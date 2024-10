C'è chi perde tempo a compatirsi. O ad invidiare qualunque cosa facciano gli altri. E c'è chi come Sammy: con il suo inno alla vita anche dopo la morte

Alessio Porcu

Siamo convinti che la morte sia una sconfitta. Infatti, quando qualcuno muore, spesso diciamo che ha perso la sua battaglia: contro una malattia, contro gli anni… È uno degli errori più grandi che possiamo commettere.

È la prospettiva ad essere sbagliata: come se il campo da gioco fosse solo questa vita.

San Paolo, nella sua seconda lettera a Timoteo scrive Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno.

Stanno per crocifiggerlo. E lui parla del dopo. Della corona che gli verrà data dopo.

La prospettiva di Sammy

La commemorazione di Sammy Basso (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Sammy Basso aveva un profilo inconfondibile. Colpa della sua malattia che nei giorni scorsi lo ha portato via. Per il giorno del suo funerale ha lasciato una lettera, resa pubblica in queste ore.

Scrive: “Non ho perso la battaglia perché ho abbracciato la vita”. Parole scritte da una persona che non ha mai potuto sfilare in una rassegna di moda, fare il velino. Eppure la vita ha tante sfaccettature: Sammy è stato più famoso di centinaia d’aspiranti influencer rimaste ciò che sono, delle sciacquette. Si è costruito amicizie, hobby, identità, i suoi studi l’hanno portato tra i ricercatori della sua stessa malattia.

Potete nascere sani e perdere il vostro tempo a compatirvi, convincervi che gli altri ce l’hanno con voi, invidiare chiunque faccia qualcosa. Oppure potete imparare da Sammy: colpito da una malattia genetica tra le più carogna che l’ha ucciso a 28 anni.

Lui, nella sua lettera, piena di Fede, ha scritto: “Brindate per me, sono stato felice”.

