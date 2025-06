Guglielmo che cinque anni fa andò ad aspettare la Legge assieme a Serena

Cinque anni fa il padre della 18enne di Arce assassinata smise di aspettare perché smise di vivere. Ed oggi non abbiamo ancora un giudicato

Aspettava la Signora con la Bilancia, alla fine lo ha trovato quella con la falce. Cinque anni fa. La vita di Guglielmo Mollicone, la vita e la morte, stanno tutte qui, condensate nel lasso di tempo intercorso fra ciò che aspettava e ciò che gli toccò quando era ancora in attesa.

Tra la speranza di trovare pace e la doccia fredda di una vita che pace lo diventa solo quando cessa. Quello di queste ore nel 2020 fu amarissimo epilogo di una storia meschina, per come è cominciata e per i troppi giri di clessidra che ha fatto.

E poi per come finirà, con una sentenza che non avrà ad ascoltarla orecchie ansiose, orecchie di padre attaccate ad un cuore frullato. Perché Guglielmo Mollicone alla vita ci teneva, e ci teneva soprattutto per esserci in un dato momento della stessa, il momento della verità giudiziaria sull’assassinio di sua figlia.

La tragedia e la speranza

Ora, in circostanze del genere, sarebbe fin troppo facile spolverare i canoni della tragedia classica, quella in cui la cosa più ineluttabile dell’universo, la morte, stronca la faccenda più opinabile del pianeta, la giustizia italiana. Ma non sarebbe corretto.

Non lo sarebbe innanzitutto per Serena, e a ben vedere neanche per la giustizia. Che sarà pure ritardataria, arrancante e a volte cieca, ma poi la sua strada la imbocca. Solo che con inquietante frequenza lo fa tardi. Spaventosamente e dolosamente tardi. E non in mesto contrappunto con la pur tragica impossibilità per un padre di vedere gli assassini di sua figlia sul banco degli imputati; quello per quanto orribile ci sta.

Lo fa in tragico contrappasso con un’idea di Diritto che ha nella giustezza del suo tempo di applicazione la sua sola ragione di esistere, come concetto enunciato per massimi sistemi e come norma applicata in sistemi complessi.

Come invece non è successo per il delitto di Arce, con una 18enne ammazzata e incaprettata ad inizio millennio. E con le mani di chi la uccise non ancora pigiate sul tampone di un ufficio matricola del Dap.

Ad un soffio dalla meta…

La verità è che la più bastarda delle congiunture ha fatto si che Guglielmo si ammalasse ad un soffio da quella che lui considerava la meta. O quanto meno dalla griglia formale della stessa, visto che sugli attuali imputati-quater per il delitto di Arce grava una remissione a dibattimento di secondo grado della Cassazione per un Appello giudicato carente come pochi prima nel merito.

Quindi che Guglielmo fosse morto è stata cosa dolorosissima ma non “ingiusta” in sé. Non più di quanto la morte corporale stronchi le aspettative di ognuno di noi senza deroga alcuna. Chi non vorrebbe esserci ad ogni costo quando il primo nipote si laurea? Ed a quanti poi tocca davvero?

La cosa ingiusta, veramente e abissalmente ingiusta, è che la Legge come strumento pratico (non la giustizia come concetto etico) abbia arrancato per tanti anni nell’individuare la verità d’aula. E che nel frattempo Guglielmo ha sofferto da vivo, sofferto cose atroci.

Il tempo che è troppo

Anche se il povero papà di Serena avesse campato cent’anni e visto compiersi il ciclo di giustizia che reclamava sarebbe stato comunque uno sconcio assoluto il fatto empirico che sull’omicidio di Serena il tempo sia diventato grandezza così tiranna.

Tiranna e derisoria. Sconcio che in merito allo stesso si sia incarcerato, processato in primo, secondo grado e in Cassazione un innocente.

Quel Carmine Belli che oggi ancora trema, quando dopo il suo fermo e non essendo ancora arrivata la troupe di Canale 5 a riprendere lo scoop, venne fatto risalire con le manette e messo a discesa bis lungo quelle stesse scale ad uso di telecamere “blasonate”.

Portato via al funerale

Guglielmo Mollicone davanti al Palazzo di Giustizia di Cassino

Che ci siano voluti poi altri anni, lustri grassi e pieni, per affidare ai progressi delle scienze forensi quello che già 24 anni fa poteva esser risolto con l’investigazione empirica. Perché allora altro o poco più non si seppe fare invece che prelevare Guglielmo, proprio lui, nel bel mezzo del funerale di sua figlia ammazzata. E strapparlo al rito di un dolore che gli ha fatto comparaggio al cuore per anni ed anni.

E forse quell’ombra di sospetto così remota e vacua eppure così segnante gli faceva male quasi quanto l’assenza di Serena e gli dava una motivazione accessoria ma forte per vedere il caso chiuso. Portare via un padre lontano dalla bara tiepida con la carne della sua carne dentro è stato gettare le basi per una cosa che gli americani chiamano cold case.

Ma noi non siamo gli americani, e quelle faccende là le chiamiamo con nomi e cognomi più diretti: fu sconcio assoluto, fatto senza nessuna urgenza, solo nel tentativo di mettere pressione in una fase nella quale le indagini brancolavano nel buio. Tanto è emerso nel corso dei dibattimenti.

Il delitto nel delitto

Perché cercare la verità è difficile e cercare quella d’aula è arduo. Ma annullare un intero processo bis solo per non avere saputo motivare le scelte prese o per non aver voluto affrontare i nodi cruciali sui quali si doveva scegliere, scaricando l’incombenza sul successivo grado, è imbarazzante. È pilatesco. È un lavarsene le mani fatto proprio da chi invece sta lì per decidere.

E’ un delitto dopo il delitto, con il tempo che si fa complice e testimone insieme. Guglielmo aveva vissuto nell’attesa che si colmasse il gap ma nel frattempo è morto. E il giorno in cui venne trovato il cadavere di Serena era diventato il giorno in cui i resti terreni di suo padre erano andati a sentire la terra sulla faccia.

Terra che, malgrado l’augurio sincero del mondo, lieve non lo è mai. Senza che la legge abbia dato conforto a quegli anni.

E a pensarci bene viene anche da passare la lima sul cinismo che queste parole sudano. A pensarci bene se non è tragedia questa…