Cicerone non c’entra

Chi usa il luogo di nascita come insulto e chi lo usa come medaglia commettono lo stesso errore. Il caso Pontedera: si discute di Meloni senza parlare di ciò che fa.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Mastroianni, De Sica, Manfredi. Da ieri li stiamo vedendo arruolati, uno dopo l’altro, in una polemica nata da una parola del tutto fuori luogo sfuggita in un Consiglio comunale toscano. Dove il Capogruppo Pd ha apostrofato la premier Giorgia Meloni come «ciociara, nella maniera più dispregiativa». Nessuno, da Cicerone in giù aveva chiesto di fare il testimone in questa storia. (Leggi qui: Meloni “Ciociara”, un lapsus nazionale).

Il Partito Democratico di Pontedera giura che è stato un lapsus: «caciara», non «ciociara». Il sindaco Matteo Franconi corregge in «caciarona».

Stabilire quale versione sia quella giusta non è l’aspetto interessante. Più istruttivo è quello che è venuto dopo: la processione di testimonial.

Due modi per dire la stessa cosa

Giorgia Meloni

Se «ciociara» fosse stato un insulto voluto, avrebbe presupposto che nascere in Ciociaria sia un difetto. La risposta è stata un elenco di papi, filosofi e registi, che presuppone il contrario: nascere in Ciociaria è un merito. Sono due modi di dire la stessa cosa. In tutti e due il luogo di nascita viene usato come argomento.

Una presidente del Consiglio si giudica per quello che fa: leggi, conti, nomine, alleanze. Dove è nata non è un capo d’accusa, e nemmeno una linea di difesa.

Premesso che Giorgia Meloni non è nata in Ciociaria e nemmeno ci ha mai abitanto: attaccare con pretesti geografici porta lontano dal ragionamento politico. E se il Pd si riduce ad attaccare su una questione geografica, pure sbagliata, significa che non ha altri spunti per criticare la premier.

Gli elettori italiani non hanno mai chiesto ad un premier o un presidente di regione, da dove venisse. Hanno chiesto cosa intendesse fare. Sono stati più intelligenti di molti dei politici che oggi hanno risposto con papi e santi.

Senza Ricevuta di Ritorno.