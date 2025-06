Cittadini, non sudditi: il 2 giugno ci chiama ancora

Il 2 giugno 1946 rappresentò una svolta fondamentale per l'Italia, segnando la scelta della Repubblica e la fine della sudditanza. Non fu solo un anniversario, ma un impegno collettivo verso l'uguaglianza, evidenziato dall'articolo 3 della Costituzione. Riconoscere i diritti e le responsabilità dei cittadini è cruciale per una democrazia autentica.

Non fu solo una festa. Fu un atto di coraggio collettivo. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero la Repubblica ma soprattutto scelsero di diventare cittadini e smettere di essere ciò che erano stati fino a quel momento: sudditi. È da quella decisione che nasce la nostra Repubblica e la sua Costituzione: non fu un regalo né una concessione come fu invece lo Statuto Albertino.

Fu una conquista: costruita sul sangue dei martiri della Resistenza, sull’urlo straziato delle madri che videro morire i loro figli torturati per estorcergli segreti, l’orrore delle donne ciociare stuprate da un nemico che ci avevano promesso sarebbe stato fermato sul bagnasciuga. Sul dolore delle vedove che non videro tornare i loro mariti strappati al loro focolare e spediti sui fronti nei quali eravamo convinti che servissero poche migliaia di morti per sedersi al tavolo dei vincitori. Decisione scellerata di un duce che volle dichiarare guerra agli Stati Uniti d’America: avesse almeno guardato la differenza tra l’elenco del telefono della sola New York composto da due volumi e l’elenco di tutta l’Italia riassunto in sei paginette.

Capitolo aperto

Ernesto Maria Ruffini con Mauro Buschini da Ubik

Nasce da lì il voto del 2 giugno. Ed ha ragione Ernesto Maria Ruffini, nel suo saggio Uguali per Costituzione presentato un anno fa a Frosinone per iniziativa dell’ex presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini. Ci ricorda che quella scelta non è un capitolo chiuso: è una promessa ancora aperta. E che l’articolo 3, con il suo imperativo sull’uguaglianza, è il cuore vivo di quella promessa.

Ogni anno, il 2 giugno torna a ricordarci chi siamo: una Repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare. Ma è un tempo in cui i richiami ai valori costituzionali rischiano di suonare come retorica stanca, nel quale è urgente l’occasione per restituire profondità e urgenza a quella data fondativa.

L’articolo 3 impone alla Repubblica non solo di riconoscere pari dignità a tutti ma di rimuovere attivamente gli ostacoli che ne impediscono l’effettivo esercizio. Non è una formula di cortesia, è un impegno vincolante. È il cuore di una Costituzione che non nasce per grazia sovrana. Ma dalla volontà diretta del popolo italiano nel referendum del 2 giugno 1946. Per la prima volta nella nostra storia, la Costituzione non fu “concessa”, ma scelta. Ed è per questo che il 2 giugno non è solo un anniversario: è un patto da rinnovare .

Giganti di allora, nani di oggi

Un patto scritto da Costituenti che erano giganti se paragonati ai loro successori dei giorni attuali, incapaci spesso di articolare un ragionamento di lungo respiro e per questo pensano di avere ragione strillando o spostando il discorso sulla contrapposizione sterile.

Capire bene cosa c’è dietro il 2 giugno non è un esercizio di memoria: è un’urgenza democratica. Dossetti parlava della Costituente come di un “crogiolo ardente” in cui, sulle ceneri di una guerra mondiale e di una dittatura, le culture politiche si promisero insieme un futuro condiviso. Com-promesso , come diceva Pietro Scoppola: non un ripiego, ma una promessa comune. Da lì è nata la nostra casa, quella che Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze, chiamava la casa comune.

La cura per le parole e la rigidità della Costituzione. Il linguaggio scelto dai costituenti era sobrio, chiaro, pensato perché ogni cittadino potesse comprendere i propri diritti e doveri. E la rigidità – spesso descritta come un limite – è invece una garanzia. Serve a proteggere i principi fondamentali dai capricci delle maggioranze momentanee. Serve a custodire la continuità della nostra democrazia. Per questo, la riforma costituzionale più grande che oggi si possa fare sarebbe quella di cancellare tutte le riforme fatte da ottant’anni a questa parte .

Rigida e malleabile

(Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Perché questa Costituzione, come la scrissero i Costituenti, era rigida nei principi ma anche malleabile nell’interpretazione: capace cioè di includere, senza strappi, nuovi diritti e sensibilità.

I cittadini hanno la chiara percezione che quel patto da loro sottoscritto con il voto del 2 giugno non sia stato rispettato. In settori come la Giustizia, la Sanità, l’istruzione, il lavoro, l’immigrazione, l’informazione, il diritto di tutti ad arrivare decorosamente a fine mese. La nostra è – o dovrebbe essere – una Repubblica democratica e sociale. Ma senza uguaglianza sostanziale, la democrazia rischia di svuotarsi, e lo Stato sociale di logorarsi. Se il 2 giugno ha un senso oggi, è proprio quello di rimetterci davanti a questa verità: che la cittadinanza non è solo un’identità, ma una responsabilità.

Chi invoca oggi riforme costituzionali a colpi di maggioranza dovrebbe ricordare che la nostra Costituzione è stata pensata per durare, non per assecondare l’umore di un’epoca. Ed è proprio la sua “lentezza” — quel tempo lungo e riflessivo richiesto per modificarla — che rappresenta la sua forza. Perché la Costituzione è stata scritta da uomini che sapevano guardare lontano.

In questo 2 giugno, non celebriamo solo una data. Ma va ricordato il compito. Sta a noi, oggi, colmare quella distanza tra la promessa del ’46 e la realizzazione che ne vediamo oggi.