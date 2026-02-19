Andrea, la Corona e l’ingranaggio: perché i Re passano ma il trono resta

Dalla profezia di Faruq all’arresto del principe Andrea, la monarchia britannica dimostra che l’istituzione viene prima del sangue. La Corona sopravvive agli scandali perché separa il destino dei singoli dalla continuità del trono.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Sua Maestà Re Faruq I, per grazia di Allah re dell’Egitto e del Sudan, sovrano di Nubia, del Kordofan e del Darfur, decimo sovrano della dinastia Mehmet Alì, rimase sul trono del Cairo fino al 1952. Morì a Roma nel 1965 dopo essere stato tra i protagonisti della Dolce Vita. Si narra che sia morto a causa di una abbondante cena di 24 portate sull’Aurelia Antica.

Fu lui a profetizzare che al termine della Seconda Guerra Mondiale sarebbero sopravvissuti solo 5 Re: il Re di Quadri, il Re di Fiori, il Re di Picche, il Re di Cuori ed il Re d’Inghilterra. Perché la Corona britannica è essa stessa il Regno Unito: nulla più di lei incarna ciò che scoprì Lancillotto, salvando così Re Artù: il re è la Terra e la Terra è il re.

L’arresto del principe Andrea avvenuto in queste ore non è solo una notizia giudiziaria. È un test di sistema. Andrea è un Windsor, fratrello del re, figlio prediletto di Elisabetta. Ma prima ancora è un ingranaggio. E quando un ingranaggio si inceppa, Buckingham Palace non cambia la macchina: sostituisce il pezzo.

La Corona deve vincere sempre

La famiglia reale

La frase attribuita alla Regina Madre – “La Corona deve vincere sempre” – non era arroganza. Era consapevolezza storica. La monarchia britannica ha attraversato guerre mondiali, abdicazioni, divorzi scandalosi, tragedie pubbliche e private. Ha imparato una lezione elementare: la sopravvivenza dell’istituzione viene prima del destino del singolo. Perché la Corona è il Paese stesso.

Il principe Andrea, negli ultimi anni, era già stato messo in quarantena simbolica: titoli ritirati, ruoli pubblici sospesi, apparizioni azzerate. L’arresto è solo l’ultimo atto di un progressivo distacco. La famiglia reale non si stringe attorno all’imputato: si stringe attorno al trono. Non è convenienza. Non è crudeltà. È ragion di Stato.

La lezione è antica: le dinastie cadono quando confondono il sangue con il potere. Sopravvivono quando capiscono che il potere è nella continuità, non nel privilegio.

In Italia, i Savoia, questo non lo capirono: caddero proprio per questo motivo.

