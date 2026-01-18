La pistola a scuola, il bambino e il vuoto degli adulti: se la violenza anticipa il diritto

Un dodicenne entra in classe con una pistola e minaccia un’insegnante. Un 17enne si avvicina ad un coetaneo all'uscita da scuola e lo ferisce con un coltello. Da Cervaro a Colleferro passando per Sora, i fatti raccontano un allarme reale: minori violenti, famiglie assenti, risposte penali insufficienti e una politica che fatica a dire la verità.

Cervaro, provincia di Frosinone. Qualche giorno fa, oppure negli ultimi mesi: fate vobis. Un dodicenne problematico – molto problematico – arriva a scuola, nel centro del paese, al termine di una lunga e ormai oggettiva escalation di episodi violenti. Episodi “da bullo”, certo, ma giuridicamente non punibili. Questa volta però entra in classe e tira fuori dalla tasca una pistola: la punta contro l’insegnante che il giorno prima lo aveva rimproverato per i suoi comportamenti. E la minaccia: la professoressa ha un malore. Solo dopo si scoprirà che era caricata a piombini.

Parliamo di un bambino. Non di un ragazzino. Bambino non solo per il limite procedurale che rende punibile un minore solo dopo i 14 anni, ma per età anagrafica e per contesto. Un’iraddiddio, direbbe qualcuno. Minaccia compagni di scuola e cittadini, si sposta fino a Cassino senza che su di lui sembri gravare alcuna reale potestas genitoriale. Come se a 12 anni i genitori non ci fossero, non esistessero.

E – da quanto emerge dagli atti delle Forze dell’Ordine e dai resoconti mediatici – questa aggressività viene esercitata e reiterata senza che i genitori adottino provvedimenti pedagogici adeguati.

Il nodo giuridico

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

All’esito di questa escalation, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, allertato dall’ultimo verbale, prende le sue decisioni. È il verbale in cui si racconta cosa è accaduto dopo. Dopo che il dodicenne ha puntato la pistola contro l’insegnante e lei ha avuto un malore.

Dopo. Sono arrivati i carabinieri. La preside ha chiamato i genitori del bambino. Ed in quel ‘dopo’ la mamma si è scagliata contro gli insegnanti ed ha aggredito anche i carabinieri presenti. È su quell’episodio che il magistrato basa la sua decisione: ci sono state minacce, il contesto non è sereno: i genitori vengono mandati fuori da Cervaro, per loro scatta il divieto di dimora nel paese che li aveva accolti. Ed il dodicenne con i fratellini? In una casa famiglia, nella speranza che possano inserirsi meglio.

Allarme sociale

L’ingresso dell’ospedale SS Trinità di Sora

Il livello di allarme è alto. Altissimo. Frusinate, cassinate, chiamatelo come volete: le temperature sociologiche sono elevate. A Sora, venerdì pomeriggio, all’ora dell’uscita da scuola, i Carabinieri verbalizzano un episodio inquietante: un giovane si avvicina a uno studente di 17 anni, al culmine di una discussione estrae un coltello e glielo punta alla gola. Lo colpisce e lo ferisce ma in maniera non grave: arriva l’ambulanza, si va di corsa in ospedale. Dieci giorni di prognosi.

L’aggressore viene identificato grazie alle testimonianze ed alle immagini delle telecamere di videosorveglianza fatte installare dal Comune. Sabato sera viene denunciato alla Magistratura dei Minori di Roma: quelle lesioni le ha fatte con un coltello, sono “a mano armata”.

Fucci e l’asse scuola-famiglia

A trasmettere gli atti è la Procura di Cassino. Dove il procuratore capo Carlo Fucci non si limita all’atto giudiziario.

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Fucci, scavalcando il ruolo del requirente in senso stretto, lo dice con chiarezza: la sola risposta penale non basta. La chiave è l’alleanza tra scuola e famiglia. È lì che nasce la cultura del rispetto. Le norme, da sole, non debellano certe attitudini. Servono esempi, strumenti, risorse. Servono fondi, personale specializzato, interventi tempestivi. Solleva un dubbio, il magistrato: sull’uso smodato dei social network, dove proliferano modelli violenti che finiscono per diventare normalità.

La conferma arriva da Colleferro. Pochi giorni fa. Nel luogo dove nel 2020 venne ucciso Willy Monteiro Duarte, un gruppo di giovani ha aggredito un ragazzo colpevole solo di aver difeso la ragazza che era con lui. Esiti meno tragici, solo per caso. La violenza cieca, a pochi metri dal luogo in cui quella stessa violenza aveva già mostrato il suo volto peggiore.

La politica e la sicurezza

Matteo Piantedosi

Che succede dunque? Proviamo a scremare le posizioni della Politica Nazionale. Quella che legifera e che dovrebbe decidere se migliorare questo obbrobrio o se tenerlo caldo, giusto per farci retorica e di impalcarci sopra credito elettorale. Il fulcro è l’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che è stato uomo forte in Prefettura di Matteo Salvini, illo tempore titolare del Viminale. E che oggi fomenta un Pacchetto Sicurezza che mercoledì troverà i suoi aggiustamenti normativi.

Maurizio Gasparri, non proprio uno che da giovane porgeva fiori agli avversari dopo aver finito di giocare a calcio nel giardino di “Donna” Assunta Almirante, è stato chiaro. Parla di azione esemplare, Forza Italia ribadisce che il primo diritto è la sicurezza. Maurizio Lupi conferma piena sintonia. L’operazione “Strade Sicure” va avanti. Le opposizioni replicano. Per il M5S l’emergenza è negata da chi dovrebbe affrontarla. Per Avs i reati sono in calo e la risposta repressiva è sproporzionata. Chi ha ragione?

Dove sta la verità

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Non è facile dirlo. I numeri dicono una cosa, la percezione un’altra. La cronaca locale racconta fatti che nessuna statistica riesce a neutralizzare.

Il nodo sicurezza esiste. È empirico, prima ancora che politico. Ma usarlo solo come clava elettorale non lo risolve. Né lo fa finta di non vederlo.

In una democrazia parlamentare non vale solo il principio di rappresentanza. Vale anche quello – più scomodo, più raro – della verità. E senza quello, nessuna legge, nessun decreto, nessuna retorica potrà davvero fermare ciò che stiamo vedendo crescere sotto i nostri occhi.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).