Chi decide davvero come dobbiamo vivere?

La storia della famiglia che ha scelto di abitare nel bosco diventa lo specchio di un’epoca che teme il dissenso più dell’isolamento. Mentre il sistema pretende normalità e controllo, quella scelta ripropone una domanda: i figli appartengono allo Stato o ai genitori?

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Si dice che la libertà si misura quando comincia a mancare. Ecco, la storia della famiglia nel bosco – isolata dal mondo, ma più connessa a se stessa – è un cartello luminoso affisso al bivio tra scelta e costrizione, tra radicale autonomia e fragile dipendenza. Vivere fuori dalla rete elettrica, ignorare il flusso ininterrotto del consumo, trasformare ogni avanzo in concime: non è solo un ritorno primordiale alla natura, è una schermata contro il sistema.

La casa nel bosco

La domanda che scuote questo racconto è antica e profonda: i figli sono dello Stato o dei genitori? Non si tratta solo di un caso giudiziario ma di un riflesso distorto della direzione in cui il nostro “mondo” sta correndo. Dove il sistema misura, cataloga, gestisce. Il singolo consuma, obbedisce, si uniforma. E se esce dagli schemi va corretto.

I bambini non erano sottoposti a violenze o abusi ma educati a vivere nella natura, in un bosco d’Abruzzo. Non per ostentazione, non per effetto speciale: ma per dire che si può vivere senza rete Internet, senza gas, senza gli interruttori di un sistema che ci dicono quanto consumare, quando obbedire, quanto fare rumore.

Chi non è controllabile non è utile

Quello che emerge da questa storia è che chi non è controllabile non è utile. La vera battaglia non è tra città e campagna, tra tecnologia e legna da ardere; è tra chi decide chi accetta le decisioni. Quando lo Stato sospende la potestà genitoriale di chi sceglie di vivere “fuori schema”, non stiamo solo leggendo un provvedimento tecnico. Stiamo vivendo un’idea: che la normalità sia solo quella che viene definita da altri.

La domanda non è quanto siano adatte le scelte fatte dai genitori ma quanto spazio si lascia al loro margine di scelta, all’eccezione, all’idea che la misura della vita non sia data da contatori, bollette, algoritmi, telefonini che misurano tutto di noi.

La misura della vita è la libertà di scegliere che cosa vigliamo essere nel mondo. E ribadire che il consumo è un’opzione e non un destino.

