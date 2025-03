Ventotene e la polemica dedicata al vento

Un polverone sull'ovvio quello che si è alzato dopo l'intervento di Giorgia Meloni sul manifesto dell'europeismo. La Premier fa parte di un'altra famiglia politica legata al nazionalismo e non al socialismo democratico e ad una dimensione continentale

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Ma che cosa è il manifesto di Ventotene? Chi lo ha scritto era inviso al Fascismo quindi che sia antifascista e antinazista non è una novità. Che Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni erano dentro l’idea di una società che avesse per orizzonte la giustizia sociale e la negazione della proprietà privata dei mezzi di produzione è come dire che l’acqua è bagnata.

Nei parlamenti Europei siedono, spesso in maggioranza, dei Parlamentari che si richiamano al Socialismo, alla Socialdemocrazia. E non hanno mai rinunciato al loro fine: che è una società dove ciascuno dà a seconda delle proprie capacità e riceve secondi i suoi bisogni.

L’Europa un’occasione di andare insieme

Ernesto Rossi con Altiero Spinelli e Luigi Rinaudi

La Storia poi non è un luogo in cui il bene e il male hanno un solco netto come sulla lavagna la distinzione tra buoni e cattivi. A Ventotene pensano che l’Europa non è teatro di prepotenze ma possibilità di andare insieme. Tutto qui. E chi viene da famiglie politiche diverse da quella Socialista può non trovarsi dentro questa storia e questa cultura.

Aggiungendo anche che questa famiglia politica è Internazionalista prima che Europeista ed ha al suo interno tante sfumature. E siccome in questi giorni non tutti hanno dimostrato di avere le idee chiare con viene ripetere alcuni concetti chiave. E cioè che l’Internazionalismo è un movimento nata nel XIX secolo che auspica una maggiore cooperazione politica ed economica tra le popolazioni di diverse nazioni per il beneficio di tutti. Mentre l’Europeismo è un insieme di correnti, movimenti politici e iniziative concrete volti a favorire l’integrazione dei popoli e degli Stati d’Europa in un ordinamento sovranazionale più vasto che si estenda su tutto il continente prevaricando le differenze culturali e sociali di ogni popolo europeo.

Un polverone sull’ovvio

Giorgia Meloni

Il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni appartiene ad un altro filone culturale con una attenzione più sulla “nazione” che sulla dimensione continentale. Quindi? Ci stiamo scandalizzando dell’ovvio: il manifesto di Ventotene è nel solco del Socialismo Democratico, la Meloni sta in altre storie.

Un polverone sull’ovvio. Il manifesto di Ventotene è una rivoluzione rispetto al mondo piccolo che si faceva la guerra in un mondo grande che invece carica di cambiarlo il mondo.