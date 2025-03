Il bastone fiorito e la zeppola

San Giuseppe e la festa del papà: questione di punti di vista. Il celebre Falegname ha eredi pigri, disordinati e divanisti. Salvo eccezioni. Ma ora chi proteggerà il santo paziente?

Rita Cacciami In punta di stiletto. Il veleno è previsto nella ricetta.

Pov. Point of view. Questione di punti di vista, insomma. E di genere. Anche nei giorni di festa Non è certo un caso, infatti, se il simbolico dono per la mamma è la rosa. E quello del papà è la zeppola. Quel sant’uomo di Giuseppe avesse almeno lasciato in eredità a tutta la progenie maschile la manualità. Invece no. Lui, falegname, ha trasmesso nei secoli pigrizia ai padri e laboriosità ai piccoli alunni. Che hanno incollato negli anni decine di mollette di legno da bucato. Per farne terribili portapenne da nascondere nei punti più oscuri e remoti della casa.

Non solo. Ha fornito i papà di un granitico senso di appartenenza e identità. Con sua maestà il Divano.

Le eccezioni che confermano la regola

Con annessa sindrome allergica per quanto attiene all’ordine. Alla chiusura dei cassetti. Delle ante. Salvo eccezioni maniacali. Di chi riesce a tosare il prato all’alba; potare le siepi e lavare la macchina nelle due ore successive. Anche la domenica. Dipingere le inferriate durante le vacanze di natale. Riparare tubi. Stuccare pareti. Sfoggiare competenze meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, informatiche.

Un papà del 2025 (http://Foto © DepositPhotos.com)

Fino alla preparazione eccelsa del succulento barbecue di Pasquetta. Che richiede l’acquisto di un centinaio di salsicce. Una ventina di braciole. Tre pagnotte da due kg., una trentina di spiedini. E ancora lardo di colonnata, peperoncini, spezie.l, birra e vino a fiumi. Altro che picnic. È un’aggressione militare e pianificata all’apparato gastro-intestinale.

Il vero simbolo del Santo paziente

Sacra Famiglia col cagnolino (Dipinto di Bartolomé Esteban Murillo – Museo del Prado, Madrid)

Ma chi protegge il buon Giuseppe? Mettetevi in fila: Artigiani, Carpentieri, Ebanisti, Economi, Esiliati, Falegnami, Lavoratori, Moribondi, Operai, Padri di famiglia, Pionieri, Procuratori legali, Senzatetto. Tutela perfino dalle tentazioni carnali e sessuali.

Vedete voi in quale categoria vi sentite più a vostro agio. Ma attenzione. Non dimenticate il bastone fiorito. Il vero simbolo del Santo paziente è questo, non la suddetta zeppola. Rigorosamente fritta e piuttosto unta.