I tempi ipocriti in cui va di moda il carnefice

Capiremo che la sicurezza costa e ci dobbiamo armare, nessun altro lo farà per noi che venderemmo la libertà per l'inutile tranquillità

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Il tempo presente è tempo strano, è il tempo in cui la vittima diventa carnefice per il pensiero politicamente corretto. È il tempo in cui la colpa è non accogliere la prepotenza come grazia. Un tempo amavamo gli eroi ora la viltà è virtù.

Tempo in cui la colpa degli ucraini è non essersi arresi ai russi che li hanno aggrediti. Ma come volete battervi? Così il cattivo si fa più cattivo ed è colpa vostra che vi ostinate.

Gli ebrei arrendevoli

(Foto: Museo del 900 e della Shoa di San Donato Valcomino)

Gli ebrei poi… Sono secoli e secoli che si arrendono, ora si sono armati davanti ad un pogrom, come hanno osato? Erano così docili e disarmati il secolo passato quando furono assassinati in sei milioni.

A prescindere dal pro e contro Benjamin Netanyahu che è tema estremamente divisivo anche in patria, resta il tema portante. E cioè che dovevano, gli ebrei, oggi come ieri lasciarsi morire, come fanno i bisonti davanti ai cacciatori.

Se il bisonte muore senza un lamento gli altri restano fermi a farsi uccidere. Se una donna viene uccisa, sicuramente ci sarà qualche colpa sua.

La dittatura della resa

La libertà è sostituita dalla dittatura della resa, dall’indegno bisogno di pace e l’utopia sono i cimiteri. In Europa sotto il tetto sicuro americano li odiamo gli americani.

E rivendicando libertà civili, fino a quella di morire a discrezione, tifiamo per preti che si fanno capi politici che lapidano gli omosessuali e impediscono alle donne di leggere e scrivere.

Laici ma amanti del fideismo

Qui, siamo laici ma ci piacciono Stati che hanno per legge libri di fede. Tempi ipocriti, di ipocriti che venderebbero la libertà per la loro inutile tranquillità.

Così rivendico il diritto di Resistenza dell’Ucraina davanti alla viltà di Putin, il diritto di Israele di difendersi da Hamas, e il diritto dei preti (di ogni fede) di predicare del dopo la morte ma in questa vita rispettare come gli altri le leggi degli uomini.

E per gli americani che si ritirano? Capiremo che la sicurezza costa e ci dobbiamo armare, nessun altro lo farà per noi.

(Foto di copertina Pavlo Petrov / the Collection of War)