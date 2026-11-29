Dalla tredicesima detassata alla flat tax, passando per pensioni e bonus: tante promesse, poche risposte. Nell'ultima manovra della legislatura mancano interventi capaci di conquistare gli elettori. L'unica tentazione sembra essere il ritorno del condono edilizio

Franco Fiorito Ulisse della Politica

La Legge di Bilancio “vale complessivamente circa 26 miliardi di euro”, ha detto la premier annunciando alcuni provvedimenti fra cui l’innalzamento della soglia del secondo scaglione Irpef al 33% fino a 55mila euro, la cedolare degli affitti a canone concordato che scende al 5% e per chi affitta a canone concordato a giovani fino a 35 anni all’1% e l’uso di parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore. Misurone direi.

L’orgoglio di Giorgia

La Premier Giorgia Meloni

A dirlo, col piglio di chi annuncia misure epocali, è proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato la Legge di Bilancio. “Sono molto soddisfatta della coerenza, della coesione e della linearità che abbiamo dimostrato lungo questo cammino. Abbiamo lavorato con grande serenità, con buonsenso, con compattezza, guardando solo a quello che era meglio per i cittadini”.

Poi ha specificato: “Con questa Legge di Bilancio confermiamo tutti gli interventi inseriti nella precedente Manovra, che sarebbero terminati alla fine di quest’anno”. E ancora: abbiamo previsto un pacchetto giovani, ma “non diamo risposte a chi sfascia le vetrine” ma “ai tanti ragazzi che vogliono dimostrare il loro talento, che vogliono studiare, lavorare o affittare una casa”.

Il remake è sempre peggio dell’originale

E già qui parte il mio primo interrogativo. La conferma degli interventi precedenti, tra altro di scarso impatto e successo, è una misura che ha un suo appeal sul consenso degli italiani? Per me pochino. Il remake è sempre peggio del film originale.

Palazzo Chigi

La manovra finanziaria 2027 doveva essere la legge di Bilancio delle promesse mantenute. È l’ultima manovra dell’attuale legislatura, quella in cui la maggioranza voleva presentarsi agli elettori con risultati concreti. Il testo in Parlamento racconta però un’altra storia: molte misure mirate, diversi fondi senza regole e quattro grandi assenti. Sono la tredicesima detassata, la flat tax per tutti, la riforma delle pensioni, con uscita anticipata a 64 anni e un vero rilancio dei bonus casa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un testo da 26 miliardi di euro, di cui: circa 12 miliardi arrivano dalla maggiore flessibilità europea legata alle due clausole di salvaguardia nazionali, 5,5 miliardi da banche, assicurazioni e dall’aumento della Tobin Tax. Il resto viene da energia, giochi e tagli ai ministeri.

Tra le novità confermate c’è un fondo previdenziale da 100 euro versati dallo Stato all’Inps per ogni neonato. Ci sono anche un premio per i lavoratori under 30, un congedo parentale rafforzato e un voucher da 300 euro per le spese sanitarie degli anziani.

Misure carine ma di certo non epocali

Nella finanziaria previsto un bonus per ogni neonato

“Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto”, ha annunciato la premier Meloni. “Questo, chiamiamolo salvadanaio, i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi chiaramente ad alimentarlo. La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un’emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l’autorizzazione di un giudice tutelare”.

“E al compimento dei 18 anni questo ragazzo, o questa ragazza, potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all’università, per avviare un’attività o per magari alimentarla come futura forma di previdenza complementare. Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente”. Ma aggiungo io non so se i bambini o le famiglie saranno felici di cento euro che vedranno solo fra diciotto anni, erosi nel frattempo dall’inflazione galoppante, mi sembra una misura così assurda e paradossale che non riesco a commentarla.

Che dire poi del fantomatico “Voucher di 300 euro agli over 75 per cure non coperte dal Ssn”. “Il budget – ha spiegato la premier – può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale, per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. Quindi è un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli”. La simpatica misura però specifica che riguarda cure non coperte dal Ssn e quindi per tutte quelle previste il povero over 75 dovrà comunque attendere le infinite liste d’attesa o pagarle di tasca propria presso i privati. Anche questa eviterei di commentarla.

Ma la più bella della Meloni secondo me è: Climatizzatori in tutte le scuole! “Abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore e rendere più vivibili le nostre aule – ha annunciato poi Meloni – Se in passato fossero state investite “risorse per questo e non per i banchi a rotelle sarebbe stato meglio”. Poi ha aggiunto: “Sono misure operative immediatamente, poi il 2027 è l’anno dei bandi, quindi le risorse vengono erogate dal 2028″.

Anche per gli anziani previsto un bonus nella finanziaria (Foto © DepositPhotos.com)

Anche questa quindi in pratica dice che “immediatamente operativa” ma la vedi tra almeno un anno, forse due. Diciamo un concetto un po’estensivo dell’ “operatività immediata ma posticipata”, un fantastico ossimoro politico. Ma segna certamente un distacco nettissimo tra la frase “Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?” che è stata pronunciata dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi il 6 aprile 2022 durante una conferenza stampa e la misura odierna. Dalla criminalizzazione del condizionatore a “chiù condizionatori per tutti” direbbe Cetto Laqualunque. Una misura che in piena crisi energetica e con i prezzi alle stelle sembra quasi uno sfottò. Con il povero Draghi che starà imprecando in esperanto tutti gli dei dell’Europa unita pensando “ma allora la Meloni è contro la pace”?

Per un programma elettorale serve altro

Non lo so, forse sarò uno scettico di natura io ma misure così ristrette e limitate tra l’altro posticipate nel tempo, ovviamente dopo le prossime elezioni, non so francamente se potranno costituire l’ossatura programmatica della prossima campagna elettorale delle premier.

Un bonus che i bambini useranno tra diciotto anni, un altro che gli anziani potranno usare col lumicino ed una fracca di condizionatori ma tra due anni e con l’energia alle stelle non so se saranno l’onda lunga che trascinerà la premier ad un plebiscito diciamo. A maggior ragione se fossero vere le voci di un anticipo strategico del voto a primavera.

Sul piano parlamentare, il testo bollinato è arrivato alla Camera il 30 ottobre, con approvazione definitiva attesa entro il 31 dicembre. Sono arrivati circa 6.600 emendamenti e la commissione Bilancio ne ha giudicati inammissibili oltre 1.700 il 23 novembre. Oggi prosegue spedita nelle commissioni con previsione di approvazione il 18 dicembre. Senza un voto entro fine anno scatterebbe l’esercizio provvisorio.

Tra promesse e realtà

È in questo passaggio che si misura la distanza tra promesse e realtà. Per settimane la tredicesima detassata è stata la misura simbolo. Poi la misura è uscita di scena. Non è rientrata nella legge di Bilancio, come spiegato da Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Tutto ruota intorno alle coperture necessarie. La conseguenza pratica è chiara. A dicembre dipendenti e pensionati riceveranno la mensilità aggiuntiva con le regole di sempre e per i pensionati l’accredito è fissato a martedì 1° dicembre.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze

La flat tax per tutti è stata una bandiera della Lega. Il partito ha caldeggiato nuovi interventi sulla tassazione piatta per gli autonomi, aprendo anche a ipotesi per i dipendenti. Il risultato finale è molto più frammentato. La manovra non introduce una flat tax generalizzata sull’intero stipendio. Il perimetro è stretto. Restano esclusi dipendenti pubblici, pensionati e lavoratori autonomi. Chi si aspettava un’aliquota unica per il grande ceto medio resta quindi a bocca asciutta.

Sulla riforma delle pensioni la distanza tra slogan e testo è la più evidente. La Lega punta alla cosiddetta Quota 64: uscita a 64 anni con 36 di contributi, aperta anche a chi ha versato prima del 1996. Nella manovra, però, la pensione a 64 anni per tutti non c’è. Ricordiamo anche che dal 1° gennaio 2027, per effetto della speranza di vita, la pensione anticipata contributiva richiederà 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi. Anche senza riforma, quindi, i requisiti si muovono in aventi ed in peggio.

Cosa può cambiare in Parlamento, poco. L’iter di definizione ufficiale della nuova Manovra non è concluso. Il voto finale della Camera è atteso intorno a metà dicembre, poi toccherà al Senato. In Aula il Governo può porre la fiducia e in quel caso gli emendamenti decadono.

Quello che mi colpisce però è che da più parti si evoca il voto anticipato in primavera ma comunque la scadenza naturale sarà il prossimo ottobre. Questa dunque in ogni caso è l’ultima finanziaria vera del governo Meloni. Ed uno si sarebbe aspettato dopo anni di misure tutto sommato non indimenticabili qualcosa di mirabolante, non dico fuochi d’artificio ma almeno una miccetta. Invece sembra una finanziaria mediocre nel senso assoluto della medietas. Cioè senza lode e senza infamia. Niente che rilanci l’economia, che abbia un effetto immediato sul caro vita, sulla crisi energetica, sul miglioramento della qualità della vita. Niente che sia affascinante coinvolgente.

Il ritorno del condono edilizio

È in questa ottica che rispunta l’unica misura che ha un poco di elettorale il famigerato condono edilizio. Che è tornato al centro del dibattito parlamentare attraverso le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio 2027. Gli interventi ipotizzati riguardano soprattutto quattro ambiti: la definizione delle vecchie domande di sanatoria rimaste senza risposta, la riapertura del condono del 2003, gli immobili vincolati e la regolarizzazione di alcune irregolarità edilizie di minore entità.

La Conferenza Stampa a Palazzo Chigi

Le iniziative non hanno ancora ottenuto un’intesa definitiva tra i partiti del centrodestra ma c’è la volontà comune di farlo. Ma anche qui oltre al paradosso del “governo della legalità” che ritorna ai condoni, che impatto può avere una misura che bene che vada si potrà applicare tra un anno o due e con proporzioni obiettivamente limitate? Un po’ come la triste trovata del bollo auto seguita dalla fantasiosa uscita sulle targhe personalizzate.

Non lo so forse sarò pretenzioso io, ma come si pensa di conquistare un legittimo consenso con misure che continuano o a prorogare altre misure di scarso successo o a immaginarne altre di limitata applicazione ma procrastinate nel tempo a dopo le elezioni? Cosa dovrebbe far battere il cuore degli elettori in questa ultima manovra finanziaria? Elettori che sono già imbufaliti nel dover pagare il carburante a prezzi assurdi, che fanno il conto tutti i giorni con una inflazione reale stratosferica mentre la spesa maggiore del governo è fornire armi alla asfittica guerra già persa in Ucraina.

Interventi strutturali e concreti

Forse sono io che legato ad una visione romantica della politica mi aspetto misure che appena le leggo mi facciano pensare che il governo stia effettivamente pensando a me, al mio futuro ed a quello delle famiglie, ma in modo diretto, percepibile, concreto, tangibile, efficace, utile.

Le famiglie si aspettavano interventi strutturali e concreti contro il carovita

Mentre trovo meno affascinante un governo nato politico ma che agisce come un governo di burocrati tra un “ce lo chiede l’Europa ed un teniamo i conti in ordine” che ci avrebbe potuto propinare un simil Draghi qualsiasi. Io da un governo eletto dal popolo a stragrande maggioranza il più longevo e solido delle storia repubblicana mi aspetto misure strutturali, concrete, durature e che impattino nella realtà non un florilegio di inutili microbonus a scadenza procrastinati all’infinito.

Forse sono un fagiano io ma non so se il “ti do un centone di bonus a tuo figlio ma lo vedi fra diciotto anni”, il “ti riempio le scuole di condizionatori ma la corrente la paghi tu e a caro prezzo”, il “ti do trecento euro di bonus per visite che non potrai fare”, ed il “ti sano la verandina abusiva che hai chiuso a vetri” siano quello che gli italiani si aspettavano da un governo del cambiamento. E se le stesse misure costituiranno una spinta convinta ed irrefrenabile per il voto al rinnovo di questo governo.

Ma ripeto forse sono un fagiano io, anche se raramente mi sbaglio ad interpretare gli umori degli elettori. E l’umore attuale al netto dei sondaggi iperottimistici nel mondo reale mi sembra invece tutt’altro che positivo. In particolare sui temi economici. Forse fossi negli amici al governo qualcosina di più vero, diretto ed efficace prima delle elezioni lo farei. Sai il popolo è strano come si innamora si disamora con una velocità incredibile. Soprattutto quando le difficoltà economiche mordono alle caviglie. Ed in genere i risultati si mostrano prima del voto, dopo non serve più perché rischia di esserci un altro.