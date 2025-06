Ceprano, dove gli industriali dicono basta

Il presidente Corrado Savoriti ha lanciato un'appassionata richiesta per investire nel futuro, sottolineando l'importanza di giovani e donne per rilanciare il paese. Il vero nemico? La crisi demografica e l'insufficiente investimento in motivi che convincano i giovani a restare. Perché le culle vuote oggi sono le fabbriche spente domani

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Senza alzare la voce, senza chiedere un aiuto: nel corso della riunione tenuta nelle ore scorse da Unindustria – che ha riunito le territoriali di Frosinone e Cassino – il presidente Corrado Savoriti ha lanciato un allarme.

Più forte di quello per Stellantis che sta in bilico, più amaro delle centinaia di posti saltati finora. Con lucidità eselmplare ha detto all’assemblea basta manutenzione del presente, basta ignorare il futuro, basta fingere che senza giovani e donne si possa andare da qualche parte.

Giovani e donne, ecco i due carburanti del famoso “Paese che deve ripartire” ma che nel frattempo è parcheggiato da vent’anni in doppia fila, con le quattro frecce accese e la batteria sociale quasi scarica.

Corrado Savoriti

La Ciociaria come il resto d’Italia è in crisi demografica e non è colpa delle cicogne, investe solo il 9% della sua immensa spesa pubblica in istruzione, ricerca e sviluppo. Tutto il resto è pensioni, carrozzoni e tappeti rossi per l’elettorato over 60. Ottimo per vincere le elezioni, pessimo per avere ancora fabbriche aperte fra dieci anni.

Savoriti, a Ceprano ha chiesto di raddoppiare gli investimenti nella “Filiera Futuro”: una bella etichetta per dire natalità, scuola, innovazione, start-up. L’unica vera infrastruttura di cui abbiamo bisogno, altro che ponti sullo stretto: le culle vuote di oggi sono le imprese chiuse di domani.

Ha chiesto di spostare l’America qui. Cosa significa? Volete gli studenti migliori, le menti più brillanti, i capitali in fuga da un’America sempre più chiusa e tariffaria? Offritegli un sogno, non un faldone da compilare apponendo 47 timbri. Perché se il sogno americano è diventato un deal, un pacchetto, un affare, allora tocca a noi riprendere quel sogno e metterci sopra un tricolore che valga qualcosa anche fuori dalla nazionale di calcio.

Senza Ricevuta di Ritorno.