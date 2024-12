Altro che “maghi” ciociari, al Ministero è arrivato Jupiter, per parlare di cancro

Un astronomo che fa gli oroscopi e letture astrali ad una conferenza stampa sotto responsabilità di Schillaci: sul cancro

Era successo tutto ad ottobre scorso ma sarebbe tranquillamente potuto succedere nell’ottobre del ‘69 o ad ottobre del 2058: una (sedicente) maga era andata a processo. La donna, di Pontecorvo, era ed è imputata del solito starter pack di fandonie che da millenni allamano i gonzi ed i bisognosi, specie quando le due categorie coincidono. Consulenze mai di persona in esordio su: mali d’amore, problemi di lavoro.

E sì, problemi di salute. I malcapitati se la cavavano con 80 euro a seduta da inviare ad una Postepay per arrivare a “riti di purificazione” – come spiegò Ciociaria Oggi – che costavano anche 1000 euro manco fosse una ditta espurghi da chiamare. Risulta perfino banale raccontare com’è andata, dato che parliamo di un copione fisso ed immoto da secoli.

Le denunce alla “maga” di Pontecorvo

L’Aula della Corte d’Assise di Cassino

Qualcuno dei gonzi aveva deciso di diventare ex gonzo ed aveva denunciato la (presunta) truffa. E quel qualcuno era stato quello tra i gonzi a cui la “maga” aveva prospettato malefici con malattie gravi in caso non avesse pagato il dovuto.

Malattie gravi come il cancro, malattie serie che ammazzano e/o piegano famiglie ad una liturgia del dolore e dello spaesamento che non si riprendono più. Purtroppo neanche dopo la morte di chi amavano. E bene che vada neanche se guarisce, perché lo spettro di una recidiva ti accompagna per tutta la vita.

Tristezza e rassegnazione

E’ roba seria da cui ci si aspetta, con tristezza e rassegnazione, che vadano in deroga quei micro-sistemi complessi della società in cui maggiormente albergano impotenza, ignoranza, disperazione o serena idiozia. Matilde Celentano, sindaca di Latina, della sua malattia ne ha fatto lotta, lezione civica e messaggio etico, ad esempio. Di certo (non per parte presuntivamente penale, ma per format) non è roba che ti aspetteresti dal Ministero della Salute oggi retto da Orazio Schillaci, cioè da un docente universitario a tutto tondo.

Matilde Celentano

Schillaci che pare non si sia materializzato, nel locale dell’Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute a Roma, ma che comunque rischia di intestarsi la cappellata pre-natalizia più grande dai tempi del Mago Otelma che invocava gli Elohim al Maurizio Costanzo Show. Perché sì, pare sia accaduto proprio questo: che ad una conferenza stampa messa in piedi dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, qualcuno abbia invitato un “mago”, un astrologo in pratica.

Quella volta al “Costanzo Show”

Tanto per restare in tema di Maurizio Costanzo show e per mettere a fuoco l’immensa caduta di stile del ministero di Viale Ribotta giova ricordare una memorabile puntata. Nel corso della quale una giovanissima ed ancora acerba Antonella Elia si sporse di sbieco dalla sua seggiola e si rivolse ad un’ospite presente al celeberrimo salotto tv con questi termini: “Perché lei è un’astrologa vero?”. Ecco, quella “astrologa” era Margherita Hack.

Maurizio Costanzo (Foto: Andrea Giannetti © Imagoeconomica)

Che essendo una persona spiritosa la corresse con bonomia spiegandole che lei era “astronoma”. Poi che non era esattamente la stessa cosa, e che non applicò la Legge di Lynch usando la ghiera delle luci di sala.

Il guaio grosso è che mentre un talk show è studiato apposta per mettere sotto il riflettori casi umani un Ministero della Repubblica Italiana magari ha un’altra mission.

L’influsso degli atri sulla salute

Nelle declinazioni della quale di certo non rientra la presenza di un astrologo che ha parlato di “influssi di astri e pianeti e su un ovviamente vago ‘equilibrio con l’universo’” in eziologia diretta con il nostro benessere. Non ad un evento sotto egida istituzionale di rango massimo e certissimamente non quando quell’evento ha come focus il tumore. Da quanto riferisce Enrico Bucci de Il Foglio tutto sarebbe accaduto lo scorso 5 dicembre, e sarebbe accaduto in maniera talmente eclatante che più di un giornalista ha abbandonato quell’aula dedicata ad un generale dei Carabinieri famoso per la sua attività alla guida del Nas.

Già, paradosso estremo ed ossimoro massimo: il Ministero della Salute avrebbe ospitato una conferenza stampa sul cancro. E lo avrebbe fatto invitando una persona che contrabbanda i giri su se stesso di Plutone per mistica zen in un posto dedicato ad uno che combatteva le contraffazioni.

“Parodia di dubbio gusto”

Bene ha fatto il giornalista a parlare di una “parodia di dubbio gusto (…). A presenziare la conferenza è stato infatti chiamato, con una scelta che risulta inspiegabile e inaccettabile, l’astrologo noto come ‘Jupiter’, alias Rino Liuzzi di Conversano, personaggio che ha monopolizzato l’attenzione con discorsi sugli influssi di astri e pianeti”. Il senso della svista maiuscola è abbastanza ovvio da non meritare particolari decrittazioni logiche.

Orazio Schillaci

L’astrologia non ha basi scientifiche e non c’entra un cosiddetto con l’astronomia, figurarsi con la medicina, addirittura con quella oncologica. Evidente quindi che “affidare (a Jupiter – nda) un ruolo centrale in un evento che sarebbe dedicato all’oncologia, non è solo un insulto alla scienza, ma anche a tutti quei pazienti e familiari che ripongono fiducia in istituzioni come la Lilt per ottenere informazioni serie, cure migliori e un impegno rigoroso nella ricerca”.

Approccio antiscientifico

Un approccio anti-scientifico in un posto che ha la tutela istituzionale del dicastero in cui la scienza si mette a servizio del dolore umano è di fatto il peggio che potesse capitare al titolare di quel dicastero stesso. Perché sia chiaro: nel suo “ambito” Jupiter-Liuzzi ha tutto il diritto di esercitare le sue “doti” di guardone di fatti venusiani.

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Ed è altrettanto evidente che la sua attività non può e non deve essere accostata, se non in iperbole narrativa e per mero effetto scenico, a quella di millantatori che sulle chiaroveggenze hanno lucrato. Ma un astrologo è e resta un astrologo, cioè una persona che non può figurare tra gli ospiti di un evento di medicina, fosse anche “solo” medicina estetica.

Perché col cancro non si scherza, e sul cancro ancora meno.