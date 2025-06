A Cassino lo Stato c’è, e agisce. Senza bisogno di sollecitazioni

A Cassino, la situazione di insicurezza ha trovato una risposta pronta e significativa dopo l'attentato del 14 maggio. Con il protocollo "Mille occhi sulla città", lo Stato attua un cambio di passo per garantire la sicurezza dei cittadini, evitando la spirale della violenza.

Alessio Porcu

A Cassino, non c’è stato bisogno di clamore o appelli per far muovere lo Stato. È bastato il dovere, e la consapevolezza che la sicurezza dei cittadini non può più aspettare. Dopo settimane di tensione e paura, culminate nel gravissimo attentato del 14 maggio contro un magistrato, oggi è arrivata una risposta concreta: la firma del protocollo “Mille occhi sulla città”.

Non si tratta solo di un gesto simbolico. Non è una passerella. È un cambio di passo. È lo Stato che si organizza, coordina, fa rete. Un patto di ferro tra forze dell’ordine, istituzioni locali e vigilanza privata per un controllo capillare e continuo del territorio. Con un obiettivo chiaro: spezzare la spirale della violenza prima che diventi sistema. Più ancora di quanto lo sia già diventata.

Il segnale era già arrivato nei giorni scorsi, forte e chiaro, con la visita del Procuratore Generale della Cassazione. Ma oggi si è passati ai fatti. Cassino diventa un laboratorio di sicurezza urbana integrata, dove il presidio fisico incontra la tecnologia: la rete di videosorveglianza verrà potenziata, le attuali 80 telecamere – tutte accese e funzionanti – aumenteranno e saranno affiancate da lettori intelligenti di targhe. Non è solo un monitoraggio, è prevenzione attiva.

Il messaggio è inequivocabile: chi semina paura non troverà terreno fertile. E anzi, se volevano intimidire chi deve garantire la legalità, la reazione è stata esattamente l’opposto: la città non si piega, la magistratura non si piega, le forze dell’ordine non si piegano. A Cassino è lo Stato a rispondere che non si piega Reagisce con fermezza, affida la propria fiducia alle istituzioni e pretende legalità, non retorica.



A guidare questa reazione c’è lo Stato, nelle sue articolazioni locali e centrali, che ha saputo rispondere senza esitazioni. Non è rimasto a guardare, non ha atteso la prossima tragedia. Ha agito. E oggi, finalmente, Cassino può ricominciare a sentirsi protetta.

Perché la sicurezza non è un favore, è un diritto. E quando lo Stato c’è, si vede.

