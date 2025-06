Botti, abbazie e Giubileo: a Fossanova il vino si fa spirituale e strategico

Vini d’Abbazia 2025 è un importante evento a Fossanova, che celebra il vino laziale come motore di turismo e identità territoriale. La manifestazione coinvolge produttori italiani, francesi e georgiani, unendo tradizione e innovazione per stimolare crescita economica e cultura.

Mettete insieme un’abbazia millenaria, il suono morbido del vino che scivola nei calici, il profumo di pane fresco e di erbe aromatiche. Aggiungete 30 banchi d’assaggio, delegazioni francesi e georgiane, e un convegno che sa più di rinascimento agricolo che di tavola rotonda. Il risultato? È Vini d’Abbazia 2025, la rassegna dove il vino lazial-abaziale non si limita a raccontare se stesso, ma scommette (e convince) come motore per il turismo, l’impresa, l’identità di un intero territorio.

Stavolta non è solo l’occasione di dire “che buono questo Cesanese” o “che struttura questo Atina Dop”. Qui si sta parlando di strategia, visione, futuro. Il tutto nel cuore di Fossanova, tra i chiostri che sanno di medioevo e calici che sanno di visione contemporanea. La manifestazione, promossa da Regione Lazio, Arsial e Camera di Commercio di Frosinone-Latina, è il biglietto da visita del Lazio agricolo che sa parlare al mondo.

Un vino che sa di storia, spiritualità… e territorio

Sotto le volte della sala capitolare, si è parlato di Giubileo, di turismo esperienziale, di destagionalizzazione. Padre Pablo Scaloni ha aperto i lavori ricordando che “la spiritualità non è un accessorio” e che “il vino, nei suoi luoghi d’origine, è parte della narrazione di fede”. E qui viene il bello: il professor Ernesto Di Renzo (Università di Tor Vergata) ha centrato il punto come un sommelier centra il profumo di sottobosco in un rosso strutturato. “Il vino d’abbazia è evocativo, simbolico, profondamente legato al pellegrinaggio. È esperienza turistica nella sua forma più alta”. Altro che aperitivo.

Il Lazio vanta 18.000 ettari vitati, produce circa 200.000 ettolitri l’anno e muove oltre 230 milioni di euro. Non è solo terra di pastorizia e storia romana: è una regione dove le vigne parlano latino, francese e, da quest’anno, anche un po’ di georgiano. A Fossanova sono arrivate 23 abbazie italiane, 10 francesi, una georgiana. E poi consorzi, piccoli produttori, grandi visioni. Solo i vini d’abbazia più puri, figli di appezzamenti monastici spesso sotto i 6 ettari, producono fino a 40.000 litri l’anno. Non fanno numeri da supermercato: fanno poesia in bottiglia.

L’impresa che cresce dove c’è identità

Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, lo ha detto chiaramente: “Qui si fa squadra. Il vino diventa strumento di crescita, turismo e occupazione. Non è solo agricoltura, è politica industriale con le radici nel territorio”. Tradotto: se vuoi rilanciare le aree interne, non costruire centri commerciali. Finanzia il territorio che c’è già.

A fargli eco Luigi Niccolini, presidente dell’Azienda Speciale Informare: “Le nostre imprese sono centrali. Offrono esperienze autentiche, uniscono la bellezza dei luoghi alla forza dell’eccellenza. Noi siamo qui per spingerle oltre”. Ed è proprio lì, oltre, che guarda anche Massimiliano Raffa, presidente Arsial: “Il vino è racconto, rigenerazione, memoria. Le nostre cantine stanno dimostrando di saper coniugare sostenibilità, tradizione e competitività”.

Dalla banca alle botti: il credito ci mette la faccia

Non è mancato nemmeno il sostegno concreto. Carmine Daniele, vice DG di BCC Roma, ha ribadito l’impegno della più grande banca di credito cooperativo italiana nel sostenere le filiere culturali e produttive locali. Tradotto in cifre: 195 sportelli, 450.000 clienti, una banca “di prossimità” che quando parla di economia lo fa pensando anche al sapore del mosto.

A chiudere i lavori, il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia con un brindisi simbolico al territorio. A moderare il tutto, Roberta Ammendola (RAI), tra una domanda e l’altra, ha tenuto insieme un parterre di relatori che – a ben guardare – erano la prova vivente che il vino non è solo piacere: è strategia, è cultura, è identità.

Edoardo Raspelli direbbe: “Quando il vino è buono, lo capisci dal silenzio che segue il primo sorso. Quando anche le idee sono buone, lo capisci dalle mani che si alzano per lavorare. A Fossanova si è bevuto bene, ma si è pensato ancora meglio.” E questa, amici lettori, è una bottiglia da mettere in cantina. Ma anche da stappare, subito.