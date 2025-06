“L’affogafiato” del giorno più lungo dell’anno…

Ricordi familiari pontini e lucciole e rane con poco spazio per "andare in scena" nella notte più corta dell'anno

“Ohi, ohi… oi tenco gl’affogafiato”. Annega il respiro, questa è l’ espressione che usava mia nonna Filomena (detta Za Pippa) per definire l’estate ai margini di una palude

Oggi è il giorno più lungo dell’ anno, nel senso che il giorno batte la notte. Eravamo bambini educati a queste cose per via di un mondo preindustriale appena morto ma di cui si conservava il ricordo.

“E’ cambiato il clima…”

(Foto: Can Stock Photo / zhuda)

Oggi? Ti dicono che è cambiato il clima e così caldo mai. Invece? Invece nonna non aveva neanche il fiato che gli si affogava e rischiava di morire per impossibilità a respirare.

Ogni anno di questo giorno ti accorgi di come può essere cattivo anche il sole e quindi anche il bene talvolta fa male.

I gatti si stendono all’ombra e non fanno altro che fare i gatti, cacceranno con le tenebre, le cicale fanno un gran rumore e le zanzare danno fastidio.

Nespole vittime

Le nespole hanno fatto il loro lavoro di annunciare il caldo e ora ne cadono vittime, le rondini pare che vanno a vanvera come innamorati che cercano posti per volare.

Foto: Alexas Photos

Tutto in questo giorno speciale in cui la notte tarderà come mai prima e come non accadrà più. Dimenticavo: come sarà il tempo? Barbanera prevedeva “caldo, caldetto, caldon”. Se piove? Sia benedetta anche quella. Oggi il giorno più lungo dell’anno quindi la notte sarà breve e pure con le stelle.

Per onestà ammetto che sono tornate le lucciole e si sentono gracchiare le rane ed erano tempo che mancavano, ma talvolta si torna dove si parte, ma oggi lucciole e rane hanno poco palcoscenico in questa notte corta.