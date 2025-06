Contro tutto, contro tutti. Persino contro sé stessa

Il voto nei Referendum mette in luce le difficoltà del centrosinistra. Intrappolato in una retorica di negazione. Senza proposte concrete e con divisioni interne, rischia di perdere la sua identità. Non si vince sventolando dei no ed avendo come unico progetto posizioni "contro”

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Si è votato ieri oggi. Si vota oggi per mezza giornata . Si vota per dire “no” al “sì” e per dire “sì” al “no”, come ormai accade nei nostri riti elettorali più recenti. L’elettore che è voluto andare alle urne consapevole di cosa stesse votando ha avuto difficoltà. Perché cinque quesiti referendari sono troppi per consentire a ciascuno di loro di conservare dignità propria. E quando non è chiaro il quesito, non scatta il coinvolgimento e nemmeno la mobilitazione.

Ce n’è uno, tra tutti, che brilla per ambizione: quello sulla cittadinanza, per facilitare l’accesso agli stranieri extracomunitari. E ce n’è un altro, a dir poco imbarazzante, che pretende di rimettere in discussione uno dei pochi atti di governo di sinistra che avessero un respiro moderno: il Jobs Act.

Definito per negazione

Elly Schlein (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Sia chiaro, il Jobs Act non è come l’ultima tavoletta di Mosè. Ma negargli il merito di aver cercato — in un’Italia addormentata sulle cattedre sindacali e sui posti fissi come panacee — di traghettarci nel XXI secolo, è operazione da iconoclasti stanchi, incapaci di costruire qualcosa di proprio. E, guarda caso, proprio lì si è appuntata la nuova passione del centrosinistra.

Chiariamo subito un fatto: il centrosinistra — o, meglio, ciò che resta di esso — oggi è un contenitore identitario definito per negazione. È “contro” qualcosa, raramente “per” qualcosa. È contro la Meloni, contro Salvini, contro Tajani, persino contro Renzi e Calenda. Ma è anche contro se stesso: contro la sua storia, contro il suo passato recente, contro quelle riforme che in altri tempi avrebbe difeso con i denti.

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Sfiduciato e diviso, il Campo largo appare largo solo di nome. Stringendolo bene, ci si trovano dentro i soliti noti, più qualche passeggero del grillismo tardivo. Un’armata Brancaleone, oggi improvvisamente compatta solo per dire no al Jobs Act, no ai termovalorizzatori, no alla sicurezza come politica pubblica, no al garantismo come equilibrio tra poteri. È una sinistra che ha fatto del “no” il proprio inno nazionale.

Ma la domanda da porsi è: può un blocco politico che si riconosce solo nell’antagonismo avere la pretesa di governare? Può un’alleanza cementata dal rigetto — e non dalla proposta — presentarsi al Paese come alternativa credibile? La risposta, dicono le urne, è sotto gli occhi di tutti.

Vincitori comunque

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Si è detto che oggi, qualunque sia l’esito del voto, il centrosinistra proclamerà la vittoria. Lo avrebbe fatto se il quorum fosse stato raggiunto. Ma lo farà anche se non verrà raggiunto, raccontando i voti validi come “sua” base elettorale. È lo stesso errore, per carità, già fatto da Matteo Renzi nel 2016, dopo il referendum costituzionale. Ma l’errore, ripetuto, da semplice inciampo diventa stile politico.

E questo stile — il rinnegamento sistematico — è diventato la norma. Oggi si attacca il Jobs Act per mostrarsi di sinistra. Domani si demolirà l’esperienza Minniti per mostrarsi umani. Dopodomani si affosserà il garantismo perché “da destra”, e si dirà che la sicurezza non è una battaglia da combattere. A furia di cancellare tutto ciò che un tempo era riformismo, resterà solo una caricatura del movimentismo. Non una proposta, ma un’ombra.

Lo si vede bene sull’energia. Il termovalorizzatore — che Roma chiedeva a gran voce — è tornato a essere tabù. Lo si vede sulla giustizia, dove si è lasciato il garantismo nelle mani della destra per paura di sembrare indulgenti. Lo si vede sull’immigrazione, dove si è preferito attaccare la realtà piuttosto che governarla.

Senza identità

Referendum o non referendum, è questo il vero nodo politico: una sinistra che per sentirsi coerente ha bisogno di sconfessare se stessa, che per sentirsi “vera” ha bisogno di negare ogni passo avanti fatto ieri. Una sinistra che ha barattato l’agenda dei doveri con quella dei diritti. Che ha scambiato la responsabilità di governare con la comodità di protestare .

Ma il Paese si governa. E si governa non contro la realtà, ma dentro di essa. Non con l’utopia della piazza permanente, ma con la concretezza della responsabilità. Il Jobs Act, coi suoi difetti, era questo: responsabilità. Quella che oggi manca a chi finge di voler cambiare tutto, partendo dal negare ciò che già funziona.

Se il centrosinistra di oggi si accontenta di sfilare con i suoi “no” come vessilli, non ha un respiro lungo. Ma chi vuole davvero costruire il futuro sa che non c’è progresso nella nostalgia, né giustizia nel risentimento. Solo una sinistra che si riappacifica con la propria storia può davvero tornare a essere alternativa. Altrimenti, sarà solo un coro di voci stonate che — per dirla con Guareschi, non con Marx — parlano al popolo ma non lo ascoltano.