Buon Capodanno, sognate fino a mezzanotte

Il migliore Stiletto per accompagnarci alla fine dell'anno e spingerci dentro al 2025. Con sorpresa dopo la Mezzanotte

Rita Cacciami In punta di stiletto. Il veleno è previsto nella ricetta.

C’è chi cerca marito. E chi ne vuole rottamare uno dopo una ventina d’anni di usato. Chi vorrebbe lanciare un odioso vaso di Capodimonte ricevuto in dono nuziale dalla megera di famiglia e chi invece attende di conoscere l’esito dell’ennesimo concorso. Aspirante impiegato pubblico prega e spera.

Siamo alle battute finali del 2024, di questo anno bisestile che ha dispensato guai in ogni dove. Ma tutto, prima o poi, passa e va. Il brindisi tra botti e fontane, stelle e petardi si rinnova fino a perdere memoria di chi si ha dietro di sé. Mentre impazza il sambatrenino.

La notte dei desideri

Pailettes e lustrini, gli abiti d’oro e argento come moda comanda. I tacchi a dismisura. Gli spacchi e le scollature. L’intimo che porta fortuna. E’ la notte dei desideri. Quelli degli uomini. Più calcetto e bicicletta, tanto comodissimo divano. Meno meno meno spesa al supermercato. E ancora meno trovare una risposta adeguatamente non troppo volgare per “Lo sai cosa ha detto mia madre?“.

(Foto: freestocks.org / Pexels)

Quelli delle donne. Dimagrire mangiando e bevendo. Viaggiare mettendo in valigia dieci paia di scarpe. Sognare un compagno in grado di riconoscere il sacchetto dell’umido da quello indifferenziato. E soprattutto, autonomo nell’andare a gettarlo. Se avanza un pensiero, lo si riserva per l’amica di turno per quel “ti dico una cosa ma non raccontarla a nessuno. Mi raccomando…“.

Se hai problemi chiama… papà

Figli. Capitolo a parte. Se non escono è un problema. Se escono, altrettanto. Se sono timidi c’è da stare poco tranquilli. Se sono estroversi si metteranno nei guai. Troppo impacciato. Troppo sicuro di sé. Sportivo ad oltranza. Pigro come non mai. Carbo addicted, come faremo a farlo entrare nella taglia giusta. Mangi troppe proteine, lo sai che rischi. Non hai ancora preso la patente alla tua età. Meno male che non guidi. Anche se sono le tre ti veniamo a prendere, lo sai. Basta che chiami papà.

(Frame dal film Immaturi)

Sì ma rimanere svegli è un problema. A Capodanno, poi. Non bere, se ti manda un messaggio tuo figlio neanche te ne accorgi. Non sdraiarti sul divano, rischi di addormentarti. Prendi aria sul balcone. Due gradi basteranno a tenerti sveglio. E tu?

Alla fine dei botti

Io mi strucco. Se non avete mai capito perché occorra tanto tempo ad una donna per prepararsi, vuol dire che non l’avete mai vista nella routine serale. Alle prese con dischetti, risciacqui, massaggio 1, tonico, asciugatura, massaggio 2. Un po’ come il programma della lavastoviglie. O della lavatrice. Né più né meno.

E’ ora di andare finalmente a letto. Un po’ brilli. Tanto sazi. Ma non ancora soddisfatti.

Compare inaspettato il pigiamone di Minnie in versione natalizia. E lì si spegne ogni speranza all’alba di un nuovo anno.