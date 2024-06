Il mito di Europa per cui andare a votare

Il mito di Europa. Ed il suo significato. Figlia della libertà di essere come vuole. Ed una buona ragione per chi è andato a votare

Oltre il 40% al voto ed altre quattro ore per andare alle urne: è la situazione fotografata alle ore 19 di domenica. Destra o sinistra, questa campagna elettorale non ha spiegato come vogliono cambiare l’Europa. Ma non sono mancate le situazioni al limite del paradosso: si sono candidate per l’Europa persone che l’Europa non la vogliono.

Ma cosa e’ l’Europa? Oggi abbiamo scelto chi ci rappresenta in Europa ma la domanda resta.

La principessa Europa

Lei Europa è una principessa che Zeus vuole ingannare ma lei resiste. lei vuole essere figlia della sua libertà, del suo diritto di essere come vuole. Il mito racconta che Zeus si innamorò di Europa dopo averla vista su una spiaggia con le ancelle mentre raccoglievano fiori. Ordinò ad Ermes di guidare i buoi del padre di Europa verso quella spiaggia e poi Zeus assunse le sembianze di un toro bianco: le si avvicinò e si distese ai suoi piedi: Europa salì sul dorso del toro, impressionata dalla sua mansuetudine ma questi la rapì e la portò attraverso il mare fino all’isola di Creta. Qui Zeus rivelò la sua vera identità e tentò di possedere Europa con la violenza. Ma lei resistette. Questo è il mito, questa storia è la radice della risposta.

Qui, non per caso, ma per destino nasce la libertà, nasce il contare ciascuno di noi non per il gruppo cui appartiene ma per ciò che è lui. Lui solo davanti alla sua coscienza, al suo Dio, alla sua ragione. In Europa la parola più usata è libertà, altrove è fedeltà. Qui non siamo fedeli ma ragionevoli. Qui non aspettiamo il miracolo ma abbiamo fatto strade ed acquedotti. Qui abbiamo navigato per vedere cose c’è oltre il nostro mondo quando il viaggio contrario non era neanche immaginato.

Cattedrali ma costruite in libertà

Ecco perché era giusto andare a votare. Per dire al mondo che un altro modo di vivere si può contemplare. Abbiamo costruito cattedrali per dire a Dio che eravamo liberi di fare edifici a suo gloria ma da noi creati. Zeus era il capo dell’ Olimpo, fece inganno ad Europa che rispose di no. Ora, come sempre, ci sono in questo mondo sacerdoti dell’esclusiva, tiranni di antichi imperi, invasati che odiano l’amore che ci vogliono fare schiavi, ma Europa sceglie non subisce .

Ecco, noi qui, in questo continente e nella sua nuova possibilità americana abbiamo dato all’umanità il diritto ad essere felici. E questo basta per votare.