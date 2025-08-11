Nella notte senza stelle: Gaza e il prezzo di raccontare la verità

Nella notte di San Lorenzo, a Gaza non sono cadute stelle ma vite. Cinque giornalisti palestinesi, tra cui Anas al-Sharif di Al Jazeera, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano. La Striscia è oggi il luogo più letale al mondo per chi fa informazione, ma anche in Italia – tra querele temerarie, minacce mafiose e precarietà – il giornalismo continua a essere un mestiere ad alto rischio. Difendere chi racconta è difendere la democrazia.

La notte di San Lorenzo dovrebbe essere un momento di speranza. È il giorno in cui, per tradizione, si guarda il cielo, si cercano stelle cadenti e si affidano desideri alla scia di qualcosa che attraversa l’oscurità con una luce fugace. Ma quest’anno, in quella stessa notte, il cielo si è oscurato per davvero. A Gaza, non sono cadute stelle. Sono caduti corpi.

Cinque giornalisti palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito la tenda in cui si erano rifugiati a Gaza City. Tra loro c’era Anas al-Sharif, 28 anni, reporter per Al Jazeera, voce conosciuta, occhi stanchi, videocamera sempre pronta. Pochi minuti prima di morire, aveva pubblicato su X un video che mostrava i bombardamenti intensi sulla città. Le sue parole, le ultime, erano semplici, dirette, disarmanti: “Bombardamento incessante. Per due ore, l’aggressione israeliana su Gaza City si è intensificata”. Era il suo lavoro. Raccontare. È stato anche il suo ultimo atto.

Armati di penna

Anas al-Sharif

Insieme ad Anas sono morti anche Muhammad Karika e i cameraman Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Secondo le testimonianze mediche raccolte all’ospedale Al-Shifa e le dichiarazioni dell’emittente qatariota, l’attacco sembra essere stato mirato. Come tanti altri, in questi lunghi mesi di guerra, che hanno colpito giornalisti in zone in cui l’unica arma era una fotocamera, un microfono o un taccuino.

Il conflitto in corso tra Israele e Hamas ha già segnato una tragica linea nella storia dell’informazione: Gaza è diventata il luogo più letale al mondo per chi fa questo mestiere. Secondo il Committee to Protect Journalists, nel solo 2024 sono morti 124 giornalisti nel mondo. Di questi, almeno 85 sono stati uccisi nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, sono più di 180 gli operatori dei media rimasti uccisi nella Striscia, la maggior parte dei quali palestinesi. Molti erano giornalisti freelance, reporter locali, figure di cui l’Occidente conosce raramente il volto , ma che sono stati fondamentali per raccontare ciò che accade tra le macerie.

Non erano militari. Non avevano armi. Non erano schierati, se non dalla parte della verità. È questo a fare paura: i Giornalisti sono al servizio dei fatti.

Al servizio dei fatti

Alcuni di loro sono morti mentre filmavano un ospedale, altri mentre raccontavano le lacrime di una madre o scavavano con le mani tra le macerie per cercare superstiti. Come Yahya Sobeih, ucciso il giorno dopo essere diventato padre. Come Fatma Hassona, fotoreporter di Gaza che aveva dedicato la vita a raccontare i civili e che sarebbe dovuta essere la protagonista di un documentario internazionale. Come Ismail Abu Hatab, colpito in un bar insieme ad altri 40 civili mentre beveva un tè, dopo aver consegnato il suo ultimo reportage.

Eppure, anche mentre i numeri crescono – e diventano ogni giorno più insopportabili – il mondo tace.

Sarebbe un errore pensare che questa guerra dell’informazione sia confinata a Gaza, o a quei luoghi del mondo dove si spara e si muore con il rumore delle bombe. No. Anche qui, in Europa, in quella che chiamiamo civiltà, democrazia, Stato di diritto, i giornalisti combattono la propria guerra. Non con i droni, ma con la solitudine. Non contro un esercito, ma contro un sistema che – quando non è apertamente ostile – è silenziosamente indifferente . Anche qui si può morire da giornalisti. In altri modi. Un po’ ogni giorno.

Gaza è dietro l’angolo

Si muore quando si viene querelati da chiunque abbia i soldi per potersi permettere una lite temeraria intrapresa con il solo scopo di intimidire e mettere a tacere. Si muore quando le mafie ti mettono nel mirino e devi chiedere protezione. Ma si muore anche nelle redazioni locali, dove si lavora per pochi euro ad articolo, senza tutele, senza contratti, senza diritti. Si muore quando nessuno ti difende, quando l’informazione si mette in condizione di essere bollata come “faziosa” o “pericolosa” perché fa domande, perché scava, perché disturba.

In Italia, non a Gaza, più di venti giornalisti vivono sotto scorta. Molti altri sono sotto pressione costante, dentro redazioni che non li proteggono, fuori da un sistema che preferisce l’intrattenimento all’impegno . Sono tanti i nomi noti ma sono ancora di più quelli che nessuno conosce: cronisti di provincia che scrivono e per il solo fatto di farlo sono al centro del mirino. E che per questo, ogni giorno, rischiano.

E allora oggi, anche se la guerra sembra lontana, anche se non vediamo le bombe cadere fuori dalla finestra, anche se viviamo nella “civilissima Europa”, questo giorno di dolore ci appartiene.

Un dolore anche nostro

Foto: Omar Naaman / ApaImages

Perché la morte di Anas al-Sharif non è solo un colpo al cuore del giornalismo arabo. È un colpo al cuore di tutti noi che crediamo che raccontare sia ancora un dovere. Di chi non vuole voltarsi dall’altra parte. Di chi pensa che la libertà d’informazione sia un presidio civile da difendere ogni giorno.

Il giornalismo è, e resta, l’ultimo baluardo della democrazia. Non importa da dove si racconta: da una trincea nel Medio Oriente o da un piccolo paese italiano dove il malaffare detta legge. Cambiano i contesti, ma la missione è la stessa. Raccontare. Dare voce. Illuminare ciò che altri vogliono nascondere.

Per questo oggi, nella notte in cui tutto dovrebbe brillare, non ci sono stelle da ammirare. Solo silenzi, solo ombre, solo il sangue di chi ha pagato il prezzo più alto per dirci la verità.