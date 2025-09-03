Cassino 10 settembre 1943. Gaza 2025: la stessa polvere, lo stesso dolore

Un canestro contorto tra le rovine di Gaza richiama le macerie di Cassino nel 1943. Fame, macerie, memoria e giornalisti zittiti: la storia si ripete. Non è pace, è deserto. Fermarla è ancora possibile, prima che sia troppo tardi.

Nel cuore delle rovine di Gaza City, tra muri sbriciolati e silenzi che urlano, spicca un’immagine più forte delle parole: un canestro da basket contorto, sospeso tra le macerie.

Un oggetto semplice, quotidiano, oggi ridotto a un groviglio di ferro. Ma un tempo, quel canestro significava molto di più: significava gioco, libertà, amicizia, futuro.

Ora non resta che un simbolo muto di una normalità distrutta.

E non è la prima volta che una città si spezza così. Cassino, 10 settembre 1943. Gaza, settembre 2025. La stessa polvere, lo stesso dolore Ottant’anni fa Cassino, nel sud dell’Italia, veniva completamente rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale. L’abbazia di Montecassino fu annientata, le case ridotte in cenere, i civili lasciati senza rifugio, senza acqua, senza pane.

Il deserto di Calgaco

“Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”: fecero un deserto, lo chiamarono pace disse il generale Calgaco re dei Caledoni, come riferisce Tacito nel suo de Agricola. Accadde a Cassino ottanta anni fa, sta accadendo oggi ad un’ora di volo dalla Ciociaria.

Tanta gente morì di fame. Non c’era più nulla da mangiare. Né campi da lavorare, né negozi da aprire, né provviste da sfruttare, né ospedali dove curare. Nulla. Solo silenzio, paura e uno stomaco vuoto che diventava disperazione. Anche a Gaza oggi si muore di fame. Si muore non solo sotto le bombe ma lentamente , ogni giorno, perché non ci sono viveri, non c’è acqua potabile, non ci sono medicine.

I camion umanitari fermi ai confini, le cucine chiuse, i mercati distrutti. Cassino ha ricostruito. Gaza forse un giorno lo farà.

Le ferite lunghe un secolo

Foto: Collection if the National WWII Museum 2002.337.524

Ma il dolore non sparisce con i mattoni nuovi. A Cassino, a distanza di generazioni, sta diventando sbiadito il ricordo della fame, della polvere, dei corpi sepolti: sopravvive nei racconti familiari, nelle foto ingiallite, negli occhi di chi è nato dopo ma ha ereditato quella ferita. Gaza sta scrivendo la stessa memoria. Adesso. In tempo reale. E chi sopravviverà porterà dentro questo trauma, lo trasmetterà. Lo stesso silenzio carico. Lo stesso vuoto irreparabile di chi sopravvisse all’inferno di Cassino.

A Gaza non si combatte solo una guerra con le bombe. Si combatte una guerra contro chi racconta, contro chi prova a testimoniare. Oltre 180 giornalisti sono stati uccisi dall’inizio del conflitto. Molti mentre facevano il loro lavoro: filmare, scrivere, documentare. Colpiti insieme alle loro famiglie o mentre trasmettevano in diretta.

Zittire i giornalisti è il modo più rapido per cancellare la verità. Se non ci sono testimoni, non c’è colpevole.

Questa non è pace

Ma non è così che si costruisce la pace. Si costruisce il deserto, si realizza il silenzio di Calgaco È così che si prepara la prossima guerra. Quel ferro contorto, i resti del canestro che fino a pochi mesi fa vedeva ragazzi contendersi un pallone arancione, è oggi il monumento al mondo che si sta perdendo.

Quando non si può più giocare, quando non si può più mangiare, quando non si può più parlare, non resta nulla da difendere.

Ma non è troppo tardi per fermare tutto questo. Non è troppo tardi per imparare da Cassino, che gridava sotto le bombe e moriva di fame. Oggi è Gaza a chiedere aiuto.