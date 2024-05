Predicare la guerra santa all’università, l’assassinio del laico dubbio

L'imam che predica in un'università non è una novità. Lo abbiamo già visto. Con predicatori e ideologie diverse. Erano gli Anni 70 ed il seme dell'odio attecchì. Ora come allora l'università ha bisogno ora di una laica riconsacrazione alla Ragione

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Un predicatore spiega a ragazzi universitari che dovrebbero coltivare il dubbio della ragione. Ed argomenta sulla incontestabilità della guerra santa. Lo fa dentro l’università di Torino: la Torino di Gobetti e di Gramsci, di Bobbio e di Cavour, del laico Risorgimento.

Spiega ad un pubblico separato di maschi e femmine: divisi da una rete da pallavolo perché maschile e femminile non si possono contaminare in nome di un dio che, per farci migliori, ha pensato uomo e donna uniti per amore e non differenti per impostura. Un dio che ha creato l’amore: quello che i suoi predicatori vorrebbero uccidere in nome di false morali.

Oppio dei Popoli

Resto del mio vecchio avviso che la religione è l’oppio dei popoli. E pure della convinzione che le guerre non l’ha create l’Altissimo ma i piccoli predicatori. Il predicatore va in Tv e spiega il suo diritto a dire: ma ad ascoltare bene le sue parole si capisce che quanto dice è negare le libertà degli altri.

Una rete separa maschi da femmine come se la differenza non dà la sintesi della vita ma la vita è peccato. Vedo ragazzi che ascoltano l’odio dietro parole finte presentate come buone. A me non interessa come e se preghi, a me interessa se e come rispetti le differenze.

Credo che l’università sia luogo del dubbio. E che l’inciviltà sia il luogo delle certezze. Credo che invocare la guerra santa nell’università della Repubblica sia reato alla libertà, sia ignobile visione del mondo. Si prega ciascuno nella sua coscienza, ciascuno nel suo tempio: poi insieme si coltiva la ricerca in mille libri diversi di questo mondo. Amo il dio misericordioso che accetta l’errore umano che è da lui stesso creato, non accetto il Dio che nega il libero arbitrio da lui stesso creato nell’uomo sua creatura .

Un tempio per ogni dio ma sotto Cesare

Giuseppe Memeo punta una pistola contro la polizia durante una manifestazione di protesta (Foto di Paolo Pedrizzetti)

Non mi offende chi prega ma chi prega con le reti, negli spazi di tutti. Sì mi offende perché ogni crociata mi offende: non meno quella con la mezza luna, con la spada dell’Islam o fate voi. A Roma c’è un tempio ad ogni Dio, ma tutti dovevano rispettare Cesare come garanzia di ogni diversità per vivere in pace.

Di questo mondo dove l’università ospita prepotenti predicatori di odio comincio ad avere paura. Perchè non sono una novità. Li abbiamo già visti in azione. Erano gli Anni Settanta ed i ragazzini posarono i libri per impugnare le P38 nel nome di altri insegnamenti d’odio fatti da altri predicatori. Non importa se indossano il turbante o portano in tasca la tessera del Pci: a volte i miti sono orchi travestiti, terribili orchi.

L’università ha bisogno ora di una laica riconsacrazione alla Ragione, contro ogni offesa di verità che se ci sono sono coscienza di ciascuno mai imposizione per tutti.