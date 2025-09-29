C’è posta per il Re

Un grazie scritto via Posta dai ragazzi del Cassinate a Re Carlo III diventa un ponte tra passato e futuro: la memoria della guerra torna viva e dimostra che la cittadinanza nasce dal ricordo, non dall’oblio.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Nessuno le usa più, da tempo. Eppure c’è stata una lunghissima stagione in cui regolavano la vita delle persone: fidanzati che abitavano a distanza di centinaia di chilometri tenuti uniti da quel filo invisibile, giovani che scoprivano di essere stati convocati per un lavoro, altri che ricevevano la chiamata alle armi, qualcuno veniva a sapere così di avere uno zio in Australia che gli aveva lasciato tutto.

Le parole affidate alle lettere di carta, infilate in una busta ed affrancate, fanno parte del nostro passato.

Foto © Mazur / cbcew.org.uk

Non per tutti. Non quella spedita da Buckingham Palace per rispondere a quella scritta da un gruppo di studenti di provincia. Ragazzi di tredici anni, che tra i banchi delle scuole di Sant’Elia e Vallerotonda hanno deciso di scrivere a Re Carlo III. Hanno raccontato i loro paesi, le montagne che li circondano, il fiume Rapido che scorre tra le valli. E soprattutto hanno ricordato i giovani soldati britannici e di quello che fu l’impero, morti a Cassino per una libertà che non era la loro.

La Posta che ancora va a segno

La memoria oggi si riduce ad un hashtag, ad un link. Invece quei ragazzi hanno imparato che c’è qualcosa da ricordare e per la quale scrivere al nipote del Re di quell’epoca. Per dirgli grazie .

La potenza di una lettera è dirompente se paragonata alla mail di oggi. Infatti, a Buckingham Palace c’è chi ha letto, compreso ed ha risposto. Con la firma ufficiale della Corrispondenza Reale, Carlo III ha ringraziato e si è detto commosso.

La risposta di un sovrano non è solo un atto di cortesia ma il riconoscimento di un legame antico che ancora oggi unisce una terra martire come Cassino alla memoria europea. È la conferma che la pace non è mai scontata, che ricordare i caduti non è un rito polveroso ma il fondamento di una cittadinanza consapevole.

Perché le radici non sono un peso ma una forza. E dire “grazie” è ancora l’atto politico più rivoluzionario. Ed a ricordarcelo sono stati dei ragazzi delle scuole Medie.

Senza Ricevuta di Ritorno.