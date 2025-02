Papa Francesco e il bambino che vuole sapere di suo padre ateo

Così vanno le cose della vita dei tribolati e in padre buono con i suoi figli ha posto giusto nel paradiso del Signore

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Il Papa è in una stanza di un ospedale. Sta male, scrive che segue il suo destino sperando ancora nel camino e ringrazia i bambini che gli scrivono per capire la grandezza del mondo. Il Papa sta con la sua croce, chiuso nei muri di un posto in cui noi uomini rubiamo tempo a Dio con la magia che chiamiamo tecnologia, perché questo è un ospedale.

Lui, il Papa, risponderebbe che la creatura è stata creata uguale al Creatore e quindi creatrice di altro tempo.

Viene di lontano Jorge Mario Bergoglio: tanto lontano dove oltre non si può andare e finiscono le strade. Anche lui però viene da qui ed è andato lì per il carburante dei tribolati che è la fame e rubare la speranza. Sta lì il Padre…

Quel pianto a dirotto

(Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Mi incrocia un filmato in cui un bimbo piange a dirotto, il Papa lo chiama, il bimbo non si consola. Il capo dei cristiani si fa l’ultimo dei curati e parla al bimbo che parla, parla… Il curato con la veste bianca si prende cura di lui e poi torna Papa raccontando, con il permesso del ragazzo, cosa si sono detti.

Il bimbo ha chiesto se suo padre, un buon padre, che era mancato da poco lasciandolo con altri 3 fratelli, sarebbe andato in cielo visto che era ateo.

Il curato ha trattenuto il pianto e il Papa ha parlato ex cattedra: è nel Paradiso del Signore. Sì, senza avere alcun dubbio. Perché un padre buono è già salvo da ogni macchia originale o alone nuovo raggiunto della fatica di vivere. E non credere?… Il non credente è solo un credente che cerca con ancora più convinzione, non si accontenta di quello che gli raccontano catechisimi e Vangeli. Il non credente non crede per rispetto di quella Parola che non comprende ma vorrebbe comprendere e vedere in tutto lo stupore che è capace di generare. Ecco che ha Papa Francesco conosce la misericordia.

Rispetto, malgrado tutto

Io non amo i preti nel loro egoismo, nel loro voler insegnare a vivere non sapendolo fare. Io non amo i preti ma mio padre che dei preti aveva la mia medesima opinione si segnava davanti alla Madre e rispettava il Padre.

Così vanno le cose della vita dei tribolati e in padre buono con i suoi figli ha posto giusto nel paradiso del Signore.