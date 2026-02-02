La Shoà come evento unico e universale: memoria, responsabilità storica e monito permanente contro odio, razzismo e indifferenza. Ricordare Auschwitz significa difendere l’umanità, la convivenza e la dignità di ogni essere umano.

Ambrogio Spreafico Dei Verbum Audiens

Era il 27 gennaio 1945 quando si aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz Birkenau e le truppe sovietiche trovarono 7000 sopravvissuti a quella terribile tragedia, la Shoà, che aveva visto lo sterminio di 6 milioni di ebrei assieme a 500 mila rom e sinti, e molti altri in nome di un suprematismo razzista che nulla ha mai a che fare con l’appartenenza di noi tutti alla stessa umanità. L’antisemitismo aveva lasciato in molti un muro di indifferenza che contribuì a rendere possibile quella macchina di morte. Rimasero tuttavia dei giusti, uomini e donne che seppero resistere davanti alla macchina di morte nazista, pagando di persona e salvando altri.

La risiera San Sabba a Trieste, trasformata in campo di concentramento

Anche il nostro Paese ebbe le sue gravi responsabilità, che sarebbe bene non dimenticare. L’Italia fu la prima a emanare nel 1938 le leggi razziali, che sarebbe meglio chiamare razziste, che discriminavano gli ebrei dalla vita pubblica e dalle istituzioni pubbliche, come la scuola, l’università e molto altro. E campi di detenzione ci furono anche in Italia.

Per questo la memoria della Shoà rimane un fatto unico. “Ricordati”, ripete spesso la Bibbia. Ricordati, perché la memoria fa la storia, rende presente il passato facendo comprendere il presente e immaginare il futuro. La memoria della Shoà e del contagio antisemita, che ha travolto l’Europa, dovrebbe ricordare dove può arrivare l’odio nutrito da pregiudizi, da ideologie, da un senso dell’io e di esaltazione di sé stessi e del proprio gruppo, che diventa eliminazione dell’altro, considerato non solo nemico, ma persino indegno di esistere, e infine capro espiatorio di ogni male collettivo e personale che sia.

Il monito universale della memoria

(Foto: Museo del 900 e della Shoa di San Donato Valcomino)

Lo sterminio dei campi nazisti fu una macchina mortale, che si accanì contro uomini e donne che vivevano in mezzo a noi. Erano tedeschi, italiani, ucraini, francesi, polacchi… europei, insomma nostri concittadini. Ma erano “ebrei”, non appartenenti alla cosiddetta “razza ariana”, come se non fossimo parte tutti dell’unica specie umana. Con loro furono sterminati altri considerati a loro volta razze inferiori, non degne di esistere, come le persone con disabilità, rom e sinti, e molti altri. Privati dei diritti fino a quello della vita stessa.

Memoria è mai dimenticare quella tragedia. Memoria è anche cogliere un ammonimento che vale per tutti, individui, popoli e Paesi: con la facile condiscendenza al pregiudizio che può portare persino all’eliminazione dell’altro, considerato nemico pericoloso perché diverso da me, comincia a dissolversi non solo la convivenza, ma l’umanità stessa.

Le force dell’Ice schierate a Minneapolis (Foto by Octavio Jones / Afp / Ansa)

Temo che se continuiamo ad accondiscendere alla discriminazione, al razzismo, all’insorgente antisemitismo, al rifiuto dei poveri, rischiamo di rendere possibili scelte che non ci saremmo immaginati, come avviene purtroppo già troppe volte anche in Paesi cosiddetti democratici, quando si accetta come normale la discriminazione e la conseguente facile eliminazione dell’altro, chiunque esso sia che non corrisponda a ciò che io voglio e pretendo.

Il monito è fin troppo chiaro: vivere considerando gli altri parte della stessa famiglia umana, soprattutto chi è più debole e rischia di essere eliminato dalla prepotenza di tanti io.