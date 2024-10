Connettersi davvero con l’altro: quello che Spreafico ha chiesto ai giovani

“No, cari ragazzi, non basta una chat, ma non è sufficiente: tutti quei puntini, abbreviazioni che poi non si capisce niente...”

Della parola “comunicare” spesso si assaggia la tonda saccenza tecno-cartesiana, ma lo si fa dimenticandosi dell’etimo. E di quel prefisso immenso e spaventoso che arriva dritto dal latino: “cum”. Cioè assieme, cioè tra persona e persona. Ci vorrebbero cataste di parole per definire la grandezza del concetto di comunicazione umana, le sue implicazioni, il suo valore. Quel che essa fa agli animi, alla conoscenza ed ai destini della nostra specie. E’ tutto fondato su quanto siamo in grado di intercettare il linguaggio dell’altro, questo universo fragile che abbiamo costruito, su quello e sul grado di empatia che da quel bisogno scaturisce.

Attenzione, ché c’è un equivoco che va chiarito subito: la comunicazione non è divulgazione. Cioè, qui non parliamo di uno scambio di informazioni, ma di una somma. Della capacità cioè di fare crasi tra gli animi, prima che tra gli intelletti. Di fare scopo attraverso il cemento comune della parte di noi che ci fa davvero vedere l’altro. Mettere assieme il proprio vissuto, le proprie idee e le proprie emozioni e dipanarle su una scala valoriale che segue passo passo le relazioni che il “binario” della società ci offre.

Progresso e civiltà ormai divisi

E qui iniziano i guai da cui Ambrogio Spreafico ha messo in guardia i giovani, perché a volte progresso e civiltà non vanno a braccetto e perché questa società è progredita ma non sempre civile. Battezza l’AI ma non esalta il linguaggio della speranza. Il vescovo delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri unite in persona episcopi lo ha fatto nel corso dei recenti incontri di Fiuggi, Casamari e Tecchiena Castello.

E sul tappeto di un summit interdiocesano che ha rimesso al centro una Chiesa viva ed inurbata nelle trame dell’esistenza umana, che non è mai immune da lordure etiche con cui fare i conti. Una “Chiesa in cammino tra speranze e angosce del mondo”. Serve un cambiamento che stia al passo con questo sistema complesso che corre forte, a volte senza vedere la direzione giusta e con cecità accentuate dall’incedere della Storia.

Ridisegnare le priorità: etiche e spirituali

E con esso serve che siano ridisegnate le priorità etiche e spirituali di chi, più di tutti, il mondo può cambiarlo: in meglio. Le parole dell’alto prelato hanno dato la cifra di una umanità dolente perché silente. Perché incapace di comunicare la “gioia e la speranza della vita cristiana” con il giusto registro. “Il cambiamento d’epoca in cui siamo esige che anche noi cambiamo. Spesso viviamo come se fossimo in un antico palazzo che ha le sue crepe e rischia di crollare, senza che nessuno cerchi di metterci mano. Si continua facendo le stesse cose, come se niente fosse”.

C’è un esafarmaco su cui costruire il riscatto della comunicazione umana ed trova veste cardinale in sei verbi: ascoltare, vedere, ripetere, imitare, servire, comunicare. Sono tutti predicati in predicato di sforzo. Quello supremo ed ormai dimenticato di capire l’altro, invece che inquadrarlo. Di sentirlo invece che di disegnarne forme perfette. E di aiutarlo nei bisogni che devono tornare fardello comune per tutte le spalle del mondo.

Cosa crediamo sia utile alla vita

Spreafico ha indicato la via: “Così ripetiamo concetti, verità, schemi, devozioni, pratiche religiose, facendo fatica a capire che quello che abbiamo detto fino a ieri. Oggi forse solo pochi lo capiscono, e soprattutto pochi lo credono utile per la loro vita”. Sì, ma c’è una via, c’è un’autostrada dell’empatia e della spiritualità che non preveda la sola corsia di chi ci guida ed i soli limiti di velocità di chi vuole arrivare primo? Ci sono “alcuni atteggiamenti che ci possono aiutare nel nostro essere discepoli di Gesù nella realtà in cui siamo, comunicando la gioia e la speranza della vita cristiana”.

Per chiedere ascolto serve un preambolo, quello di ringraziare chi ascolto te lo dà, e Spreafico non conosce le malie del prestigio che incarna suo malgrado. Perciò nel summit di Casamari ha ringraziato i giovani. Lo ha fatto “perché avete saputo ascoltare l’invito e siete qui”. No, non accade sempre, ed il vescovo ha voluto pescare a piene mani in quelle coscienze senza macchiarsi dello stesso errore che voleva sottolineare. “E invece, nei nostri mondi, quante volte uno parla e l’altro non ascolta. Succede in famiglia, tra gli amici. Ma se non lo ascolto, come faccio a capire se dietro quella faccia scura c’è un problema?”.

Capire davvero, e a volte salvare

E come si fa a capire che forse dietro quel problema c’è un animo devastato dal nichilismo o dall’indifferenza verso quello degli altri? C’è un universo immanente che non è più parallelo, ma dominante, ed è quello dei social. Un universo in cui mediamente tutto è visibile con gli occhi e nulla è percepibile con l’animo. Gli strumenti ci sarebbero anche, ma la “voluntas” di andare oltre i pixel in quell’universo non è incentivata.

“No, cari ragazzi, non basta una chat, tutti quei puntini, abbreviazioni ecc, che poi non si capisce niente”. C’è una via perduta che Spreafico ha indicato: “Se tu invece ascolti l’altro, allora lo capisci”.

“No, non basta una chat”

“Guardate che i social sono utili, io non li condanno mica e con moderazione li uso anche io. Ma non si può sempre star lì a chattare”. Già, non si può sempre star lì a chattare.

A volte bisogna vivere la vita. E capire che la si può vivere solo come comunità. Insieme, e sempre con quel prefisso benedetto: “cum”. Per “connettersi davvero con gli altri e per essere protagonisti del cambiamento e costruire la pace, a cominciare dalle nostre belle città”.

E vederne la bellezza oltre quel che della bellezza ci dicono i nostri smartphone.