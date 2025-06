“Nel nome di mio padre Santino e di Serena: parlate e non abbiate paura”

Il racconto e le nuove speranze processuali della figlia del brigadiere morto suicida dopo le dichiarazioni sul giallo di Arce

Maria Tuzi è figlia di un uomo che aveva dato la sua vita all’Arma, e che a suo parere quella vita se l’era tolta forse proprio perché una parte di quella stessa Arma a cui l’aveva donata gli impose “l’onta” del silenzio. Un silenzio che arrivava dopo che forse, e non ancora in punto di Diritto, il brigadiere Santino Tuzi aveva svelato l’unico pezzo di verità empirica sull’uccisione di Serena Mollicone nei primi giorni di giugno 2001.

Maria Tuzi è figlia di un suicida alla cui morte sono state date le più disparate, ed a volte, vergognose, patenti, ma lei non si arrende, non può e non deve. E proprio in queste ore la donna ha detto la sua nel corso del il programma Psiche Criminale in onda sul Canale 122-Fatti di Nera. Lo riporta Il Corriere di Rieti che ha messo ad efficace silloge alcune sue dichiarazioni.

Da quasi un quarto di secolo il quadro giudiziario definitivo sul delitto di Arce è come una bolla di sapone: si gonfia, lascia intravedere i colori della verità e poi scoppia.

Verità giudiziarie deboli

Le verità dibattimentali finora acclarate sono state tutte deboli. Non hanno mai retto la prova di un dibattimento solido che accertasse oltre ogni ragionevole dubbio chi sia stato ad ammazzare la studentessa 18enne. E schiantando letteralmente la sua vita e quella di suo padre, morto a maggio del 2020 senza il conforto di sapere. Sapere che chi si fece carnefice della sua stessa carne era stato assicurato alla giustizia con un giudicato netto.

Maria Tuzi è in una situazione simile e convergente: ad aprile del 2008 suo padre, brigadiere in servizio presso la caserma dei carabinieri di Arce, si suicidò con la pistola di ordinanza.

Pochi giorni prima era stato in Procura a Cassino a spiegare che, in servizio di piantone, lui aveva visto una ragazza con abbigliamento e tratti compatibili con quelli di Serena entrare in caserma.

Serena in caserma?

Santino Tuzi

E che no, lui non l’aveva vista uscire. Erano, secondo sommarie informazioni testimoniali, circa le 11.00 del primo giugno 2001, il giorno in cui Serena scomparve, poco meno di due giorni prima che venisse ritrovata, morta ed incaprettata, nel boschetto di Fontecupa. Dopo il flop clamoroso dello Uacv della Polizia di Stato e della combo accusatoria culminata con l’arresto del carrozziere Carmine Belli, poi assolto fino in Cassazione, c’era stato il nuovo input alle indagini.

Ad oggi risultano imputati per quel delitto l’ex maresciallo dei carabinieri comandante la stazione all’epoca dei fatti Franco Mottola, sua moglie Annamaria ed il loro figlio Marco. Sono tutti reduci da due assoluzioni, in primo grado ed in Appello, mentre la Cassazione ha recentemente disposto un annullamento dell’assoluzione bis con rinvio contestuale a nuovo Appello.

Non significa che i tre sono colpevoli, ma solo che i criteri con cui si è arrivati a dichiararli innocenti sono carenti in motivazione: se il giudice avesse scritto in maniera più puntuale spiegando in maniera compiuta e coerente ogni punto della sentenza sarebbe stata una storia diversa.

Il nuovo Appello

Il dato obiettivo è che la vera svolta nel delitto Mollicone arrivò proprio con le dichiarazioni di Tuzi agli inquirenti, quello emotivo che regge il cuore di sua figlia Maria è che in questa triste vicenda anche lei chiede giustizia. Per suo padre e per Serena.

“In questo processo ci sono tante persone che sanno e non collaborano, non sappiamo se per paura o se ci siano altri motivi”.

E la figlia di Tuzi ha messo a terra una verità scomoda, ma che è difficile da confutare. Non si sta parlando del furto di un’auto, ma di un delitto, di una cosa cioè le cui circostanze testimoniali difficilmente possono essere sepolte sotto l’incedere del tempo.

“Impossibile non ricordare”

“È vero, sono passati anni, ma in una situazione del genere è impossibile non ricordare. Al loro posto, Serena non si sarebbe tirata indietro, avrebbe testimoniato. Spero che questa volta chi non ha ancora parlato capisca è che l’ultima occasione per fare qualcosa”.

Santino Tuzi disse agli inquirenti di aver visto entrare una ragazza che poteva essere Serena in un luogo ed in circostanze temporali compatibili. Con cosa? Con il costrutto accusatorio che tecnicamente ancora oggi ha dignità dibattimentale. Quelle dichiarazioni cambiano le indagini, non necessariamente cambiano la struttura processuale: vedere una persona entrare da una parte non significa averla vista ammazzare lì. Ma era comunque una svolta determinante, fondamentale, capace di condurre al posto ed alle persone che avevano ucciso. Di lì a pochi giorni il brigadiere sarebbe dovuto andare a rendere una nuova serie di Sit (sommarie dichiarazioni testimoniali). Invece fu trovato morto l’11 aprile 2008 all’interno di una Fiat Marea in sosta vicino la diga di Arce, zona Sant’Eleuterio.

La sua pistola d’ordinanza era poggiata sul sedile di fianco al corpo. Corpo centrato da un colpo fatale al petto da un’arma che pare non presentasse impronte destrorse della vittima ma solo una latente mancina.

“Depistaggi nelle indagini”

E Maria non ha avuto remore nel dire che lei crede “che ci siano stati tanti depistaggi nel corso delle prime indagini. Depistaggi che hanno portato su strade sbagliate. Col tempo, mio padre decise di fare dichiarazioni importanti, indicando la strada giusta agli inquirenti”.

E ancora: “Lui parlò nel 2008, 7 anni dopo i fatti. Tuttavia per andare in caserma ad effettuare i riscontri alle sue dichiarazioni sono trascorsi altri 7 anni, si è partiti con notevole ritardo. Quando mio padre fece quelle dichiarazioni, non venne preso sul serio e venne addirittura indagato”.

La chiosa della donna è amara: “Inoltre, venne intercettato insieme ad un maresciallo e lì si convinse a ritrattare quanto affermato in precedenza”.

“Convinto a ritrattare”

“Lui diceva di aver visto Serena entrare in caserma e fu messa spesso in dubbio la sua credibilità. Invece il suo era un racconto genuino, preso dai ricordi e non da quanto ormai si era letto sui giornali o ascoltato in tv”. Tuzi descrisse “la maglia rossa, la borsetta che non sarà ritrovata e sulle scarpe non ricordava. Perché non le aveva viste: dalla sua visuale c’era un muretto che rendeva impossibile vederle. Per questi particolari nelle dichiarazioni andava preso più in considerazione. Invece, quel 28 marzo 2008 si rese conto di essere stato l’unico a parlare. E per quelle dichiarazioni si scatenò di tutto attorno a lui, fu lasciato solo dai colleghi e anche dagli inquirenti”.

Con il nuovo processo di Appello disposto dagli “ermellini” di Piazza Cavour “c’è la possibilità di riascoltare alcuni testimoni. E “di prendere in considerazione altri racconti a cui non è stato dato il giusto valore, tra cui anche le dichiarazioni di un altro carabiniere. Il giorno prima di morire, mio padre non era preoccupato siamo stati insieme. È cambiato qualcosa dopo la telefonata di un suo superiore”. Il tutto con una frase che sta a metà tra rammarico e dolore.

“Se mio padre non fosse stato presente in quella caserma la mattina del 1° giugno 2001, ora sarebbe ancora vivo”.