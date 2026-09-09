La volpe rossa cambia le regole del gioco per il Cabernet di Atina

Un volto per farsi riconoscere. Alla Ferriera nasce la nuova identità del Consorzio dei Vini DOP Atina. Non è un restyling: è il tentativo di trasformare una denominazione storica in un marchio capace di raccontare tutta la Valle di Comino.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Non basta produrre vino. Non basta affatto produrlo buono. Arriva un momento per ogni territorio in cui il vino bisogna anche raccontarlo. Altrimenti resta fenomeno territoriale, confinato alle cantine ed alle tavole di pochi Comuni e nulla di più. Alla Cantina La Ferriera di Atina, il cambio di passo è arrivato con una volpe. Rossa.

Non è una favola e nemmeno un logo scelto per caso. È il simbolo con cui il Consorzio per la Tutela dei Vini DOP Atina ha deciso di inaugurare una nuova stagione, presentando ufficialmente un percorso di rebranding destinato a diventare il filo conduttore delle cantine della Valle di Comino.

Il debutto è avvenuto durante Cabernet Experience, il progetto promosso dalla XIV Comunità Montana Valle di Comino con il sostegno di Arsial, nato per mettere insieme vino, prodotti tipici, turismo e identità territoriale.

Una volpe davanti a ogni cantina

L’idea è tanto semplice quanto intelligente. La volpe diventerà un elemento fisico, riconoscibile, collocato all’esterno delle cantine aderenti al Consorzio. Non un’insegna qualsiasi, ma un segno comune: una sorta di passaporto territoriale capace di dire al visitatore, senza bisogno di spiegazioni, che quella cantina appartiene a una storia collettiva.

In fondo la volpe, da queste parti, è un animale che il territorio lo conosce bene. Si muove tra boschi, vigneti e colline con la stessa naturalezza con cui il Cabernet ha imparato, negli anni, a convivere con il paesaggio della Valle di Comino. Adesso farà anche il lavoro di ambasciatrice.

Perché c’è una storia che spesso resta nascosta dietro il nome “Atina“. Quando si parla di Cabernet, l’immaginario corre immediatamente a Bordeaux, alla Toscana o al Veneto. Eppure nel Lazio esiste una denominazione che da oltre venticinque anni ha costruito la propria identità proprio attorno a questo vitigno. La DOC Atina, istituita nel 1999 , comprende le tipologie Atina Rosso, Atina Cabernet, Atina Cabernet Riserva e Atina Semillon. Il disciplinare prevede che l’Atina Cabernet sia prodotto con almeno l’85% di Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc, mentre l’Atina Rosso combina Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Cabernet Franc in un equilibrio che è diventato la firma della denominazione.

Non è una curiosità da addetti ai lavori. È il motivo per cui il Cabernet della Valle di Comino è considerato una delle espressioni più originali del panorama vitivinicolo laziale, tanto da essere oggi protagonista anche nelle grandi iniziative regionali dedicate ai vini del Lazio.

Fare squadra, finalmente

L’assessore regionale Giancarlo Righini

La vera notizia, però, forse non è nemmeno la volpe. È il verbo che ricorre più spesso durante la serata: fare sistema. Perché per anni le cantine hanno raccontato soprattutto sé stesse. Oggi il Consorzio prova a ribaltare la prospettiva: raccontare prima il territorio e poi le singole aziende. È una differenza sottile ma decisiva. Perché chi arriva ad Atina non compra soltanto una bottiglia. Compra un paesaggio, una storia, un’idea di territorio. Ed è esattamente su questo che si gioca la partita dell’enoturismo.

Alla Ferriera, il messaggio è arrivato anche dalla politica. Tra gli ospiti c’era l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, presenza che ha dato peso istituzionale a un progetto che punta a trasformare il vino in leva di sviluppo economico e turistico.

Accanto a lui amministratori locali, sindaci, produttori e rappresentanti di Federlazio, che hanno insistito su un concetto ormai diventato quasi obbligatorio quando si parla di aree interne: competitività significa mettere insieme imprese, istituzioni e produzioni locali, non procedere ciascuno per conto proprio.

Cabernet Experience, del resto, nasce proprio con questo obiettivo. Il progetto della XIV Comunità Montana prova a trasformare il vino nella porta d’ingresso di un racconto più ampio: gastronomia, tradizioni, turismo e imprese come capitoli della stessa storia. Una strategia che negli ultimi anni sta diventando sempre più centrale nella promozione dei territori del vino italiani: non vendere soltanto etichette ma costruire esperienze riconoscibili e capaci di restare nella memoria.

Il segnale davanti alla porta

Alla fine, forse, la vera novità è proprio quella. Da oggi, davanti alle cantine del Consorzio, ci sarà una volpe rossa. Qualcuno la vedrà come un logo. Altri come un’operazione di marketing.

Ma se il progetto funzionerà, tra qualche anno quella sagoma potrebbe fare quello che ogni marchio territoriale sogna di riuscire a fare: diventare il modo più semplice per dire, senza pronunciare una parola, “qui comincia la Valle di Comino”.