sul concetto di verità nella comunicazione moderna.

La rovina dell’informazione moderna

Una delle ultime immagini di Charlie Kirk prima dell’assassinio

Vedete questo ne è un caso lampante. Lo tracciamo insieme. Tu vuoi denigrare qualcuno. Crei delle frasi gliele attribuisci poi le usi anche come giustificazione morale all’omicidio. E non è difficile farlo lo abbiamo visto questa settimana. Basta avere il controllo di alcune testate di informazione o gruppi on line per propalare corbellerie inventate a proprio piacimento.

Poi nasce quello che io chiamo il comportamento coordinato. Cosa è? Questo: una volta che qualche organo di comunicazione a cui fai riferimento emana un “editto” ovvero da una notizia da diffondere non importa se sia vera o falsa, legioni di imbecilli illetterati ed acritici la riportano, la moltiplicano, la diffondono al massimo livello.

Ed anche se non hanno mai ascoltato una parola, ma mai, ad esempio del defunto Charlie Kirk iniziano a difendere la notizia inventata come se ne fossero i maggiori esperti mondiali. Con una sicumera, una certezza che mette paura. Orde di minus habentes conclamati pronti a mettere la mano sul fuoco sulla veridicità di una notizia di cui non sanno niente.

E questo “comportamento coordinato” è la rovina dell’informazione moderna. Si tratta non più dunque di stabilire criticamente o meno la verità di una notizia ma di affermarla il più numerosamente ed il più potentemente possibile. E la sua diffusione si pensa che come per magia la renda vera.

La verità è un costrutto sociale

Il popolo dei social

E questo succede sempre. Tranne quando la falsità è talmente enorme che lo stesso popolo bue dei social se ne rende conto e si ribella. Uso l’esempio del razzismo su Charlie Kirk. Se leggi i suoi detrattori era un razzista conclamato. Sembrava uno del ku klux klan quasi. Poi se vai a vedere i suoi video sostengono una cosa che io ho sempre trovato illuminante.

Lui sosteneva che non vi fossero veramente evidenze scientifiche per la differenza di razza che i dna fossero tutti uguali. E che le teorie della razza fossero invece un costrutto sociale. Una costruzione imposta culturalmente. E nei discorsi esortava tutti a non farsi mai limitare dal proprio colore, dalla propria sessualità, dalla propria classe sociale.

Diceva che erano costrutti che servivano solo all’uomo per impedire di sviluppare se stesso. E io lo trovo un concetto bellissimo. L’antitesi esatta del razzismo. Ma l’idiota di turno combatte giurando che fosse un bieco razzista. E giura che sia la verità.

Però questa settimana è successa una cosa incredibile. Migliaia, milioni di utenti soprattutto quelli di colore, hanno ripostato i video di Kirk in cui parlava del razzismo e mai usando un concetto razzista anzi il contrario. Ed ecco che capirete perché ho usato il concetto di alètheia.

L’abbrutimento culturale si può combattere

Rachele Mussolini

Perché mai come oggi vale questa definizione. La verità è un costrutto sociale. L’aletheia come dicevano i greci non è altro che il disvelamento di una realtà già esistente. Vedete la verità dei social, imposta, è che fosse un razzista. L’aletheia il disvelamento della verità attraverso migliaia di video ripostati ha dimostrato inequivocabilmente il contrario.

Dunque si può combattere contro l’abbrutimento culturale della nostra civiltà, questa settimana ne è stato un esempio. Si può fare. Non importa se anche la nostra classe dirigente. Compresa quella del centrodestra sia praticamente lobotomizzata ed in balia della disinformazione programmata.

L’Aula Giulio Cesare

Questa settimana ad esempio non ho resistito a commentare sotto un post sulla vicenda Kirk tale Rachele Mussolini. Che a leggerla mi ha fatto tornare in mente la storiella delle patate che si raccontava nelle sezioni del Msi da ragazzo riguardo la famiglia Mussolini. Costei citando delle corbellerie megagalattiche tipo che Kirk avesse detto che “Michelle Obama in quanto donna di colore avesse il cervello inferiore di quello di una donna bianca” ne prendeva le distanze.

Ora a parte che anche un bambino di sei anni avrebbe capito che era una fregnaccia colossale, possibile non lo capisca un membro dell’assemblea capitolina che si fregia anche del titolo di onorevole? Ma dove siamo arrivati.

Tutto è lasciato al caso

Oramai è tutto lasciato al caso. Il caso che quest’anno ha determinato ad esempio per pochi millimetri che Trump di salvasse da un proiettile mentre Kirk ne venisse dilaniato. Ricordate il film Sliding Doors in cui nello stesso film si descrivevano i due destini di due amanti che si incontrarono nelle porte girevoli di un ospedale.

L’attentato a Donald Trump (Frame da Nbc New York)

Bastavano pochi minuti secondi di differenza nel passare cambiava completamente il destino. Una storia intensa tra i due se fossero passati nello stesso momento incrociandosi in quelle porte girevoli. O invece nessuna storia rimanendo senza conoscersi se per esempio lui passava e lei invece di essere li era tipo a giocare a tennis con un ragazzetto.

Cambiava tutto il corso della storia. Se Trump avesse preso il proiettile e non Kirk forse a quest’ora Trump sarebbe scomparso e Kirk era uno dei papabili alla presidenza seppur giovanissimo.

Ognuno è artefice del proprio destino

E non è solo destino sono scelte. E le scelte contano. Non importa se sopra si creano delle sovrastrutture che oscillano tra la verità e l’aletheia. Homo faber fortunae sue. Homo faber ipsius ci ripetono da millenni. Ognuno è artefice del proprio destino.

Corrado Guzzanti (Foto: Stefano Scarpiello)

A meno che a forza di rimbambirci con le fake news e i “comportamenti coordinati” ci applichino la massima di Quelo. Ricordate il personaggio di Guzzanti che parlava con un bastone di legno con due chiodi interpellandolo come una divinità.

Ripeteva una frase che è perfetta per i fagiani di oggigiorno che abboccano a qualsiasi cosa, sono privi di qualsivoglia spirto critico e spesso anche di materia grigia. Diceva: “La risposta è dentro di te. Ma purtroppo è sbagliata”. Se avete la risposta sbagliata non combattete per affermarla comunque. Datevi al tennis, che è quello che fa per voi. Li alle palle che volano credono tutti.