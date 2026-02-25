La storia del primo fratricidio, raccontata nel libro della Genesi, è sempre più d'attualità in un mondo dove ci sono sempre più guerre, nemici ed il senso del dialogo si è perso. Ma ognuno può dominare il male tenendo alta la testa non per orgoglio ma per onestà e rettitudine. La riflessione di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano

Ambrogio Spreafico Dei Verbum Audiens

“Dov’è tuo fratello?”. Questa, cari amici, è la domanda che fece Dio a Caino dopo che ebbe ucciso il fratello. Poco prima, il Signore gli aveva già posto un interrogativo nel cuore, mettendolo in guardia dalla rabbia che covava, ma Caino non gli aveva risposto, né aveva parlato col fratello. E’ singolare che il dialogo tra uomo e Dio cominci per ben due volte con una domanda.

Lo aveva fatto già con l’umanità, rappresentata dall’uomo e dalla donna del secondo capitolo del libro della Genesi: essi si erano nascosti, consapevoli di ritrovarsi nudi, dopo aver ascoltato qualcun altro (il serpente, cioè un idolo, se stessi….). “Dove sei?”, aveva chiesto ad Adamo, che si nascondeva dalla presenza del Signore. Ora Dio non chiede più: “Dove sei tu”, perché l’uomo e la donna avevano reso possibile l’esistenza di fratelli, ma: “Dov’è tuo fratello?”.

Il vero dialogo

Sento risuonare questa domanda davanti a un mondo che sembra popolato più da nemici che da fratelli, da gente che non parla, perché urlare, o parlare solo per affermare le proprie ragioni, non è un vero dialogo. “Dov’è tuo fratello?” Questa domanda risuona in un mondo in guerra, in cuori violenti, in parole dure, volgari, rabbiose.

Monsignor Ambrogio Spreafico

“Dov’è tuo fratello”? Ti interessa questa domanda? O pensi che nel mondo ci sei solo tu, mentre qualsiasi altra persona è un di più, un inesistente, un ostacolo, un concorrente da eliminare? Così Caino considerava Abele, il cui nome rappresenta un uomo debole, fragile, bisognoso di essere fratello.

La fatica di Caino è proprio questa: accettare di vivere con uno diverso da sé, di cui avrebbe bisogno anche lui, perché noi esistiamo con gli altri nella nostra diversità, esistiamo con altri, che possono essere amici, sorelle e fratelli, o nemici. Se, però, la diversità diventa motivo di invidia, di rivalità, di scontro, fino all’odio, non solo si elimina l’altro, ma si uccide anche una parte di noi, della nostra umanità, del nostro “essere con gli altri”.

Il messaggio di Sant’Ambrogio

Dio lo aveva avvertito: “Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo desiderio, ma tu lo puoi dominare” (libro della Genesi, capitolo 4, versetti 6-7).

Il libro della Genesi

Sì, il male è sempre pronto a entrare nel cuore e a imbrigliare il nostro agire, ma noi lo possiamo dominare: possiamo non farci irretire dalla sua rete. Quando cedi una volta, infatti, il male rischia di diventare un’abitudine, da cui non è facile liberarsi: diventi schiavo e non riesci a tenere alta la testa. A tenerla alta non per orgoglio, ma per onestà e rettitudine.

Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, spiega così il significato del sigillo che Dio impose all’omicida: “Come uno schiavo, Caino ricevete il marchio. Il peccatore, dunque, è schiavo della paura, è schiavo anche del desiderio, dell’avidità, della dissolutezza, della malvagità e dell’ira; tuttavia, un simile uomo si crede libero, ma è più schiavo che se fosse suddito di un tiranno”.

La Chiesa difende ogni vita

Quante reti del male esistono, dalla criminalità alla corruzione, dalla droga all’alcol, al gioco d’azzardo, ed altre ancora. Non hai mai pensato che il Signore, magari attraverso un amico, ti può aiutare a non cadere in questa rete? Così Caino non rispose, non parlò né con Dio né con il fratello. Cedette alla rete del male e uccise Abele.

Tendere la mano al prossimo

“La voce” di Abele e dei tanti Abele di questo mondo ogni giorno gridano a Dio, che ascolta la loro voce, perché lui sempre ascolta, anche se noi non lo percepiamo. Noi la ascoltiamo? “Dov’è tuo fratello?”. Chiede anche a noi. Senti la responsabilità dei tanti Abele di questo mondo, a cominciare dalla tua città, dal tuo paese, dalla tua contrada, dai tuoi compagni di scuola, dai colleghi o dai familiari?

In Abele, impara a vedere ogni uomo e ogni donna, a cominciare da chi è più fragile, debole, scartato, solo, anziano, malato, straniero, povero, bisognoso, inapparente. Caino capisce e si dispera, ma il Signore non lo elimina, come si farebbe oggi in tante nazioni. Lo protegge, perché non sia ucciso. Il nostro Dio è un Dio della vita. Per questo la Chiesa è contro la pena di morte e combatte perché sia abolita, e difende ogni vita, dal grembo materno fino all’ultimo respiro.