Cosa hanno detto gli studenti di Cassino. E cosa non sono stati capaci di dire

La manifestazione degli studenti di Cassino ha detto una serie di cose. Innanzitutto che è possibile manifestare senza sfasciare. Ma la manifestazione ha detto qualcosa anche a loro.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Un migliaio di studenti in marcia lungo le strade di Cassino questa mattina hanno detto con la loro sola presenza una serie di cose molto chiare.

La prima è possibile manifestare senza sfasciare, distruggere, incendiare, il che aumenta i sospetti sulle infiltrazioni registrate nei giorni scorsi. Cassino autorizza a domandarsi quanto quegli incidenti siano frutto della rabbia di una generazione e quanto invece fossero costruiti con lo scopo di destabilizzare. Se così fosse, le prime vittime sarebbero state proprio i giovani. Perché quegli incidenti hanno oscurato la protesta legittima.

Quanto costa una stanza per un universitario a Milano, a Roma, a Bologna? Ma questo è sparito, cancellato proprio dagli incidenti.

Per contro. A Cassino è mancato il punto di caduta. Per essere chiari, la testimonianza del disagio fatta oggi dagli studenti è sicuramente un segno di partecipazione. Partecipare in maniera civile è stato un segno di maturità. I ragazzi di Cassino l’hanno dimostrata, ma senza un punto di caduta è solo presenza che nasce e muore lì.

Manifestare non è come un like umano messo sotto a un corteo. Le cose si cambiano se si ha idea di cosa cambiare e come cambiarla, prendendo posizione. Altrimenti si rischia di fare la fine di quei politici che si affacciarono dal balcone credendo di avere abolito la povertà. Per legge.

I ragazzi di Cassino hanno compiuto il primo passo: esserci ed esserci nel modo giusto. Il secondo sarà quello di aggiungere sostanza alla presenza. Ma per questo avranno tempo se non si perdono.

Senza ricevuta di ritorno.