E’ morto il bracciante lasciato senza cure: è morta la nostra pietà 

La morte del bracciante indiano al quale un macchinario aveva strappato via un braccio. Con lui è morta la nostra umanità

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Le parole hanno un peso. Contengono un significato ed ispirano conseguenze. È morto Satnam Singh il ragazzo indiano che a Latina “aveva perso un braccio” durante il suo lavoro nei campi. No. Siccome le parole hanno un peso, Satnam non era uno sbadato, non era uno che distrattamente si perde un braccio. Glielo ha “mangiato” una macchina agricola.

Gli è stato strappato e non è stato soccorso. Quelli per cui lavorava consideravano anche lui una macchina. Le macchine si sostituiscono: che fa se si rompono?

Senza umanità

A Forza di dire “noi” e tutto il resto sono “altri” ci siamo persi la cosa che ci accomunava: l’umanità. Il ragazzo, aveva poco più di 30 anni, è morto, cancellato anche dal rispetto per il male e per la fine. Conta solo che si finisca in fretta il lavoro e al minor costo possibile anche se quel minimo costo è la vita, la vita umana.

Vengo da un mondo in cui il dolore e la tragedia erano al centro della vita e tutti avevamo il dovere del soccorso e mai il diritto alla sopraffazione.

Satnam Singh era un ragazzo indiano, venuto qui per vivere almeno. Andato via da un posto in cui vivere è meno speranza: è morto senza che ci siamo fermati.

Vogliamo pagare meno le zucchine, la mozzarella e non badiamo più se quel meno è una vita umana. Noi e gli altri, per restare nell’illusione di essere diversi e meglio: stiamo negando la nostra civiltà che è diritto di ciascuno ad essere umano.

Forse il ragazzo si poteva salvare se … Se ci fossero state umane persone e non “noi” verso “altri”.