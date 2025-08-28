“Aurete”, nel calice la magia del tempo

A Monticelli, frazione di Esperia, nasce una produzione di vini davvero singolare tra orme di dinosauri, antichi romani, motorini e birra. E' la storia di Giovanni, Paolo ed Eugenio, tre amici che hanno scommesso su un territorio con grandi potenzialità ma figlio di un dio minore

On the road again! Il viaggio stavolta non è stato lungo, almeno a livello chilometrico, ma il salto temporale ci ha portato addirittura al Giurassico. Tra orme di dinosauri, antichi romani, motorini e birra si va poi a finire sempre col vino nel calice…

“Marco guarda qui, tu entri in vigna, guardi sto panorama, le colline, la pace e nella tua testa parte subito Stairway to Heaven. È proprio automatico”. Il protagonista della nostra storia si chiama Giovanni e lo ringrazio perché la musica oggi l’ha scelta lui…e che musica.

Un vino che nasce dalla… birra

Macchina e Led Zeppelin oggi ci portano in provincia di Frosinone, in un posto dove il vino è religione ma è ancora figlio di un dio minore: siamo a Monticelli, frazione del piccolo comune di Esperia e raccontiamo la storia di Giovanni, Paolo ed Eugenio, tre amici appassionati di…birra.

La vigna della cantina Aurete

Ebbene sì, galeotto fu il luppolo e le sue mille sfumature: “Ci siamo avvicinati al mondo dei vini artigianali perché noi veniamo dal mondo della birra artigianale e, come all’epoca nei primi del 2000 ci fu una sorta di epifania, di scoperta di queste sensazioni nuove date dalla birra artigianale alla stessa maniera ci siamo approcciati al mondo del vino”.

Degustando, assaggiando, studiando. La strada si traccia partendo dall’interesse e dal buon gusto, dai viaggi all’estero per scoprire i migliori birrifici, fino ad arrivare all’interesse per il vino, all’approccio prima che alla bevanda: “Quando inizi a conoscere il mondo delle birre artigianali è difficile poi tornare indietro alla birra cosiddetta classica, stesso discorso per il vino, almeno per noi. Abbiamo scoperto un mondo nuovo, meno classico e più autentico, meno accademico più diretto, con vini destinati ad essere bevuti in compagnia e per arrivare al fulcro di ogni cosa, la convivialità”.

Monticelli di Esperia, contrada Aurete e motorini

Monticelli di Esperia

Dalla semplice passione si passa all’azione, scommettere ed investire su un territorio, capirne la storia e la conformità, dargli l’attenzione che merita e metterlo in vetrina come forse mai è stato fatto prima. Quindi Val di Comino? Piglio? Eh no, troppo facile! Allora perché Monticelli di Esperia?

Le motivazioni sono nate col tempo e le vendemmie ma la realtà è che tutto è nato da un amico della zona e le scorribande adolescenziali con i motorini: “Forse all’epoca nemmeno avevo bevuto una birra ma con i motorini ci capitava spesso di passare in zona Monticelli perché un amico viveva qui. La zona era già bellissima ma solo dopo anni ne abbiamo capito l’enorme potenzialità”.

Tradizione ed uve storiche

Si perché quelle sgasate erano tra vigne già operose da decenni, se non da secoli, questo territorio nell’antichità faceva parte del Caecubus Ager “Formianum”, luogo d’elezione nella produzione del vino nell’antica Roma, prediletto da Cicerone e dal poeta Orazio che definì i suoi vigneti “vigne toniche”. Dai romani ai contadini del secolo scorso che in contrada Aurete hanno custodito il segreto di “nuove” realtà che guardano al passato e si proiettano al futuro.

“Qui c’è tutto, ottima esposizione, i Monti Aurunci che come gli spalti di un teatro ci proteggono da venti forti, ma soprattutto c’è tradizione ed uve storiche che vogliamo fare conoscere e tramandare. Quando abbiamo deciso di iniziare abbiamo parlato con i contadini della zona, veri custodi di conoscenza. Ci hanno parlato del Raspato, del Reale e da lì siamo partiti, uve che qui sono una costante nel tempo ma ancora sono sconosciute a pochi chilometri di distanza”.

Vino artigiano e gioco di sottrazione

Principi saldi dunque, agricoltura sostenibile e rispetto per la natura perché “dobbiamo pensare il vigneto come un piccolo ecosistema dove deve regnare un equilibrio tra flora e fauna, dove tutto è connesso”. E poi viticoltura biodinamica: “Siamo ciò che mangiamo e per questo vogliamo introdurre nel nostro organismo alimenti salutari, ricchi di sfumature nei sapori, complessi nelle proprietà nutritive. Abbiamo adottato le tecniche dell’agricoltura biodinamica e fatto nostra l’esperienza dei contadini, guardiani dello spirito del tempo, per ottenere terreni vivi, ricchi di humus e con una florida microbiologia”.

All’inizio è stata dura perché le vigne c’erano ma avevano bisogno di una nuova spinta: “I primi due anni di vita aziendale li abbiamo dedicati all’arricchimento dei terreni di natura franco-argillosa e ricchi di minerali (in particolare ferro e magnesio) attraverso i principi della biodinamica, con la consulenza di Michele Lorenzetti ed i preparati di Carlo Noro. Poi le prime vendemmie e i riscontri in bottiglia, emozioni forti per noi che eravamo appassionati di birra”.

Altra parola d’ordine è sottrazione: “E’ più difficile sottrarre che aggiungere, spogliare il vino di vestiti inutili e sfarzosi, andare all’essenza, agli aromi veri. Per questo in vinificazione non usiamo lieviti indigeni, le fermentazioni sono spontanee, le macerazioni lunghe e per l’affinamento prediligiamo le anfore. I nostri vini sono specchio dell’annata, degli umori della nostra terra, riflesso della conduzione agronomica, dell’amore per la pianta, la sua individualità e caratteristiche peculiari, puntiamo alla bevibilità facile senza per questo rinunciare al piacere stesso di bere”.

Raptor e Gonzo, l’essenza rossa di Aurete

Aurete Raptor

Dunque varietà locali, di quel fazzoletto di territorio, sconosciute ai più ma che man mano si stanno prendendo lo spazio che meritano. Lo meritano perché il Raspato nero di Monticelli D’Esperia mi ha incuriosito da subito, ha sicuramente un passato antico e contadino ma l’interpretazione di Giovanni, Paolo ed Eugenio, coadiuvati dalle conoscenze del loro enologo Antonino De Gennaro Aquino, lo adeguano ai tempi senza necessariamente seguire le mode.

Ne è un esempio Raptor: scheletro di dinosauro in smoking con un sigaro in una mano ed un flute nell’altra, rilassato su una poltrona, ironico e pieno di sé. Tranquilli è solo la descrizione dell’etichetta che, come per Gonzo, rende omaggio agli abitanti che circa duecento milioni di anni fa bivaccavano nei dintorni: “La zona è veramente ricca di storia, abbiamo parlato dei contadini, dei romani ma in queste aree i movimenti tettonici hanno portato all’ascensione di strati rocciosi risalenti al Triassico e Giurassico inferiore come si evince dalle orme di Sauropodi e Teropodi nelle vicinanze dei nostri vigneti”. Quindi qui, proprio vicino a questi vigneti, pascolavano beatamente diverse specie di dinosauri.

Un vigneto pluricentenario

Raptor nasce da Cariano, un vigneto pluricentenario a piede franco, uve raccolte a mano in cassetta più o meno a fine settembre, fermentazione spontanea con macerazione sulle bucce in anfora di Artenova e follature giornaliere. Svinatura e pressatura, con due batonnage a distanza di 15 giorni durante il periodo invernale, permanenza sulle fecce grosse di tre mesi, travaso ed un affinamento sulle fecce fini di 5 mesi ancora in anfora.

Raptor sa farsi valere e potremmo provare a raccontarlo in maniera accademica: colore rosso rubino e qualche sfumatura violacea. Al naso si caratterizza per note floreali e fruttate, con sentori di ciliegia e frutti di bosco, discretamente elegante e con un tannino non invadente.

Quello che non ci dice l’accademia è la crescita costante sorso dopo sorso, freschezza e sapidità accompagnano profumi e sapori che si avvicendano per chiudere alla fine con una leggerissima nota amarognola che da carattere. L’accademia poi si fermerebbe qui ma Raptor va avanti, è come se ti ordinasse di riempire un altro calice e tu non puoi fare a meno di eseguire perché oh, avrà pure lo smoking ma è sempre un dinosauro che te lo ordina.

Quel piacione di… Gonzo

Aurete Gonzo

Stesso discorso moltiplicato per dieci vale per Gonzo ma qui è colpa mia, lo ammetto fin da subito e ormai lo sapete, amo i rosati e potrei dirvi soltanto che al posto del calice userei il secchio (o una pinta per rendere omaggio alla storia dei protagonisti). Potreste dirmi che sull’etichetta c’è scritto “Gonzo Rosso” ma in realtà trattasi di un rosso molto scarico che i miei occhi a cuoricino vedono come rosato carico. C’è sempre un dinosauro sull’etichetta ma non è minaccioso, ha la camicia hawaiana e un cocktail in mano, è un tipo da spiaggia, un compagno di bevute, uno che non ti ordina di versare un altro calice ma che divide la bottiglia con te. Un amico sincero e anche un po’ ruffiano.

E’ la descrizione dell’etichetta ma anche di quello che c’è nella bottiglia, perché in Gonzo combaciano perfettamente. Il Raspato Nero incontra altri vitigni locali, vinificazione in bianco con pressatura soffice e fermentazione spontanea in vasche di cemento, affinamento sulle fecce fini per 8 mesi. Fatevi un favore, bevetelo d’estate, fresco (non freddo!), sotto un albero, improvvisando un pic nic con amici e capirete quanto sia ruffiano questo vino. Piacione, affettuoso, di compagnia. Un po’ di more, un po’ di prugne, qualche spezia. C’è tanto, formato da un po’ di tutto, c’è amore ed attrazione istantanea. Tra me e Gonzo il rapporto funziona, c’è chimica, anche senza chimica!

Stairway to Heaven volge al termine ed anche la mia visita ai vigneti di Aurete, ma ho già un invito ad assaggiare le nuove annate e quindi non escludo una seconda puntata di questa storia, magari partendo dalla Reale Bianca.

Ps: Nessun dinosauro è stato maltrattato durante le degustazioni.