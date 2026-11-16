Un negozio che chiude non è il fallimento di un imprenditore o della sua famiglia: è un pezzo di società che sparisce. Quella che fa ancora la spesa di persona, incontrando la gente. Scegliendo di essere umana.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Una saracinesca che si abbassa non fa rumore. Eppure il suono più forte di oggi è stato proprio quello che non si sente: l’ha affidato alle chiavi Confcommercio Lazio Sud, che nella Giornata delle chiavi, iniziativa nazionale dell’associazione, ha portato ai sindaci Riccardo Mastrangeli e Matilde Celentano quelle dei negozi ormai chiusi. A loro non servono più.

Di solito le categorie sfilano, scrivono comunicati, battono i pugni. Qui niente corteo: solo un oggetto che pesa nella mano di un sindaco. E un cambio di parte: Confcommercio non si propone come chi chiede, ma come socio di un’alleanza, con competenze e conoscenza del territorio da mettere in campo. Il modo migliore di far rumore è consegnare la prova di quello che non va bene.

I corridoi vuoti

La prova sono i numeri dell’Ufficio Studi, dal 2012 al 2025. Frosinone è passata da 579 negozi a 481, Latina da 1.224 a 1.074. In Italia ne sono spariti 156mila, oltre un quarto. I due capoluoghi hanno tenuto meglio rispetto al resto del Paese, e i due sindaci ne hanno fatto il loro argomento. Ma chi perde più lentamente degli altri non sta vincendo: sta solo affondando dopo.

Il presidente Giovanni Acampora sposta tutto sul piano civile: nessuno, avverte, può affrontare da solo «una trasformazione di questa portata». In gioco non c’è il fatturato ma una intera società civile: se noi vogliamo quella in cui si esce di casa per fare la spesa e ci si incontra è un conto. Se vogliamo quella in cui il pacco arriva alla porta e nessuno ci vede più è un altro.

Se vogliamo la prima, bisogna volerla: con un piano, con le Reti d’impresa dell’avviso regionale, con i 106 negozi di vicinato che a Latina hanno già messo in lista.

Le chiavi sono state consegnate. Ai sindaci ora il compito di non usarle come fermacarte.

Senza Ricevuta di Ritorno.