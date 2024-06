Quei nonnetti terribili

Il mondo di oggi gira al contrario. E mentre i ragazzini stanno sul divano, i nonni a 93 anni corrono in bici o brigano per riavere la patente con cui poter uscire senza scorta

Rita Cacciami In punta di stiletto. Il veleno è previsto nella ricetta.

Da tempo mi dedico ad uno studio accurato del quartiere in cui abito. Agevolata dal fatto che all’alba e dopo il tramonto porto a spasso il maltese che ho in affido familiare. Molto più arrendevole dell’husky che vado a trovare regolarmente, certo. Che se avessi la pretesa di farlo uscire, il docile lupo siberiano mi trasformerebbe rapidamente in una slitta proiettata a tutta velocità in discesa. Sì, lo ammetto. Un paio di tentativi sono passati alla storia.

Ma non divaghiamo. La piazza del mio quartier generale è popolosa, colorata, rumorosa. Una grande tavolozza alberata in cui uomini, donne, adulti e bambini convivono (quasi) sempre allegramente, tra cani scodinzolanti a caccia di nuove amicizie e gatti sornioni che fingono disprezzo.

In questo paesaggio urbano un po’ inconsueto ci trovi di tutto e anche le nazionalità sono rappresentate a iosa. Nel fantasmagorico mondo che mi circonda tutto procede all’inverso da come ricordavo. E questa è la novità.

Il mondo al contrario

Nel mio immaginario collettivo i bambini giocano, urlano e fanno i capricci; gli adolescenti tacciono, protestano e sbattono piedi e porte; gli anziani con pazienza ascoltano, tollerano e consolano. Devo aver visto un altro film. E’ più che evidente.

Gli adolescenti di oggi hanno 80 anni e più. Siedono sulle panchine in coppia, ognuno con il proprio cellulare. Lui è su tik-tok e guarda i video, lei ascolta degli improbabili audio. I nipotini dondolano e scivolano sui giochi dell’area attrezzata, mentre quattro o cinque studenti universitari molto fuori sede videochiamano amici e parenti nell’altra parte del mondo.

Quando il sole è ben alto risuona un ticchettio sull’asfalto. Nessun décolleté, sono tacchetti sportivi. Li indossa il mio vicino di casa, classe 1934 che torna dal suo giro in bici. Attrezzato di tutto punto, dal caschetto in giù. Giallo e arancio e neanche una goccia di sudore. Eppure siamo a 30 gradi ogni dì. Saluta, l’ultimo tratto di stradello lo fa con accanto la sua due ruote.

Mio figlio quasi trentenne mi ha minacciata quando gli ho detto che volevo riparare la bicicletta che ho in garage. “Non se ne parla proprio, finiresti sotto una macchina. Sei troppo distratta“. Ma come, lui ne ha 90… Vabbè non insisto.

La bisnonna terribile

(Foto © DepositPhotos.com)

A metterci il carico ci pensa mia madre, la bisnonna terribile. Oltrepassati i 95, ha messo la freccia. L’ho vista rovistare nei cassetti, stava cercando la patente. Quella che il marito, buonanima, le aveva confiscato molti anni addietro. “Se potessi guidare potrei andare da sola al caffè con le amiche“. Giusto, non fa una piega. E’ mortificante essere accompagnati. Nel frattempo inscena azioni di protesta e accumula fiabesche ricostruzioni di improbabili vicende familiari. Tutto, pur di non lasciare mai la palla all’avversario. L’ultima parola è, ovviamente, sua.

I nipoti le danno corda, sono ironici e solari. La viziano come faceva lei con loro, ché tanto poi li riconsegnava ai genitori e le regole ormai erano saltate tutte. I punti di riferimento pure. Ed è così che va la vita, scorre e si rovesciano i ruoli. Oggi più che mai, con le fandonie raccontate da chi un tempo sapeva inventare solo fiabe per la notte. E che per sopravvivere alla paura dell’ignoto si rifugia a volte nei ricordi. E spesso in una realtà costruita su misura. Tanto improbabile e contraddittoria da sembrare autentica.

Come una donna. E tale si resta, a tutte le età.