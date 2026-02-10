Cassino e Frosinone, lo specchio rotto: quando il paesone diventa città fragile

Bombe carta, criminalità urbana e modelli importati: Cassino e Frosinone non sono più periferie tranquille. Negare il cambiamento è un alibi. Guardarsi allo specchio oggi è l’unico modo per non diventare più deboli domani.

Alessio Porcu

È arrivato il momento in cui Frosinone e Cassino devono guardarsi allo specchio. E, per una volta, farlo senza indulgenza. Perché continuare a raccontarsi come un tranquillo paesone della Ciociaria, dove “certe cose non succedono”, non è più solo un errore. È un alibi.

La bomba carta esplosa oggi in pieno giorno sotto un’auto parcheggiata nel centro di Cassino non è un fulmine a ciel sereno. È un segnale. Un linguaggio preciso, antico e chiarissimo, che appartiene alla criminalità ed a quello che le gravita intorno. Avvertimenti, intimidazioni, messaggi recapitati a colpi di esplosivo. Non folklore. Metodo.

Da tempo Cassino non è più la città “di passaggio”, sonnolenta e prevedibile, che molti continuano a descrivere. È diventata altro. Più grande, più complessa, più attraversata da interessi, traffici, soldi. E anche da dinamiche criminali tipicamente urbane.

Chiamarla “casertizzazione” può sembrare brutale, ma rende bene l’idea. Non nel senso caricaturale del termine ma in quello strutturale: una città di confine, appetibile, dove certi modelli criminali attecchiscono perché trovano spazio, silenzi e zone grigie. Dove il salto di qualità non arriva all’improvviso, ma pezzo dopo pezzo.

Frosinone come Cassino

Allo stesso modo, Frosinone mette a nudo tutti i suoi problemi di criminalità urbana, legati ad una integrazione che non è mai avvenuta perchè non la si è mai voluta costruire.

È per questo che l’opera del sindaco Mastrangeli non viene percepita a pieno: perchè la nuova stazione, le circolari, la piazza dello Scalo sembrano fatti apposta per chi non si integra. Creando quasi un ghetto.

Frosinone e Cassino: tutto parla la stessa lingua. È criminalità urbana. È controllo del territorio. È droga. E fingere di non capirlo non rende le due città più innocenti. Le rende solo più fragili.

