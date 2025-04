Tutti con Francesco morto, pochi con il Papa vivo: sic transit gloria mundi

Un Pontefice morto però fatto “abile arruolato” per le singole ideologie e scelte dei partiti, ma non è così che funziona

“È morto un uomo straordinario, Papa Francesco torna alla casa del Padre. È stato un grandissimo interprete della modernità e del cambiamento. Un uomo che passerà alla storia per la sua capacità di dare voce agli ultimi!”. La frase è di Mario Abbruzzese, responsabile organizzativo della Lega del Lazio, la cui bona fides nel compiangere sinceramente la scomparsa di Papa Francesco non è e non sarà mai in discussione.

Non lo è da un punto di vista etico e legato alla personale sensibilità ed alla fede del politico cassinate, ma comunque ed in forma analitica solleva una questione. Eccola: può la morte di un Papa che ha segnato il suo Pontificato con il crisma umile della grandezza sociale mettere tutti d’accordo, anche quei sistemi complessi che, con quel Pontefice vivo ed attivo della sua opera prog, si contrapponevano ad ampie parti della sua opera?

Da Abbruzzese a Salvini

Claudio Durigon con Matteo Salvini e Mario Abbruzzese

Mettiamola meglio: se Matteo Salvini ha scritto che “Papa Francesco ha raggiunto la casa del Padre” senza dilungarsi in iperboli ideologiche, il motivo non starà forse nelle assolute divergenze di vedute sul tema gigante e dirimente dei migranti? Poi però il vicepremier e riconfermato segretario leghista non ha esitato ed ha fatto il Pontefice “abile arruolato” per quella parte di visione etica che trova coincidenza con una parte (congrua) della visione politica della Lega.

E ha detto: “Conto che tutti i cuori si aprano al concetto di pace che Papa Francesco ha portato”. Il risultato? Un Papa morto parzialmente coscritto per quelle parti di ideologie politiche su cui è stato tangente e freddamente ricusato, ma non oggi che è morto, per le parti in cui con quelle stesse ideologie era divergente.

Un papa ecologista, quello della “Laudato si'”, che ha trovato la contrizione di meccanismi che oggi urlano che il Green Deal è stato un fallimento.

La “vendetta” di Lucano

Mimmo Lucano (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E le cose non vanno meglio su fronti politici differenti. Mimmo Lucano, ad esempio, si è ricordato con tempismo encomiabile di pubblicare una lettera che nel 2016 Bergoglio gli scrisse. Con questi toni: “Conosco le sue iniziative, lotte personali e sofferenze Le esprimo, perciò, la mia ammirazione e gratitudine per il suo operato intelligente e coraggioso a favore dei nostri fratelli e sorelle rifugiati“.

Poteva bastare così, ma Lucano ovviamente ha surfato i marosi emotivi montati con la morte di Papa Francesco. Perciò si è premurato di far sapere urbi et orbi che “quella lettera del Papa è stata per me incredibile, per la Chiesa, per Papa Francesco ero nel giusto, mentre per una parte della politica restavo un criminale…“.

Saviano e la “politica reazionaria”

Roberto Saviano (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Non è andata meglio con Roberto Saviano. Che postando le parole della terza enciclica ‘Fratelli Tutti’ “come eredità politica”, ha espresso la sua “gratitudine da ateo per l’impegno accanto ai migranti, i detenuti, gli ultimi, contro l’orrore della politica reazionaria. Addio Papa Francesco“. E lo ha fato attaccandoci il concetto di “politica reazionaria” che pare sia frutto della sua personale elaborazione ed interpretazione del pensiero bergogliano.

Vero è, per dare una chiosa di rango, che il mantra di Giorgia Meloni è “Dio, Patria e Famiglia”. Ed è genuina la sua contrizione, come premier e come donna, per la morte del Pontefice pauperista. Ma sia dà il caso che Dio abbia un’idea molto diversa da quella della Meloni sugli “ultimi”.

La “strada” della Meloni

E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”. Tanto da farle scrivere, tra l’altro: “Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa”.

La “giacca” tirata

Papa Francesco (Foto: Imagoeconomica via Social Vatica)

“Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti”. Ecco, arrivare a Cutro ex ante con maggior tempismo etico forse avrebbe dato più peso alle sue parole ex post.

C’è una morale? Forse, e forse è quella per cui i papi immensi non si tirano per la giacca.

Perché quei papi la giacca non ce l’hanno. E perché quando sono stati scomodi e grandi come Francesco provarci non dà molta luce a chi ci prova, se non quella del montare in arcione alla Storia, invece che farla.